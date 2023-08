Trend plaćanja kriptovalutama u Hrvatskoj u padu, no interes i dalje postoji

Proteklih su godina brojne trgovine i druga prodajna mjesta u Hrvatskoj pratili trendove svjetskih tržišta i uvodili plaćanje kriptovalutama. No postavlja se pitanje, koliko se u Hrvatskoj uistinu plaća kriptovalutama za neke najosnovnije usluge i opada li ovaj trend nakon početnog ‘hype-a‘?

‒ Trend plaćanja kriptovalutama u Hrvatskoj trenutno je u padu. Stagnacijom cijena najvećih i najpopularnijih kriptovaluta pada i interes za njih, a posljedično i prometi na burzama kriptovaluta kao i ukupan promet kriptovalutnih plaćanja. Ovakve nas situacije pretjerano ne čude jer smo se za njih adekvatno pripremali prethodnih godina. Nakon snažnog rasta kojeg je globalno kriptotržište doživjelo 2021. godine, pad, a zatim stagnacija cijena kriptovaluta i trenda plaćanja njima i nisu toliko neočekivani ‒ tvrde iz Electrocoina.

Danas se kriptovalutama može plaćati uistinu mnogo toga, od novina na kisocima i artikala u dućanima do automobila i osiguranja za njih, nekretnina, goriva na benzinskim crpkama do gradskih pristojbi u gradovima kao što su Sveta Nedjelja, Cres i Makarska, što su potvrdili iz Electrocoina gdje tvrde da imaju izvjestan broj stalnih klijenata koji i dalje, unatoč općem padu, održavaju pozitivan trend kriptoplaćanja u 2023. godini baš kao i u protekle dvije godine.

‒ Možemo reći kako su kripto plaćanja u Hrvatskoj definitivno pronašla svoju upotrebu. Prometi su postojani svake godine, a kriptovalutama se iz dana u dan može plaćati na sve više mjesta te u sve više različitih industrija ‒ poručuju iz Electrocoina.

Koliko se uistinu plaća u kriptovalutama pitali smo i Grad Svetu Nedelju iz kojeg su nam poručili da trenutno nisu u mogućnosti dati točan podatak, no ‘nekolicina uplata i pokušaja plaćanja dolaze od strane tvrtki s područja grada‘.

Upit o plaćanju kriptovalutama poslali smo i Konzumu koji već dvije godine pruža ovu mogućnost plaćanja. Iz hrvatskog trgovačkog lanca nisu nam ponudili konkretan odgovor na pitanje koliko se često plaća kriptovalutama na prodajnim mjestima iako su priopćili da je ovakav način plaćanja implementiran u više od 600 fizičkih prodavaonica njihovog lanca te da kupci mogu plaćati jednom od 16 najpopularnijih kriptovaluta.

Preoptimistično je očekivati velike brojke

Poručili su pak da se očekuje ‘porast broja potrošača koji će se aktivno koristiti takvim modelom plaćanja‘, iako smo u razgovoru s jednom blagajnicom ovog trgovačkog lanca čuli da nije svjedočila niti jednom plaćanju u kriptovalutama u posljednje dvije godine.

Zanimljivo je i da je Hrvatska pošta do kraja prošle godine nudila mogućnost kupoprodaje kriptovaluta, no kako kažu ‘uoči uvođenja eura mijenjan je regulatorni okvir‘ pa su se zbog prilagodbe fokusirali na financijske i bankarske usluge za koje su odgovorni regulatoru, odnosno HAKOM-u, i koje su potrebne većini korisnika.

Iako Hrvatska pošta više nema ove usluge u ponudi, tvrde da su u protekloj godini u poštanskim uredima obavljene 172 transakcije prodaje i 143 transakcije otkupa kriptovaluta.

Iz Electrocoina pak poručuju da se kripto plaćanja u Hrvatskoj svakako koriste, no ‘vrijedi spomenuti kako se globalno tržište kriptovaluta još uvijek nalazi u takozvanom ‘bear‘ marketu, odnosno u periodu pada cijena na tržištu što svakako korelira s padom kripto plaćanja‘.

‒ Važno je istaknuti, kako uvijek naglašavamo, kako plaćanje kriptovalutama vjerojatno nije nasušna potreba građana Hrvatske, no interes svakako postoji, a posebice u pojedinim industrijama poput IT sektora. Kreditne kartice i dalje čine manje od 15 posto ukupnog platnog prometa u Hrvatskoj, a postoje još od šezdesetih godina. Isto tako, platne aplikacije poput PayPala ili KEKSPaya također postoje godinama, no i dalje čine svega nekoliko posto ukupnog platnog prometa u Hrvatskoj ‒ govore iz Electrocoina dodajući da je, uzevši u obzir ove podatke, možda ipak preoptimistično očekivati kako će plaćanje kriptovalutama zaživjeti i zasjati u punom sjaju u tako kratkom periodu.

‒ Ipak, činjenica je kako se kripto plaćanja kontinuirano razvijaju, nadograđuju i unapređuju te svakako očekujemo porast u korištenju kripto plaćanja u nadolazećim godinama ‒ zaključuju iz Electrocoina.