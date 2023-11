Odobrenje spot bitcoin ETF-a mogao bi biti ‘buy the rumor, sell the news‘ događaj

Cijena bitcoina mogla bi pasti kada SAD odobri spot bitcoin ETF, prema mišljenju pojedinih analitičara.

U objavi na X-u 28. studenog, Joshua Lim, šef derivata u tvrtki za tržište kapitala Genesis Trading, predvidio je nestabilan početak 2024. za cjenovnu akciju bitcoina.

Odobrenje bitcoin ETF-a i mali ulagači

Lim je rekao da je bitcoin već meta tradicionalnih financija, ili ‘TradFi-a‘, koji se kladi na veliko odobrenje ETF-a.

- Znamo da su TradFi dečki/makro turisti već zauzeli duge pozicije prije vijesti o ETF-u. Izgradili su poziciju u posljednjih nekoliko mjeseci i sada dobro plaćaju da je zakotrljaju - objasnio je Lim uz podatke koji se osvrću na podatke o otvorenom interesu (open interest) za bitcoin futures ETF CME Grupe.

Znakovi su prisutni u izvedbi prvog bitcoin futures ETF-a (BITO), kao i dionica kripto tvrtki kao što je američka kripto mjenjačnica Coinbase, čije su dionice porasle za 250 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Iako generira poticanje glasina i ohrabruje institucionalni narativ o usvajanju bitcoina, zabava bi mogla nakratko zastati nakon što ETF dobije zeleno svjetlo. To bi, sugeriraju Lim i drugi, bio klasičan ‘buy the rumor, sell the news‘ događaj.

- Tradfi je već long i vjerojatno razmišlja o tome kada izaći iz ove trgovine oko ETF-a, očekujte da će se retail ulagači nagomilati i očekujte da će TradFi dečki izaći – napisao je Lim.

Repriza ETF-a zlata?

Lim se ne pita sam hoće li dan odobrenja ETF-a u konačnici ostaviti laike u nepovoljnom položaju.

Odgovarajući na to, James Straten, analitičar istraživanja i podataka u tvrtki za kripto uvide CryptoSlate, kanalizirao je povijest kako bi podržao zabrinutost.

- Kada je Gold ETF (GLD) predstavljen u studenom 2004., otvoren je na oko 45 dolara i pao je na približno 41 dolara do svibnja 2005. Međutim, zabilježio je impresivan porast od 268 posto u sljedećih sedam godina - dodao je u analizi CryptoSlatea 28. studenog.

S optimističnije privremene strane, popularni trgovac Jelle primijetio je da institucionalni interes nije umanjen nakon prošlotjednih vijesti, uključujući nagodbu između američke vlade i najveće globalne kripto mjenjačnice Binance vrijedne 4,3 milijarde dolara.

CME futures, naglasio je, nastavlja trgovati po premiji u odnosu na cijenu bitcoina.