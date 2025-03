Dug je popis obveznika koji plaćaju članarinu turističkim zajednicama

Obveznici članarine su pravne i fizičke osobe s poslovanjem u tom području. Jasno je tko, kako i koliko plaća, ali ne i učinci uplata

Članarina turističkim zajednicama vrsta je parafiskalnog davanja, uređena kao obveza poslovnih subjekata koji ostvaruju prihode obavljanjem djelatnosti povezanih s turizmom. Koje su je pravne i fizičke osobe dužne plaćati, uređeno je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama, a detaljna pravila i obrasci, koji su sastavni dio obveznoga financijskog izvještavanja, propisani su posebnim pravilnikom. Nadzor nad izvršavanjem te financijske obveze pravnih i fizičkih osoba provodi Porezna uprava.

Obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama pravne su i fizičke osobe koje imaju sjedište, prebivalište, podružnicu, pogon ili objekt na području na kojemu je ustrojena i djeluje turistička zajednica, uz uvjet da obavljaju djelatnost i ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, drugih usluga u turizmu i djelatnosti povezanih s turizmom.

Tko sve mora plaćati

Popis tih djelatnosti taksativno je naveden u Zakonu i temelji se na šifri djelatnosti koju poslovni subjekt obavlja prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti. Obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama pravne su i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja, pripreme i usluživanja hrane i pića, putničke agencije, velik broj grana iz područja trgovine na malo i trgovine na veliko, prijevoz putnika svim vrstama prijevoza uključujući i taksi-prijevoz, zakup opreme za sport i rekreaciju, zakup prijevoznih sredstava, popravak motornih vozila, pružanje usluga održavanja krajolika, mjenjačnice, banke za prihod od provizija i naknada, prikazivanje filmova, izvođačka umjetnost i rad umjetničkih objekata.

Ovisno o djelatnosti od koje ostvaruju prihode, obveznici plaćanja turističke članarine razvrstani su u pet skupina i za svaku je propisana stopa po kojoj izdvajaju za poslovanje i rad turističke zajednice na svom području, od stope 0,14212 posto za prvu skupinu preko stope 0,11367 posto za drugu, 0,08527 posto za treću i 0,02842 posto za četvrtu do stope 0,01705 posto za petu skupinu. Te se stope primjenjuju na ukupan prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti za koju je propisana obveza plaćanja turističke članarine.

Kako se obračunava

Ako trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekt osim lokacije sjedišta odnosno prebivališta u sastavu ima podružnice ili poslovne jedinice na različitim lokacijama na kojima su organizirane turističke zajednice, obračun i plaćanje provode se zasebno za lokaciju sjedišta odnosno prebivališta obveznika i zasebno za svaku poslovnu jedinicu, podružnicu, pogon ili objekt; plaća turističkoj zajednici na tom području. Obveza se odnosi i na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost bez poslovnog prostora, oni uplaćuju članarinu turističkoj zajednici na čijem području obavljaju djelatnosti. Za tu je svrhu potrebno prilagoditi knjigovodstvene evidencije kako bi se za svaki fizički odvojeni dio poslovnog subjekta koji obavlja djelatnost za koju je propisana obveza plaćanja turističke članarine osigurali podaci o prihodima od te djelatnosti na određenom području.

Poslovni subjekt koji obavlja više različitih djelatnosti, od kojih za neke jest obveznik plaćanja članarine, a za neke nije, dužan je u svom analitičkom knjigovodstvu osigurati podatke o ostvarenim prihodima od djelatnosti usluga u turizmu odnosno djelatnosti izravno povezanih s turizmom. Posluje li na više lokacija, dužan je za svaku lokaciju utvrditi prihod ostvaren na toj lokaciji. Ako poduzetnik obavlja više djelatnosti za koje su propisane različite stope, može obračunati članarinu primjenom stope propisane za djelatnost koju obavlja pretežito, ako mu je to povoljnije. Fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u turizmu na osnovi kojega su obveznici poreza na dohodaka od imovine i porez plaćaju u paušalnom iznosu po krevetu članarinu turističkoj zajednici također plaćaju prema broju kreveta odnosno smještajnim jedinicama u kampu i objektima za robinzonski smještaj. Pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti na porezno potpomognutim područjima razvrstanima prema stupnju razvijenosti od prve do četvrte skupine obveza turističke članarine umanjuje se za 20 posto.

Kako se plaća

Članarina se uplaćuje na račun turističke zajednice na čijem je području sjedište obveznika plaćanja, a za one koji posluju na više lokacija uplaćuje se na račun turističke zajednice grada ili općine na kojoj se nalazi poslovna jedinica, podružnica ili objekt na koji se odnosi prihod po osnovi kojega je nastala obveza. Godišnji obračun sastavlja se na obrascu TZ, koji obveznici poreza na dobit trebaju dostaviti Poreznoj upravi do 30. travnja za prethodnu godinu, a fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti trebali su ga dostaviti do kraja veljače ove godine.

Podaci iskazani u godišnjem obrascu TZ za 2024. služe za određivanje mjesečnih predujmova koji se plaćaju u 2025. Građani koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu trebali su obrazac TZ dostaviti unaprijed za ovu godinu, do 15. siječnja 2025., a godišnju obvezu mogu platiti odjednom ili u tri rate.