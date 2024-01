Tri moguća razloga zašto je bitcoin jučer pao za četiri tisuće dolara

Bitcoin je imao impresivan početak godine. Skočio je za više od tri tisuće dolara drugog dana godine, dosegnuvši najvišu razinu od travnja 2022. od gotovo 46 tisuća dolara. Međutim, rast je jučer naglo prekinut, dok tržište razmatra neke od mogućih razloga.

SEC će odbiti sve prijedloge ETF-a?

Sve oči kripto zajednice u proteklih nekoliko mjeseci bile su uprte u Komisiju za vrijednosne papire i burze (SEC) i mogućnost da konačno odobri spot bitcoin ETF. Iako je agencija odgodila i odbila brojne prijašnje prijave, ukupni osjećaj je ovaj put drugačiji, uglavnom zbog uključivanja financijskih divova kao što su BlackRock, Fidelity, ARK i drugi.

Štoviše, stručnjaci su nagađali da će SEC vjerojatno dati zeleno svjetlo za takav proizvod, za koji se procjenjuje da će donijeti bilijune dolara na kripto tržišta u sljedećih nekoliko godina, sredinom siječnja. Iščekivanje ETF-a rezultiralo je značajnim porastom cijene bitcoina krajem 2023. i početkom 2024. godine.

Međutim, jučer su se pojavila izvješća da bi SEC mogao odbiti sve trenutne prijave, kao i da im nedostaju bitne smjernice o tome kako će ETF-ovi izbjeći tržišnu manipulaciju. S obzirom na značaj takve odluke, ako se ostvari, naravno, nije ni čudo da su nagađanja o nadolazećim odbijanjima uzrokovala pad cijene.

Unatoč tome, Bloombergov vodeći stručnjak za ETF-ove Eric Balchunas odbacio je glasine, rekavši da nije vidio nikakve naznake takvog razvoja događaja.

Rudari prodaju?

Bitcoin rudari možda su srce i duša najvećeg svjetskog blockchaina jer su odgovorni za proizvodnju novih bitcoina, potvrđuju transakcije i održavaju sigurnost mreže.

Dok je posljednji dio osobito istinit u posljednjim mjesecima i godinama, budući da je bitcoinov hashrate u usponu, rudari su osjetili negativne posljedice toga, posebno jer će se blok nagrade smanjiti u sljedećih nekoliko mjeseci nakon četvrtog halvinga.

Budući da moraju pokriti troškove i ostvariti profit, rudari često kapitaliziraju povećanje cijena prodajom dijelova svojih bitcoina. Velike rudarske tvrtke prema podacima Crypto Quanta jučer su položile velike količine bitcoina na mjenjačnice usred skoka cijene na 46 tisuća dolara, nakon čega obično slijedi rasprodaja.

Pomama i pohlepa

Budući da je relativno nova financijska imovina koja posluje na slobodnom tržištu, bitcoin je često prilično volatilan. Nema slobodnih dana, trguje 24/7 365 dana u godini, što privlači špekulante i one željne brze zarade. To dovodi do impresivnih dobitaka, ali i masovnih gubitaka pohlepnih ulagača.

Općenito, bitcoin ima tendenciju korigiranja za dvoznamenkaste postotke u nekoliko tjedana nakon impresivnog porasta, ali to do sada nije bio slučaj tijekom skoka cijena krajem 2023. godine. I prije dva dana bilo je znakova upozorenja. Usred porasta na gotovo 46.000 dolara, Indeks relativne snage (RSI) pokazao je signal opreza jer je otišao u područje ‘prekupljenosti’ na četverosatnom grafikonu.

Dodatno, Indeks straha i pohlepe skočio je iznad 70, što je pokazalo da su investitori postali prilično pohlepni. I, kao što kaže izreka Warrena Buffetta, bojte se kada su drugi pohlepni. Oštar povratak obično prati takvo tržišno raspoloženje.