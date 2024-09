Ima se, može se: Pet savjeta za uspješne pregovore o plaći

Vjerojatno ne postoji duša na svijetu koja bi se svom poslodavcu lijepo zahvalila i odbila ponuđenu povišicu ili bolje uvjete. No, s obzirom na to da poslodavci povećanje plaće (ili druge povlastice) sami nude rjeđe nego bi to zaposlenici željeli, vrijeme je da se stvari uzmu u svoje ruke i, ako mislite da to zaslužujete, sami tražite koji euro više.

Pošto, kako istraživanja potvrđuju, većina ne traži više od onoga što im je ponuđeno, jer misle da za to nisu u poziciji, donosimo vam pet korisnih savjeta za uspješne pregovore o povišici i drugim uvjetima. Savjeti su primjenjivi u slučajevima kad od postojećeg poslodavca tražite posao ili ste pak u pregovorima za novo radno mjesto.

