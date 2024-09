Tokeni kriptovaluta uskoro će utjecati na sve nas

Prije samo nekoliko godina pojmovi kao što su kriptovalute, kripto burze i tokeni većini ljudi nisu bili poznati. Danas su to česte teme rasprava. Međutim, to ne znači da ih većina ljudi razumije ili da se stručnjaci slažu oko njihova točnog značenja. Kako bismo razjasnili osnovne koncepte ‘kripto svijeta‘ i objasnili kako to znanje može koristiti svakodnevnom čovjeku, razgovarali smo s Peterom Sumerom, izvršnim direktorom burze kriptovaluta BITmarkets, čiji je moto ‘kripto na jednostavan način‘.

Vijesti o kriptovalutama, posebice Bitcoinu, svakodnevno se pojavljuju u medijima. Međutim, stvarnost je takva da većina ljudi ne posjeduje nikakve kriptovalute jer ih smatraju ili prekompliciranima, nepouzdanima ili jednostavno ne razumiju koja je njihova svrha. Možete li ukratko objasniti prednosti kriptovaluta u današnjem svijetu?

O ovoj je temi napisano mnogo akademskih članaka i knjiga. Ali ako bih morao ukratko sažeti funkciju kriptovaluta, usporedio bih ih s tradicionalnim monetarnim sustavom. Većina ljudi zna što je novac, kako cirkulira na tržištu i kakvu ulogu imaju banke. Sada zamislite da kriptovaluta poput Bitcoina i tehnologija na osnovu koje radi, nazvana blockchain, mogu učiniti sve to bez potrebe za središnjim tijelom. U teoriji, Bitcoinom možete kupiti bilo što, primati plaću, štedjeti, ulagati i tako dalje. Ono što osigurava da ga nećete izgubiti nije vlada, već sam blockchain, koji je distribuirana knjiga svih transakcija koja pruža transparentnost i nepromjenjivost. Ovo čini sustav visoko sigurnim, sprječavajući bilo koga da se petlja u njegove postavke ili ih mijenja.

Je li to razlog zašto je vrijednost Bitcoina od njegovog nastanka naglo porasla gotovo s nule na preko sedamdeset tisuća dolara – jer funkcionira kao bankovni sustav bez banaka pa samim time i bez naknada?

To je dio razloga. Važniji čimbenik je da je Bitcoinov softver dizajniran tako da je ukupan broj Bitcoina ograničen. Za razliku od tradicionalnih valuta poput eura ili dolara, čije količine središnje banke stalno povećavaju, što dovodi do rasta cijena, ponuda Bitcoina je fiksna. Mnogi ga ljudi kupuju iz istog razloga iz kojeg bi mogli kupiti zlato, kao pohranu vrijednosti.

Nakon Bitcoina, pojavile su se brojne druge kriptovalute. Sada ih ima na pretek. Kako se razlikuju?

Neke kriptovalute inspirirane su Bitcoinom i nastoje oponašati njegov uspjeh. Počinju s minimalnom vrijednošću, a njihovi kreatori se nadaju da će jednog dana vrijediti tisuće puta više. Mnogi od tih projekata su propali. Međutim, postoje druge kriptovalute i tokeni koji imaju različite funkcije. Na primjer, Ethereum, druga po veličini kriptovaluta nakon Bitcoina, brzo je stekao popularnost zbog raznih čimbenika, uključujući njegove pametne ugovore, koji su automatizirani ugovori koji ne zahtijevaju pravnu provedivost. Ponovno je stvoreno nešto što može zamijeniti složene birokratske procese našeg „tradicionalnog“ svijeta. Mnoge kriptovalute trenutno na tržištu koje rade na pametnim ugovorima također koriste umjetnu inteligenciju, što rezultira onim što je poznato kao decentralizirane autonomne organizacije. Ove organizacije stvaraju ekosustave u kojima je uklonjen rizik ljudske intervencije, čime se osigurava nepristrano upravljanje.

Spomenuli ste tokene. Što su oni i koje praktične prednosti nude?

Blockchain tehnologija omogućuje stvaranje dodatnih tokena, tako da njezina primjena nije ograničena na Bitcoin. Brojni su digitalni projekti koji koriste blockchain tehnologiju i integriraju je u tradicionalni svijet. U specifičnijem smislu, kao što smo učinili u BITmarketsu kada smo lansirali vlastiti token, ovi tokeni mogu ponuditi pogodnosti našim klijentima u trgovanju. Da objasnim tokenizaciju na jednostavnom primjeru – zamislite da ste vjeran kupac svoje omiljene trgovine. Trgovina vam, uz možda stotinjak drugih vrhunskih kupaca, poklanja kupon za popust u vrijednosti od 40 dolara. Ovaj kupon nema rok valjanosti i ima ugrađen mehanizam koji omogućuje povećanje njegove vrijednosti tijekom vremena. Primjerice, svake godine popust se povećava za deset posto, pa ćete nakon godinu dana imati 44 dolara popusta. Osim toga, vlasnik kupona uživao bi druge pogodnosti, kao što je glasovanje o tome kako bi se trgovina trebala razvijati, gdje bi trebala donirati u dobrotvorne svrhe i tako dalje. I evo ključne točke: kuponom se može trgovati, što znači da ga možete prodati po tržišnoj vrijednosti i unovčiti ili uložiti u njega s nadom da će njegova vrijednost rasti.

Dakle, ovi bi tokeni potencijalno mogli biti relevantni za svakog potrošača. Zašto nisu rašireniji?

Tako je, kripto tokeni otvaraju potpuno novi svijet. Pružaju veliku pomoć malim tvrtkama u prikupljanju kapitala koji im je potreban za poslovanje, bez potrebe da plaćaju velike naknade investicijskim bankama za izlazak na burzu ili da ustupaju dio svoje dobiti privatnim investitorima. Tokene može kreirati gotovo svatko, ali uvijek je ključno provjeriti pozadinu i svrhu tvrtke ili pojedinca koji nudi token. Uvjeren sam da smo tek na samom početku, baš kao kad se svijet tek navikavao na telefone s tipkama, ne sluteći da su pametni telefoni na pomolu. A danas milijarde ljudi koriste pametne telefone. Slična budućnost čeka kriptovalute i tokene.