Može li kriza SVB-a okončati kripto bear market i vraća li Fed kvantitativno popuštanje?

Nakon kolapsa Silicon Valley banke, tržišta predviđaju da će Fed zauzeti blaži pristup povećanju kamatnih stopa, što je potencijalno znak nade za kripto tržište koje je kao i sve rizične klase imovine pogođeno zaoštravanjem monetarne politike.

Fed je krenuo u agresivnu kampanju ‘kroćenja‘ inflacije prije godinu dana kada je u ožujku prošle godine podigao kamatne stope s gotovo nule. Sada kada kamatne stope počivaju između ciljanog raspona od 4,50 do 4,75 posto i američki bankarski sektor pokazuje znakove stresa, šanse da Fed poveća kamatne stope padaju.

Šanse da Fed poveća kamatne stope za 50 baznih bodova na sastanku sljedećeg tjedna pale su s 40 posto u petak na 0 posto, prema alatu CME FedWatch. Vjerojatnost da će Fed staviti povećanje kamatnih stopa na pauzu u međuvremenu je porasla na 34 s 0 posto.

Bitcoin je započeo novi tjedan porastom iznad 24.000 dolara, impresivnim porastom od preko 15 posto u odnosu na najniže razine u dva mjeseca.

Nestabilnost i privremeno olakšanje za bikove posljedica je događaja nakon neuspjeha jedne banke i prisilnog zatvaranja druge.

Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank najnovije su žrtve u brutalnoj godini za financijske institucije pod rastućim kamatnim stopama Fed-a. Hoće li se trend nastaviti?

Procesuirajući stotine milijardi dolara depozita, SVB je bio prisiljen podnijeti ogroman gubitak od 1,8 milijardi dolara zahvaljujući parkiranju sredstava klijenata u vrijednosnim papirima osiguranim hipotekom, čija je cijena također patila tijekom povećanja stope Fed-a.

Ubrzo je počeo snowball efekt kada su depozitari postali sumnjičavi da nešto možda nije u redu u vezi s likvidnošću. Svi su odjednom pokušali povući sredstva iz SVB-a, a ona su bila nedostupna, što je zahtijevalo prodaju imovine s gubitkom i hitni krug financiranja koji je u konačnici nije uspio.

Kao što su tržišni komentatori brzo istaknuli, odluka zapravo označava povratak Fed injekcijama likvidnosti, dobro staro kvantitativno popuštanje (QE), dok se prije likvidnost povlačila iz američke ekonomije.

Kripto je u cjelini vrlo osjetljiv na trendove likvidnosti središnje banke, pogotovo Fed-a.

Među onima koji to naglašavaju je Arthur Hayes, bivši izvršni direktor kripto mjenjačnice derivata BitMEX, koji je u postu na blogu ranije ove godine opisao kako bi vjerojatno moglo doći do promjena uvjeta likvidnosti i utjecati na performanse bitcoina i altcoina.

- Get ready for a face ripping rally in risk assets. MONEY PRINTER GO BRRR!!! – napisao je Hayes na Twitteru 12. ožujka.