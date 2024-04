Novi protokol omogućit će kreaciju altcoina na bitcoinu

Kako se bitcoin približava svom sljedećem halvingu, pažnja se usmjerava prema uzbudljivom razvoju, pokretanju Runes protokola od strane programera Caseyja Rodarmora. Runes će postati aktivan nakon što bitcoin dovrši halving.

Ovaj novi okvir omogućuje stvaranje altcoina izravno na bitcoin blockchainu, značajka koja je nekoć bila ekskluzivna za blockchaine poput ethereuma i solane.

Optimizam oko Runesa proizlazi iz uspjeha Rodarmorova prethodnog projekta, Ordinals protokola. Ordinalsi su uveli ‘inscriptionse’ poput NFT-ova, potičući prije nezamislive značajke na bitcoinu i povećavajući time prihod od rudarenja. Međutim, nova aktivnost dovela je do zagušenja mreže i većih naknada za transakcije.

Kako se približava lansiranje, učinci su već vidljivi, s transakcijskim naknadama na bitcoin blockchainu koje dramatično rastu. Naknade su porasle za više od 45 posto u samo jednom danu i značajnih 892,7 posto u usporedbi s prošlom godinom. Ovaj porast naglašava rastuće uzbuđenje i aktivnost oko novog protokola.

Runes proširuje ove mogućnosti korištenjem bitcoinovih UTXO (nepotrošenih transakcijskih izlaza) za podršku širokom sustavu tokena. U biti, jedan runes može predstavljati različite količine više tokena, poboljšavajući tako funkcionalnost bitcoina.

Bitcoin poduzetnik Dan Held opisuje ovu metodu kao jednostavno striktno poboljšanje u odnosu na BRC-20 token standard.

- Operacije s runesom ne stvaraju ostatak beskorisnog UTXO-a. Naučio sam na teži način da tržištu nije posebno stalo do tehničkih poboljšanja pa mi je drago što je tržište potaknuto Runesom, čak i ako je to iz spekulativnih razloga i nadam se da će to rezultirati općim poboljšanjem na mreži - napisao je Held.

Međutim, Runes također označava veliku kulturnu promjenu unutar bitcoina. Tradicionalno, bitcoin se fokusirao na svoju izvornu kriptovalutu. Runes to na neki način ‘ometa’ omogućujući kreaciju raznih spekulativnih altcoina na bitcoinu.

Ipak, kratkoročni uspjeh Runesa i njegovih tokena je pod određenom sumnjom. Neki analitičari predviđaju početni entuzijazam sličan procvatu NFT-ova, ali zabrinutost oko održivog interesa i vrijednosti ostaje.

Istraživač DeFi-a Ignas upozorava da bi se prave prilike za ulaganje mogle pojaviti tek nakon što se prvotna pompa ohladi. Ignas objašnjava da bi priljev Runes tokena u početku mogao oslabiti pozornost trgovca i ulaganja, potencijalno uzrokujući brzo smanjenje njihove vrijednosti.