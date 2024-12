Prije nego funkciju prihvatite dobro je znati što vas sve čeka

Piše: Tomislav Vuić, odvjetnik

Koliko ste puta čuli da netko ne želi biti predsjednik uprave u banci. Moj kolega, dugogodišnji predsjednik uprave, više nije želio, a obrazloženje je bilo odgovornost osobnom imovinom.

– Mnogo sam radio i teško stekao, prevelik je rizik i mogućnost da sve izgubim – obrazložio je.

– Pretjeruješ, opet si paranoičan. Koliko je poznato slučajeva da je kod nas netko na taj način odgovarao? – upitao sam.

– Počet će kad-tad, zakonska podloga postoji i za stvari koje objektivno ne možeš kontrolirati. Samo lakomislen čovjek danas može prihvatiti takvo mjesto – uzvratio je.

U međuvremenu okolnosti postaju strože, ne samo vezno uz održivost, ESG ili diskretno produljivanje vremena zatvorskih kazni. Zavladao je trend pojačanog usmjeravanja odgovornosti na članove uprave i direktore.

Dakle, situacija je sljedeća. Odgovornost člana uprave propisana je Zakonom o trgovačkim društvima, ali i Prekršajnim zakonom, Kaznenim zakonom, Zakonom o računovodstvu, Općim poreznim zakonom, zakonodavstvom Europske unije, Zakonom o osiguranju, Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o tržištu kapitala, ZOO-om, GDPR-om i drugim posebnim zakonima. Nesigurnost je veća u visoko reguliranim industrijama kao što je npr. financijska, a pojačava je nedovoljna sudska praksa.

Jednom se mora pogriješiti

Odgovornost može biti osobna i imovinska, kaznena, prekršajna. Postoji prema društvu, vjerovnicima društva, dioničarima, trećim osobama, koja se u okviru ESG-a proteže i na odgovornost prema svim dionicima. Odgovornost mogu tražiti razna tijela: Porezna uprava, Hanfa, HNB i druga, zavisno u kakvom ste društvu član uprave. Uprava je kolektivno tijelo pa je odgovornost članova solidarna. Ponekad je teret dokazivanja da nije kriv na strani člana uprave. Možete odgovarati za činjenje i propuštanje činjenja. Posebna je odgovornost za čuvanje poslovnih tajni.

Možda kolega s početka priče i nije bio pretjerano paranoičan. Možete reći neće se valjda meni dogoditi, kompanija je dobra, radit ću što bolje u dobroj namjeri pa će sve biti u redu. Možda i hoće, a možda i neće. Kada godinama radite mnogo poslova, transakcija, s mnogo subjekata, pogrešaka mora biti. Pogotovo u detaljno reguliranom okružju u kojem je prečeste promjene propisa sve teže pratiti. I ako ste iskusni, najkoncentriranije radite, uložite maksimum, pogrešaka će biti, vaših ili tuđih. Nije moguće eliminirati sve mogućnosti pogreške, a takva bi kompanija i poslovanje vjerojatno bili disfunkcionalni. Ako vas nije dovoljno briga, niste rođeni pod sretnom zvijezdom, ne znate ili nedajbože svjesno radite nešto loše, prije ćete dobiti na lutriji nego da vas netko ili nešto ne zahvati ili to barem pokuša. To što možete izgubiti posao i onda teško naći novi može biti manji problem.

Dodatno, za probleme članova uprave obično nema empatije, a nerealno ju je i očekivati. Ni u širokoj javnosti kod ljudi koji teško žive ni godinama preopterećenom i malo plaćenom pravosuđu ili medijima, gdje situacija nije bolja. U dosta slučajeva članovi uprave i nisu bili na visini zadatka pa takvo generalno stajalište nije iznenađujuće. Visina plaće i bonusi većini su iritantni, makar bili mali u odnosu na primanja u mnogo drugih zemalja.

Porezna za vratom

Da bi se dobilo još malo osjećaja koliko je odgovornosti, treba dodati da članovi uprave i izvršni direktori odgovaraju kao porezni jamci društvu ako pri vođenju poslova zloupotrebljavaju ovlasti čega je posljedica neispunjavanje porezne obveze društva. Opći porezni zakon detaljnije razrađuje primjere odgovornosti. Ona postoji kada se počini kazneno djelo, ali se može utvrditi i poreznim rješenjem u slučaju da se porezna obveza ne može naplatiti od društva. Može se odgovarati kao porezni jamac, ali i kao jamac platac. Uzgred, prema prijedlogu Općega poreznog zakona i članovi društva će odgovarati kao jamci platci za poreznu obvezu ako društvo nije podnijelo zakonom propisanu poreznu prijavu.

Što se tiče Zakona o trgovačkim društvima, osnovna je odredba članak 252. stavak 1., u kojem piše da članovi uprave moraju obavljati svoje dužnosti s pažnjom dobroga gospodarstvenika i u najboljem interesu društva, te članak 248. stavak 1., u kojem se navodi da je uprava odgovorna za zakonitost poslovanja društva. Riječ je o zahtjevu za pojačanom, osobitom pažnjom. Iz nepridržavanja tih odredbi može proizaći i kaznena odgovornost.

Vjerovnici, dioničari

Vjerovnicima društva možete odgovarati zbog odbijanja isplate obveza i preusmjeravanja imovine društva na druge svrhe, lažnog prikazivanje financijskog stanja društva, sklapanja transakcija koje štete sposobnosti društva da podmiri dugove. Kod stečaja zbog nesavjesnog upravljanja poslovanjem osobno odgovarate za prouzročenu štetu. Nepravodobno pokretanje stečajnog ili predstečajnog postupka može dovesti do odgovornosti prema vjerovnicima. Ako članovi uprave postupe protivno odredbama ZTD-a o očuvanju temeljnoga kapitala društva, to može ugroziti prava vjerovnika i dovesti do odgovornosti članova uprave.

Odgovornost prema dioničarima može biti izravna, posredna, prema manjinskim dioničarima, osim prema Zakona o trgovačkim društvima, prema Kaznenom zakonu, Zakonu o tržištu kapitala... Obrazlaganju i pobrojavanju odgovornosti članova uprave i direktora mogao bi se posvetiti cijeli jedan Liderov broj i ne bi bilo dosta.

Tvrda igra regulatora

Posebna je priča prekršajni postupak, pogotovo kada optužne prijedloge podnose regulatori. Svojom funkcijom i specijalističkim znanjima predstavljaju autoritet za veći broj sudaca. Neke su presude takve kao da je odgovornost člana uprave objektivna. Prekršajnim zakonom propisano je načelo krivnje, da nitko ne može biti kažnjen ako nije kriv, no izgleda da odgovornost pa i kolokvijalno rečeno krivnja može biti već u tome što si na određenom radnom mjestu.

Naravno, načelno bi krivnja morala biti konkretizirana i individualizirana, a nevinost presumirana. Pokušavao sam s regulatorima i pravnim argumentima i razgovorom, da bi, prema njihovu načinu razmišljanja, njihov čelni čovjek trebao biti kažnjen ako dostavljač nekog pregazi... Nisu baš otvoreni za slušanje druge strane, iako ondje radi dobar broj mojih kolega i pametnih ljudi. U prekršajnim postupcima česte su presude zbog propuštanja dužne pažnje.

Mehanizmi zaštite

Razumije se, niste odmah odgovorni što god da se dogodi. Postoje mehanizmi kojima se može ograničiti ili smanjiti odgovornost. Prevencija je izrazito važna. Odgovornost za namjerno kršenje zakona, počinjenje kaznenih dijela i neke štetne radnje ne može se isključiti, ali mora se dokazati. Prvi je prag zaštite savjesno i profesionalno obavljanje posla u skladu sa zakonom. Voditi zaista računa o interesu dioničara, zaposlenika, klijenata i zajednice, okoliša i svih dionika.

Druga su razina interni načini i procedure donošenja odluka. Način kako se upravlja, kako je propisano, organizirano i kako se provodi. Interni pravilnici i procedure moraju biti dobri i treba ih primjenjivati. Onda dolazi kontrola. Povjerenje je važno, ali nekada se govorilo da je povjerenje dobro, a kontrola još bolja. Rizike je nemoguće potpuno otkloniti, ali ih treba svesti na razumnu mjeru. Nažalost, uspješno voditi kompaniju ne možete bez preuzimanja rizika, pa i osobnog. Možda je najvažnije okružiti se profesionalcima koji dobro i savjesno rade svoj posao, imati jake stručne službe, poštovati njihov rad, dati im prava, ali i odgovornost. Konzultirajte ih unaprijed, ne kada je sve gotovo. (Sjetio sam se knjige koju sam čitao na kraju odvjetničke i početku bankarske karijere u kojoj je pisalo da poduzetnici ne vole pravnike jer ako ih pitaju unaprijed, oni vide samo probleme pa tako ne bi nikada ništa napravili, a pravnici ne vole poduzetnike jer pitaju kada je kasno.).

Odluke se mogu prepustiti

Neke se odluke mogu prepustiti ili za njih tražiti potvrdu skupštine. To nije apsolutna zaštita, ako se odlukom krši zakon neće vam pomoći. Isto je ako ste dali netočne podatke. Nijedan dioničar ne voli da mu se prebacuje loptica za ono što je u obujmu poslova i odgovornosti uprave ili direktora. Ipak, to je važan alat koji vam je na raspolaganju. S druge strane, suglasnost nadzornog odbora neće vam mnogo pomoći, a njegovim bi članovima mogla odmoći. Odgovornost članova nadzornih odbora također je velika. Ako suglasnost možete dobiti i treba vam, ishodite je. Dobivanje razrješnice od skupštine je važno, ali ni ona vas ne ekskulpira od protuzakonitog postupanja. Jedno od rješenja može biti osiguranje od odgovornosti menadžera. Dobro provjerite koje rizike polica ne uključuje, a koje uključuje samo ograničeno.

Pravilo poslovne prosudbe

Može vam pomoći i pravilo poslovne prosudbe, Business Judgment Rule, koje je pretočeno u naš zakon na način da član uprave ne postupa protivno obvezi o načinu vođenja društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluju za dobrobit društva. U slučaju spora članovi uprave moraju dokazivati da su primijenili pozornost urednog i savjesnoga gospodarstvenika. Tema je interesantna, preširoka za ovu priliku i budite oprezni ako se oslanjate na poslovnu prosudbu, a niste dobro proučili zakon i praksu.

U korist vam može ići i zastara. U slučaju kaznenih djela zastarni rokovi su drugačiji. I kada radite najbolje, uvijek se može dogoditi da netko nešto propusti, a vi budete odgovorni. Može se dogoditi i da nekom ‘stanete na žulj‘, ne ispunite upitan zahtjev, ne podlegnete pritisku pa vam iskonstruiraju slučaj, a da niste zaista krivi. Uzgred, dok ovo pišem malo se osjećam dobro što se brinem o bivšim kolegama, a malo kao da sam Superhik. Stariji vjerojatno znaju o kojem je liku riječ, mlađi mogu guglati. Možda sam i pretjerano oprezan kao odvjetnik s dvadeset četiri godine staža člana uprave.

Izazov (ipak) treba prihvatiti

Članak nije preporuka da ne budete članovi uprave ili direktori. Na početku karijere odbio sam mjesto predsjednika uprave (i to u doba kada nisam imao mnogo za riskirati, mali stan opterećen kreditom) i požalio, zbog rada s predsjednikom koji je nakon toga imenovan. Tema zavrjeđuje raspravu u okviru korporativnog upravljanja, a i šire.

Ovo je poziv da budete svjesni odgovornosti i rizika. Savjet bi bio da radite savjesno, u korist društva i svih dionika, budite pažljivi, držite se internih procedura i konzultirate se, posebno s poreznim i pravnim stručnjacima. Neka budu dobri, na taj ćete način uštedjeti i novac i živce. Razmislite o polici osiguranja menadžera. Treba kao u svemu i imati sreće ili barem ne imati nesreće. Ako se nešto dogodi, čuvajte unutrašnji mir, angažirajte stručnjake i znajte da je i to jedan od izazova posla koji ste preuzeli i za koji biste trebali biti adekvatno nagrađeni.