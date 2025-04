Janja Pavetić (Magis Wall): Jedan klik spasio nas je od bankrota

Ne propustite 109. epizodu podcasta koju smo upravo objavili. Dostupna je na dnu članka ili na našem YouTube kanalu

Umjesto da gradi svoju informatičku karijeru nakon studiranja na FOI-ju, Janja Pavetić ​odlučila je zaplivati u nešto kreativnijim, poduzetničkim vodama te sa suprugom Draženom pokrenula biznis sa zidnim tapetama.

Njezina tvrtka Magis Wall danas ima međunarodne klijente, posluje s arhitektima i dizajnerima, krajnjim, ali i korporacijskim kupcima. Osim nje, taj poduzetnički par vodi regionalnu platformu – Ideju doma – koju samo na Facebooku prati gotovo pola milijuna korisnika. Taj put do uspjeha i dvoznamenkastog rasta prihoda nije bio posut ružama jer Pavetići su bili na korak do bankrota, no jedan klik, ali i Janjin poduzetnički mentalni sklop, sve su potpuno preokrenuli. U plus, naravno.

U novoj epizodi Liderova podcasta ta je poduzetnica voditeljici i novinarki Sandri Babić ispričala svoju poduzetničku priču, podijelila svoje poduzetničke pogreške, ali i lekcije, te dokazala da uspkeh i neuspjeh razlikuje samo jedna maksima: nikad ne odustati.

