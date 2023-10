Sam Bankman-Fried htio platiti Donaldu Trumpu 5 milijardi dolara da se ne kandidira za predsjednika

Nova otkrića o Samu Bankman-Friedu (SBF), osramoćenom osnivaču i bivšem izvršnom direktoru sada bankrotirane kripto mjenjačnice FTX, izlaze na vidjelo kako se njegovo suđenje brzo približava. Ovaj put objavljeno je da je razmišljao o plaćanju bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da se ne kandidira za predsjednika.

U intervjuu za CBS News 60 Minutes, Michael Lewis, autor knjige ‘Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon‘, nove knjige koja dokumentira kripto putovanje SBF-a, rekao je da je osnivač FTX-a razmišljao o plaćanju Trumpu 5 milijardi dolara kako bi se suzdržao od kandidature za predsjednika jer je vjerovao da je političar prijetnja demokraciji.

Lewis je otkrio da je SBF želio pomoći Mitchu McConnellu, republikanskom vođi američkog Senata, u financiranju republikanskih kandidata koji su bili u sukobu s Trumpom. Plan je bio donirati milijune dolara za odabir političara koje je McConnell smatrao prikladnima za upravljanje SAD-om.

Nakon određenog sastanka s McConnellom, SBF je dao desetke milijuna za podršku republikanskim kandidatima, od kojih većina sadašnje uprave FTX-a pokušava vratiti sredstva. Bivši izvršni direktor također je planirao donirati više tijekom predstojećih američkih izbora 2024. godine.

SBF smatra da Trump pripada na popis egzistencijalnih rizika koji će potkopati demokraciju, a zaslužuje da ga se zaustavi, pa je razmišljao o tome da plati Trumpu da se ne kandidira i pitao koliko bi to moglo potrajati. Lewis je istaknuo da SBF nije siguran da je 5 milijardi dolara kao odgovor na njegove upite došlo izravno od Trumpa ili da je njegova predložena strategija legalna.

Međutim, SBF se nije mogao izvući s planom jer se FTX urušio i bankrotirao dok su razgovori trajali.

Naređeno mu da ne krivi FTX-ovog savjetnika

Najnovija objava dolazi u trenutku kada se SBF priprema za suđenje u Metropolitan Detention Centru u Brooklynu. Njegov postupak započet će 3. listopada odabirom porote, dok suđenje počinje 4. listopada.

U nedavnom preokretu, sudac Lewis Kaplan naredio je bivšem izvršnom direktoru i navodnom prevarantu Samu Bankman-Friedu da odustane od okrivljavanja FTX-ovog savjetnika za nedolično ponašanje koje je dovelo do propasti tvrtke kako ne bi zbunilo porotu.