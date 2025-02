Sam Bankman-Fried prekinuo šutnju na X-u nakon dvije godine

Osramoćeni bivši izvršni direktor, koji trenutno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu, izazvao je raspravu kada je podijelio objavu u deset dijelova o otpuštanjima i problemima zapošljavanja

FTT, token povezan sa sada već ugašenom FTX kripto mjenjačnicom, nakratko je prešao 2 dolara nakon što je Sam Bankman-Fried, također poznat kao SBF, prekinuo svoju dvogodišnju šutnju na X-u.

Osramoćeni bivši izvršni direktor, koji trenutno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu, izazvao je raspravu kada je podijelio objavu u deset dijelova o otpuštanjima i problemima zapošljavanja.

Brbljanje o otpuštanjima

SBF-ovi tweetovi, objavljeni u ponedjeljak navečer, bili su iznenađenje, s obzirom na to da je on zatvoren u Metropolitan Detention Center u Brooklynu. Ostaje nejasno tko upravlja njegovim X računom budući da zatvorenici u SAD-u nemaju izravne internetske privilegije. Međutim, mogu komunicirati pomoću sustava Corrlinks, koji omogućuje nadzirano slanje poruka. Bez obzira na to je li SBF objavio sam ili njegov suradnik, poruke su se odražavale na iskustvo bivšeg čelnika FTX-a s otpuštanjima, sugerirajući da je otpuštanje zaposlenika često neophodno za poslovnu učinkovitost.

- Imam puno suosjećanja s državnim službenicima: ni ja nisam provjeravao svoju e-poštu posljednjih nekoliko (stotinu) dana - šaljivo je rekao u uvodnoj objavi. Zatim je pojasnio da su otkazi rijetko krivnja zaposlenika, ali su često posljedica lošeg upravljanja ili strukturnih problema u organizaciji.

- Rekao bih ovo svima koje smo otpustili: da smo mi krivi što nismo imali pravu ulogu za njih, ili pravu osobu koja bi njima upravljala, ili pravo radno okruženje za njih - dodao je.

Čini se da je objava osuđenog prevaranta usklađena s nedavnom vladinom retorikom smanjenja broja zaposlenih. Tijekom vikenda, biznismen milijarder Elon Musk, koji je također na čelu novoosnovanog Odjela za učinkovitost vlade (D.O.G.E), izdao je direktivu kojom se od američkih federalnih službenika zahtijeva da opravdaju ono što rade svaki tjedan putem e-maila ili riskiraju da ih se smatra da su dali otkaz.

Iako je pristup u velikoj mjeri izazvao osude, čini se da ga je SBF podržao, sugerirajući da neučinkovite zaposlenike ne bi trebalo zadržati na platnom popisu.

- Moje iskustvo: a) zaposlenik obično nije kriv što je dobio otkaz

b) obično je ispravno pustiti ih da odu svejedno - navodi SBF.

Neki to vide kao pokušaj da se dodvori Trumpovoj administraciji, koja je nedavno pomilovala Rossa Ulbrichta, koji je služio dvije doživotne kazne zbog optužbi povezanih sa stvaranjem i upravljanjem dark tržištem Silk Road. Prošlog mjeseca pojavila su se izvješća da su roditelji Bankman-Frieda razgovarali s članovima unutarnjeg kruga predsjednika Donalda Trumpa dok su istraživali načine da dobiju pomilovanje za svog sina.

Reakcija tržišta

Iako još nije poznato je li SBF-ova objava pogodila željenu metu, ako je uopće, njezin se učinak nedvojbeno osjetio na kripto tržištu, barem nakratko.

FTX-ov FTT token doživio je nagli skok cijene, popevši se s 1,55 na najviših 2,07 dolara u roku od nekoliko sati nakon objave. Međutim, skok je bio kratkotrajan, a token se ustalio oko 1,61 dolara. Trenutna cijena odražava pad od 18 posto u posljednjih sedam dana i gubitak od 20,2 posto u prošlom mjesecu.