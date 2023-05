Zabrane za traktore i kokoši: Lider invest otkrio danak kojeg industrija i poljoprivreda u Istri plaća turizmu

Suživot industrije i turizma postala je dominantna tema panela ‘Koje su prepreke za stvaranje pozitivnog investicijskog okruženja i kako ih ukloniti‘. direktorica Pjenušaca Peršurić Katarina Peršurić Bernobić iznijela je problem kojeg imaju s traktorima. Jer, buka radnih strojeva smeta turistima u vilama, ne samo na obali, nego i u unutrašnjosti Istre. A gosti, ili vlasnici vila žele mir i tišinu, što im je i obećavano kad su kupovali nekretninu.

– Čak 80 posto vinarija zovu se po nazivu sela, a sad smetaju susjedima i vilama – razočarana je Peršurić Bernobić.

S njom se slaže i direktor i vlasnik proizvođača brodske opreme i plovila Marservis Luciano Beg.

- Kad stranac kupi nekretninu, nismo izgubili kao gosta samo njega, nego i njegovu širu familiju i prijatelje, jedino nismo izgubili njihovo smeće. Ni moja susjeda u Kašteliru ne smije više uzgajati kokoši jer smetaju vilama – žesti se Beg. No, ima on i dugih problema – od zemljišta, koje je postalo preskupo za gradnju veće hale, do prijevoza specijalnih tereta. Iznio je podatak da na Lučkom uopće nema ulaza za specijalni prijevoz.

Pomalo iznenađujuće, s prijevozom ima problem i proizvođač pjenušaca jer je u unutrašnjosti Istre na mnogim cestama promet ograničen na osam tona, pa šleper ne može u selo: - Pa ne mogu voziti palete jednu po jednu - objašnjava Peršurić Bernobić.

Na apsurdnost svega toga upozorio je Branko Bogunović, profesor na Fakultetu ekonomije i turizma ‘Dr. Mijo Mirković‘:

- Kad se svojedobno radila satelitska bilanca, ispostavilo je da je multiplikativni faktor turizma 1,52, a brodogradnja je istovremeno imala 2,9. Znamo što se dogodilo i što se događa i s jednim i drugim.

Na pitanje moderatorice Manuele Tašler o planiranju odgovorio je podsjetivši da je glavni input turizma prostor, a zna se tko je odgovoran za prostorne planove. A podsjetio je i na masterplan istarskog turizma koji je nekad predviđao u Istri 260 tisuća kreveta, a danas ih imamo 350 tisuća, ali je hotelskih kreveta manje nego 1997.

Tu tezu potkrijepio je Luciano Beg tvrdnjom da nam se turizam – događa.

Čini se da od sudionika panela jedino predsjednica Uprave Tehnomonta Gordana Deranja nije u sukobu interesa između turizma i proizvodnje. Je, osim brodogradnjom, njena je tvrtka i vlasnik marine u Puli, i sretna je što su napravili iskorak i u treći smjer – u graditeljstvo, odnosno gradnju čeličnih konstrukcija.

- Sve skupa odlično funkcionira kao sustav i nadopunjuje se. A signali s tržišta ove su f+godine odlični u sva ti segmenta.

Slično vrijedi i za ostale sudionike panela. Ako je suditi po potražnji, rezultati do kraja godine mogli bi biti jako dobri. U tom je stilu Katarina Peršurić Bernobić otkrila glavnu aktualnu poštapalicu među vinarima u Istri:

- Nema više vina!