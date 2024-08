Američki sudac presudio Googleu: Platforma je trošila milijarde da osigura monopol na tržištu

Američki je sud ovog tjedna presudio da je Google prekršio antimonopolski zakon trošeći pritom milijarde dolara kako bi osigurao monopol u pretraživanju interneta. Prva je to velika pobjeda saveznih vlasti protiv Big Techa.

Presuda otvara put za drugo suđenje koje će odrediti moguća rješenja za problem koji radi Google, a jedno od tih rješenja o kojemu se sada govori je i raspad Alphabeta što bi svakako promijenilo digitalno oglašavanje kojim je Google godinama dominirao. Presuda je također dala i zeleno svjetlo agresivnim američkim antimonopolskim tijelima koja gone Big Tech s obzirom da su upravo te kompanije na udaru kritika iz cijelog političkog spektra SAD-a.

– Sud je donio sljedeći zaključak: Google je monopolist i ponašao se kao monopolist kako bi zadržao svoj položaj – napisao je vašingtonski sudac Amit Mehta pritom navodeći da Google kontrolira oko 90 posto tržišta internetskog pretraživanja.

Tvrtka će se sada sigurno žaliti na odluku suda te da će žalba ići sve d-o Vrhovnog suda SAD-a što bi moglo odužiti cijeli ovaj postupak do sljedeće godine pa čak i do 2026. godine.

Odluku su komentirali i iz Googlea rekavši da ‘ova odluka priznaje da Google nudi najbolju tražilicu‘, ali da je zaključak odluke da se tražilica treba onemogućiti široj javnosti.

Državni tužitelj SAD-a Merrick Garland presudu je nazvao ‘povijesnom pobjedom za američki narod‘, naglasivši pritom da niti jedna tvrtka, neovisno koliko velika ili utjecajna bila, nije iznad zakona u SAD-u.

O odluci su se oglasili i iz Bijele kuće. – Presuda za tržišno natjecanje pobjeda je za američki narod. Amerikanci zaslužuju Internet koji je besplatan, pošten i otvoren za konkurenciju – komentirala je tajnica Bijele kuće Karine Jean-Pierre.

Sudac Mehta odluku je, između ostalog, donio i zato što je primijetio da je Google platio 26,3 milijarde dolara samo u 2021. kako bi osigurao da njegova tražilica bude zadana na pametnim telefonima i internetskim preglednicima te kako bi zadržao svoj dominantni tržišni udio.

Na udaru je i TikTok

Dionice Alphabeta pale su u ponedjeljak za 4,5 posto usred općeg pada dionica tehnoloških kompanija dok je šire tržište dionica oštro palo zbog strahova od recesije. Vrijedi spomena da je Google oglašavanje činilo 77 posto Alphabetove ukupne prodaje u prošloj godini.

Presuda je prva velika odluka u nizu slučajeva koji se odnose na navodne monopole u tehnološkom sektoru, a pokrenula ga je administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U protekle četiri godine savezna antimonopolska regulatorna tijela također su tužila Metu, Amazon i Apple tvrdeći da sve one drže monopol na tržištu.

Osim Googlea pod povećalom američke vlade proteklih se dana našao i TikTok protiv kojeg je podnesena tužba za nezakonito prikupljanje podataka o djeci. Američko ministarstvo pravouđa priopćilo je javnosti da tvrtka masovno zadire u privatnost djece čime krši zakone. Naravno nije to prva tužba SAD-a protiv tvrtke ByteDance u čijem je vlasništvu TikTok. Prije pet godina pokrenut je sličan slučaj. Također, tvrtku su prošle godine zbog istog razloga kaznili i irski regulatori.

Američka vlada podnijela je novu tužbu protiv TikToka za nezakonito prikupljanje podataka o djeci, ali i zbog toga što su propustili reagirati nakon što su roditelji pokušali izbrisati račune svoje djece. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da se praksa tvrtke svodi na "masovno zadiranje u privatnost djece” i time djeluju suprotno zakonima koji od internetskih tvrtki zahtijevaju dobivanje pristanak roditelja za prikupljanje informacija za osobe mlađe od 13 godina, piše BBC. Protiv tvrtke ByteDance, koja stoji iza TikToka, i 2019. je pokrenut sličan slučaj, a u rujnu prošle godine irski regulatori su ih kaznili s 345 milijuna eura, također zbog kršenja privatnosti djece.