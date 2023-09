W&I osiguranje: Zašto je važno pri kupoprodaji udjela u tvrtki ili kompaniji

Pišu: Marija Zrno Prošić, partnerica; Mario Vrdoljak, odvjetnik; Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri u suradnji s CMS Reich-Rohrwig Hainzom

Što je W&I osiguranje? Pokrata W&I označava dvije riječi – warranty & indemnity, što se u hrvatskom jeziku obično prevodi kao jamstvo & odšteta. W&I osiguranje je oblik osiguranja koji se primjenjuje u pravnim poslovima kao što je kupoprodaja udjela u društvu, a kojim se osiguravaju upravo takvi rizici – vezano uz izjave i jamstva dana u ugovorima, odnosno, za posebne oblike ugovorne odgovornosti za štetu. Tijekom pregovora kupac u pravilu zahtijeva određena ugovorna jamstva od prodavatelja glede dobrog stanja društva. Jedan od tipičnih slučajeva odgovornosti za štetu koje kupac zahtijeva vezan je uz istinitost financijskih izvještaja i uredno ispunjenje poreznih obveza.

U slučaju da prodavatelj da takvo jamstvo kupcu, a u konačnici se pokaže da financijski izvještaji nisu bili istiniti ili da porezni nisu uredno plaćeni, prodavatelj bi odgovarao kupcu za štetu sukladno ugovornim odredbama koje to uređuju. Kada bi se dogodila takva situacija – gdje bi prodavatelj trebao odgovarati kupcu za štetu – postavilo bi se pitanje ima li prodavatelj dovoljno novčanih sredstava za naknaditi nastalu štetu ili mu je plaćanje štete nemoguć ili teško ostvariv zadatak. Opisani rizik pogađa i kupca i prodavatelja, a W&I police osiguranja osmišljene su da bi pomogle ublažiti neizvjesnost naknade štete u tim situacijama.

Koje su prednosti

Ugovaranje W&I osiguranja u interesu je obiju ugovornih strana, naročito prodavatelja. Upravo zbog toga što je kupac svjestan da prodavatelj možda neće imati dovoljno novčanih sredstava za naknadu štete, često zahtijeva da se dio kupoprodajne cijene na neki način zadrži (npr. u pologu kod javnog bilježnika ili banke), sve s ciljem da bi kupac mogao povući položeni iznos (ili njegov dio) u slučaju nastanka štete. Ugovaranjem W&I osiguranja pruža se određena sigurnost kupcu u pogledu mogućnosti namirenja potencijalnih budućih tražbina nastalih uslijed povrede izjava i jamstava, zbog čega kupac lakše pristane isplatiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu u cijelosti, bez zadržavanja bilo kojeg njezina dijela. Isto tako, ugovaranje W&I osiguranja omogućuje prodavatelju čišći i mirniji izlazak iz vlasničke strukture društva. Prodavatelji iznimno cijene navedenu prednost jer im ona omogućava da se okrenu svojim budućim poslovnim planovima.

Ugovaranje W&I osiguranja je ujedno u interesu kupca. Jedan od glavnih strahova kupca pri kupoprodaju udjela u društvu jest da potencijalnu štetu koja nastane zbog povrede ugovornih odredbi neće moći naplatiti od prodavatelja (npr. prodavatelj postane nelikvidan). U slučaju da je ugovoreno W&I osiguranje, iznos naknade štete u konačnici isplaćuje osiguravatelj, koji je u pravilu vrlo likvidno društvo. Također, često postoji više zainteresiranih kupaca. Ako je kupac u okviru svoje ponude naveo da je spreman ugovoriti W&I policu osiguranja, navedeno bi moglo biti prevaga za prodavatelja u odlučivanju čiju će ponudu prihvatiti.

U konačnici, bilo kakvi zahtjevi za naknadu štete koje kupac postavi protiv prodavatelja mogu nepovratno uništiti njihov odnos, a što je posebno otežavajuće u situacijama kada kupac i prodavatelj žele nastaviti svoj poslovni odnos u nekim drugim sektorima ili ako se ne prodaje 100 posto udjela u društva pa kupac i prodavatelj nastavljaju djelovati kao članovi istog društva. Budući da kod W&I police osiguranja naknadu štete snosi osiguravatelj, odnos kupca i prodavatelja na taj način ostaje manje narušen. Imajući to u vidu, iznimno je važno paziti da polica osiguranja ne sadrži određena regresna prava osiguravatelja prema prodavatelju.

Što nije pokriveno

Kako to obično biva s pričom u vezi s osiguranjem, sve zvuči idealno dok se ne postavi pitanje pokrića i uvjeta police osiguranja. Naime, W&I osiguranje ne pokriva štetu u odnosu na one događaje za koje je dubinskom analizom društva utvrđeno da mogu prouzročiti štetu, tj. poznate, utvrđene rizike. Drugim riječima, W&I osiguranje u pravilu pruža zaštitu samo od nepoznatih rizika, tj. onih rizika koji nisu utvrđeni tijekom procesa dubinskog snimanja društva. Osim cijene, prodavatelji i kupci to često ističu kao glavni nedostatak tih polica, budući da su upravo utvrđeni rizici često predmet dugih pregovora.

Međutim, osiguravatelji su doskočili i takvim situacijama. U slučaju da ugovorne strane žele zaštitu od poznatih, utvrđenih rizika – moguće je ugovoriti dodatno osiguranje/specijalizirane police osiguranja kojima se pokrivaju takvi rizici. Naravno, to povećava i troškove osiguranja. Također, policom W&I osiguranja nisu pokriveni određeni dodatni slučajevi kao npr. u slučaju da određeni rizik nije utvrđen zbog prijevarnog postupanja prodavatelja.

W&I osiguranje najčešće se ugovara u transakcijama s većom vrijednošću, što je logično kada se uzme u obzir da ugovaranje takve police stvara dodatne troškove i iziskuje dodatne korake u procesu.

Kada se najčešće ugovara

Prema nekim statistikama, prosječna premija koja se plaća za W&I policu osiguranja je 0,9% – 1,7% vrijednosti police, s tim da je minimalna premija između 75.000 i 100.000 eura. Navedeni iznosi su malo drugačiji (manji) kada je riječ o nekretninskim transakcijama. Što se tiče sektora, prema našim iskustvima taj oblik osiguranja najčešće se primjenjuje u energetskom, tehnološkom i nekretninskom sektoru, a manje je zastupljen u visokoreguliranim područjima kao što su financijske usluge. U posljednje vrijeme sve su zanimljivija područja ESG, kibernetička sigurnost i zaštita podataka. S obzirom na to da se regulative tih područja sve više fokusiraju na društvene odgovornosti i potrebu za transparentnošću, kupci često odlučuju umanjiti moguće rizike ugovaranjem W&I osiguranja.

Što se tiče naplate, prema nekim statistikama, tijekom kupoprodaje društava najčešće se događa povreda jamstava u vezi točnosti financijskih izvještaja, poreza, usklađenosti s primjenjivim zakonima i sporovima te materijalnim ugovorima. Pri tome većinu podnesenih zahtjeva za isplatu osiguravajuća društva odobre, naplata je u većini slučajeva do šest mjeseci, a nekada i dulja (od jedne do dvije godine).

Pri dogovaranju dubinskog snimanja društva stranke često pokušavaju suziti opseg na pitanja koja smatraju ključnim kako bi imale što manje troškova u procesu razmatranja kupnje (npr. pregledat će se korporativna pitanja, radno pravo, financijski i komercijalni ugovori i nekretninska pitanja, ali se neće pregledati zaštita osobnih podataka). Tijekom takvog balansiranja često se dogodi da se ne pregledaju neka područja koja su važna osiguravateljima i koja su temelj njihovih ponuda.

Važnost dubinskog snimanja

Kvalitetno, detaljno i dovoljno opširno dubinsko snimanje osiguravajućim je društvima iznimno važno jer se polica W&I osiguranja koristi u odnosu na nepoznate rizike. U tom slučaju osiguravajuća društva zahtijevaju da se provede dubinsko snimanje tih dodatnih područja (npr. inicijalno dubinsko snimanje nije pokrilo nekretninska pitanja pa osiguravajuće društvo to dodatno traži) ili čak samostalno angažiraju pravne savjetnike da provjere područja koja ih dodatno zanimaju.

Kako bi se izbjegli takvi dodatni troškovi i produljenje cijelog procesa, u definiranju inicijalnog dubinskog snimanja strankama mogu pomoći iskusni pravni savjetnici koji su upoznati s praksom i zahtjevima osiguravajućih društava. Postoje situacije u kojima osiguravatelj neće tražiti da se dodatna područja analiziraju, ali tada neće ni prihvatiti biti odgovoran za ta područja. Što se pak tiče situacija gdje postoji izvještaj o dubinskom snimanju koji je pripremio prodavatelj (tzv. vendor due diligence), važno je napomenuti za kupce da će osiguravatelj u pravilu zatražiti od kupca da i sâm provede dubinsko snimanje, kako bi provjerio i potvrdio nalaze dubinskog snimanja koje je proveo prodavatelj. Proces ugovaranja W&I osiguranja prilagodio se tržištu te je uobičajeno potrebno tri-četiri tjedna za finalizaciju, a u hitnim slučajevima to se može čak unutar dva-tri tjedna.

Postupak ugovaranja

Postupak uobičajeno započinje angažiranjem brokera, koji pruža procjenu mogućih uvjeta osiguranja na tržištu za danu transakciju te koji povezuje stranke s potencijalnim osiguravateljem. Nakon inicijalnog dogovora, osiguravatelj analizira nacrt kupoprodajnog ugovora, izvješće o dubinskom snimanju i dokumente koji su bili predmet pregleda u okviru dubinske analize.

U slučaju da osiguravatelj ima dodatna pitanja glede društva koje se prodaje, stranke mu dostavljaju odgovore na zatražena pitanja. Na temelju svega navedenog, osiguravatelj priprema policu W&I osiguranja. Savjetuje se postupak ugovaranja W&I osiguranja započeti već u ranim fazama kupoprodajnog procesa, kako bi se olakšala koordinacija ugovorenih slučajeva odgovornosti za štetu s policom osiguranja. Ako se osiguravatelji uključe prekasno to može negativno utjecati na kompleksnost i trajanje transakcije.

Sve više i u Hrvatskoj

W&I osiguranje nije novost, ono postoji od 80-ih, ali je primjetno da se u posljednje vrijeme predmetno osiguranje počinje sve više primjenjivati u Hrvatskoj jer kupci i prodavatelji sve više žele minimizirati svoju izloženost rizicima koji im prijete u transakcijama M&A-a. Imajući to na umu, razni brokeri i osiguravajuća društva primjetno pojačavaju svoju aktivnost u Hrvatskoj.

Kao posljedica navedenog, konkurencija na tržištu W&I osiguranja postaje sve veća, zbog čega se očekuje da će zainteresirane strane imati jaču pregovaračku poziciju i biti u mogućnosti dobiti povoljnije uvjete osiguranja. U svakom slučaju, riječ je o instrumentu koji iziskuje dodatan trošak i napore, ali i pruža neke koristi. Kako bi se maksimalno iskoristile prednosti W&I osiguranja, bitno je biti dobro upoznat s materijom, odnosno, uključiti pomoć pravnih savjetnika.