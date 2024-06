Pathfinder: Domaći startup koji donosi revoluciju u dijeljenju datoteka putem blockchain tehnologije

U svijetu gdje je privatnost sve više ugrožena u kojem se korisnici sve više suočavaju s nedostatkom kontrole nad vlastitim podacima, Pathfinder dolazi kao svježa injekcija inovacije. Svake godine, milijuni korisničkih podataka postaju žrtve hakiranja i neovlaštenog pristupa. Prema izvješćima, 60 posto tvrtki koje koriste tradicionalne platforme za dijeljenje datoteka doživi barem jedan sigurnosni incident godišnje. Nadalje, čak 25 posto korisnika doživi gubitak ili krađu osjetljivih podataka prilikom korištenja ovih platformi. Osim toga, mnoge od ovih platformi zadržavaju pravo pristupa korisničkim podacima, što dodatno kompromitira privatnost i povjerenje.

Hrvatski startup Pathfinder, koji je u razvoju već godinu dana, a lansiran je prije pet mjeseci predstavlja P2P decentraliziranu aplikaciju za dijeljenje datoteka koja se temelji na blockchain tehnologiji. Njihov cilj nije samo olakšati dijeljenje datoteka, već i osigurati da korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim podacima.

Razgovarali smo s Alenom Meštrovom, CTO-em Pathfindera kako ovaj hrvatski startup koristi blockchain tehnologiju da bi revolucionirao način dijeljenja datoteka i osigurao potpunu privatnost i kontrolu korisnika nad vlastitim podacima.

U osnovi, Pathfinder se ističe zbog svoje jednostavne filozofije: korisnik je gospodar svojih podataka. Dok su tradicionalne platforme za dijeljenje datoteka, poput OneDrivea, Dropboxa i WeTransfera poznate po zadržavanju prava na korisničke podatke i nedostatku pravilne zaštite, Pathfinder koristi blockchain tehnologiju kako bi podatke ostavio u rukama samih korisnika.

Kako Pathfinder funkcionira? Korisnici na jednostavan način kreiraju svoj račun na Pathfinderu. Svi podaci su enkriptirani, te Pathfinder nema pristup podacima korisnika, pružajući im apsolutnu kontrolu i privatnost. Razlika između Pathfindera i tradicionalnih platformi je očita. Na primjer, dok su kod WeTransfera podaci izloženi riziku jer nisu enkriptirani, Pathfinder osigurava da su podaci u vlasništvu korisnika i štiti ih kroz kompleksan sustav enkripcije.

Aplikacija privlači pažnju investitora

Važno je istaknuti da Pathfinder nije samo platforma za dijeljenje datoteka, već ide korak dalje. Njihov tim radi na poboljšanju backup sustava te planira nagraditi korisnike za iznajmljivanje prostora na njihovim uređajima. Većina ljudi ne iskorištava u potpunosti kapacitet prostora koje njihovo računalo ima. Tu se javlja prilika za iznajmljivanjem neiskorištenog prostora. Ova inovativna ideja otvara nove mogućnosti za korisnike, pružajući im priliku za pasivnu zaradu kroz iznajmljivanje neiskorištenog prostora na njihovim uređajima.

Također aplikacija nadilazi dijeljenje datoteka te ima integrirani decentralizirani e-mail, koji omogućava slanje poruka bilo kome putem blockchaina s povjerenjem i sigurnošću.

Kako bi svoj proizvod učinili pristupačnim širokom spektru korisnika, Pathfinder uskoro planira pokrenuti pretplatnički model tokenomike. Ovaj model omogućuje korisnicima da plaćaju pretplatu u fiat valuti, koja se zatim u pozadini pretvara u tokene na njihovom novčaniku. Osim što bi token bio prvotno namijenjen za plaćanje pretplate, postojala bi mogućnost proširenja njegove namjene.

Iako tehnologija enkripcije može biti kompleksna, Pathfinder nastoji apstrahirati taj dio i pružiti korisnicima jednostavno i sigurno iskustvo. Njihov cilj je omogućiti korisnicima da obave svoje zadatke na najbezbolniji način, bez žrtvovanja sigurnosti ili privatnosti.

S obzirom na sve funkcionalnosti koje nudi, Pathfinder nije namijenjen samo krajnjim korisnicima, već i malim i srednjim tvrtkama koje imaju potrebu za pouzdanim dijeljenjem podataka. Osim toga, Pathfinder pruža metrike koje omogućuju precizno praćenje kada je datoteka otvorena i tko ju je otvorio, što je posebno korisno za tvrtke koje rade s osjetljivim podacima.

Iako je još u razvoju, Pathfinder već privlači pažnju investitora. Prikupili su kapital od Near Balkansa, regionalnog huba za Near blockchain, što im pruža dodatnu podršku za daljnji razvoj i širenje. Aplikacija je zasad dostupna samo na near blockchainu, ali plan je omogućiti prisutnost i na ostalim blockchainima na kojima još nisu razvijena slična rješenja i aplikacije, poput Polkadota i Suija.