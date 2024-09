Ovi čimbenici sugeriraju da je bitcoin bull run tek na početku

Cijena bitcoina pala je ispod 50 tisuća dolara početkom kolovoza i ispod 53 tisuće dolara početkom rujna, što su povijesno loši mjeseci. Međutim, bitcoin se uspio oporaviti, a određeni čimbenici pružaju optimističniju perspektivu o nadolazećim mjesecima u smislu kretanja cijena.

Pad rezervi bitcoina na mjenjačnicama

CryptoQuantova analiza započela je svoju optimističnu prognozu ocrtavanjem sve manjeg broja bitcoina pohranjenih na kripto mjenjačnicama. Kao što je jučer objavljeno, netflow mjenjačnica pokazuje uglavnom odljeve, što sugerira da su ulagači povukli svoja sredstva s platformi za trgovanje, što smanjuje trenutni pritisak na prodaju.

Prema predviđanjima CQ-a, takvi prijenosi povijesno su bili praćeni rastom cijena i novim vrhuncima.

Gornji grafikon prikazuje dva takva istaknuta primjera iz protekle četiri godine. Krajem 2020., količina bitcoina koja se drži na mjenjačnicama znatno je pala, a imovina je početkom 2021. skočila do tada novih najviših vrijednosti svih vremena.

Nešto slično dogodilo se početkom 2023., ali novi vrhunac dogodio se otprilike godinu dana kasnije. Ovo sugerira da bi, iako je ovo optimističan pokazatelj, mogli proći mjeseci, pa čak i godina dok se ne postigne vrhunac ovog ciklusa.

Rezerve stablecoina u rastu

Drugi čimbenik koji je naveo CryptoQuant su rastuće rezerve stablecoina na mjenjačnicama. Neposredno uoči impresivnog porasta bitcoina od četiri tisuće dolara 9. i 10. rujna, stablecoini u vrijednosti od 300 milijuna dolara ušli su na platforme za trgovanje. Oni služe kao najprikladniji pristup ulagačima za akumulaciju digitalne imovine.

- Rezerve stablecoina na mjenjačnicama rastu, što ukazuje da se investitori pripremaju za kupnju. Stablecoini predstavljaju kapital spreman za ulazak na tržište, a njihova sve veća prisutnost sugerira da trgovci čekaju pravu priliku. Ovo povećanje signalizira snažan kupovni interes - stoji u izvješću CQ-a.

Iako su pokazatelji poput indeksa straha i pohlepe još uvijek u području ‘straha‘, CryptoQuantov analitičar rekao je da bi cjelokupno tržišno raspoloženje moglo biti na rubu goleme promjene zbog dva gore navedena čimbenika.

Osim toga, listopad i studeni povijesno su bili mjeseci s više rasta za bitcoin. To bi, u kombinaciji s nadolazećim smanjenjem kamatnih stopa u SAD-u i predsjedničkim izborima, osobito ako Donald Trump pobijedi, moglo dovesti do neizbježnog proboja cijene bitcoina koji bi mogao rezultirati novim vrhuncima do kraja godine ili početkom 2025. godine.