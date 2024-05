Vraća li se GameStop pomama za meme dionicama?

Vraća li se pomama za meme dionicama? Cijena dionice GameStopa udvostručila se od zatvaranja u petak do otvaranja u ponedjeljak, pri čemu je trgovanje GME-om pauzirano već devet puta zbog volatilnosti. A meme token na temu GameStopa na solani također je značajno porastao.

‘GameStop’ token na solani, koji također koristi GME ticker, doživio je skok cijene od 1.900 posto u posljednja 24 sata, prema podacima DexScreenera. Tržišna kapitalizacija tokena kreće se oko 50 milijuna dolara. GME na solani, koji je neslužbeni meme token stvoren kao posveta tvrtki, pokrenut je u siječnju ubrzo nakon što je trgovac igrama najavio da će se povući iz kripto svijeta, zatvarajući svoje NFT tržište koje je pokrenuto još 2022. godine.

Ako ste trgovali u siječnju 2021., tada je to točno ovako izgledalo. Jednog dana, dionica se udvostruči, mislite da se više ne može pomaknuti, a onda se u pre-marketu trguje +150 posto. I to samo nastavlja raditi, iznova i iznova. Short squeeze, ‘diamond hands‘ HODL crowd, WallStreetBets retards/monkeys, sve se to vraća. Sve zato jer je jedan tip objavio hrpu memeova na Twitter/X-u. Smanjenje stopa, ha, predsjedniče Powell? Vjerojatno ne - napisao je makroekonomist Vuk Vuković na LinkedInu.

Poput većine meme tokena, GME je imao kratak period vrhunca. Meme tokeni često se stvaraju na temelju internetskih memeova i trendova pop kulture, ali često ih stvaraju i anonimni programeri i mogu biti tzv. rug pullovi pri čemu se iscrpljuje likvidnost, ostavljajući kupcima gotovo bezvrijedan token.

GME token porastao je na 0,0135 dolara početkom veljače, te se tjednima kretao gore-dolje prije nego što je konačno izgubio snagu i tonuo sve niže i niže. Prije ovog posljednjeg skoka, GME se tjednima jedva pomaknuo što se cijene tiče, a nime se trgovalo po cijeni od oko 0,0005 dolara.

Neslužbeni GameStop token i dalje je cjenovno niži za oko 26 posto u odnosu na svoju najveću cijenu ali je trenutno bliže tom rekordu nego što je bio u protekla tri mjeseca. A 24-satni skok od oko 1.900 posto znatno je veći od stvarne cijene dionice GameStop.

Početkom 2021. godine, ogroman rast cijene dionica GameStopa potaknu je trgovac dionicama Keith Gill, poznatiji kao Roaring Kitty i DeepFuckingValue putem objava na Redditu i prijenosa uživo, potičući trgovce da kupuju i drže dionice maloprodajnog diva. Trend se zatim proširio na druge nostalgične, opkoljene brendove, poput lanca kina AMC.

Prvotno ludilo na kraju je zamrlo, ali čini se da svjedočimo oživljavanju nakon Gillove objave na X-u, prve u gotovo tri godine. GME se više nego udvostručio u odnosu na cijenu na zatvaranju u petak, dok je AMC skočio 37 posto.