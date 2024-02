Bezos, Nvidia, Open Ai i Microsoft ulažu u tvrtku koja radi humanoidnog AI robota

Jeff Bezos i Nvidia pridružili su se OpenAI-u i Microsoftu u podupiranju tvrtke za koju smatraju da će uskoro postati jednorog a koja radi na humanoidnom robotu koji bi trebao biti novi korak u pronalaženju novih aplikacija za umjetnu inteligenciju.

Tvrtka naziva Figure AI prikupila je do sada 675 milijuna dolara kako bi napravila svog robota koji nalikuje čovjeku, dok se sama tvrtka već sad procjenjuje na vrijednost od 2 milijarde dolara.

Preko svoje tvrtke Explore Investments LLC, Bezos je uložio 100 milijuna dolara, Microsoft ulaže 95 milijuna dolara, dok Nvidia i fond povezan s Amazon.com Inc. osiguravaju svaki po 50 milijuna dolara, kažu stručnjaci upoznati sa situacijom.

U tvrtki Figure AI inženjeri rade na robotu koji izgleda i kreće se poput čovjeka te se nadaju kako bi roboti mogli biti nova stepenica za industriju umjetne inteligencije, omogućujući joj da primijeni vrhunsku tehnologiju na zadatke u stvarnom svijetu. Iz tvrtka kažu kako se nadaju da će njihov humanoidni robot nazvan Figure 01, moći obavljati opasne poslove koji nisu prikladni za ljude te da će njegova tehnologija u budućnosti ublažiti nedostatak radne snage.

Brojni ulagatelji

Osim navedenih tehnoloških tvrtki, u projekt su uključene i druge velike tvrtke poput Intel Corpa. koji je do sada uložio oko 25 milijuna dolara, dok je LG Innotek dodao još 8,5 milijuna dolara. No, to nije sve, Samsung je također uložio oko 5 milijuna dolara, Parkway Venture Capital 100 milijuna te lign Ventures, koja osigurava 90 milijuna dolara. ARK Venture Fund također sudjeluje i ulaže 2,5 milijuna dolara, dok Aliya Capital Partners ulaže 20 milijuna dolara. Ostali ulagači uključuju Tamarack s 27 milijuna dolara, Boscolo Intervest Ltd., s ulaganjem od 15 milijuna dolara i BOLD Capital Partners s 2,5 milijuna dolara.

OpenAI, koji je u jednom trenutku razmišljao o kupnji Figurea, uložio je 5 milijuna dolara. Bloomberg News izvijestio je u siječnju o rundi financiranja, koja je započela s Microsoftom i OpenAI-jem kao početnim vodećim investitorima. Ta su velika imena pomogla privući priljev novca iz drugih entiteta te je u konačnici prikupljeno 675 milijuna dolara što je značajno povećanje u odnosu na 500 milijuna dolara koliko je u početku tražio Figure.

Prošlog svibnja, Figure je prikupio 70 milijuna dolara u rundi financiranja koju je vodio Parkway. U to je vrijeme glavni izvršni direktor Brett Adcock rekao kako se nadaju da će biti ‘jedna od prvih grupa koja je na tržište iznijela humanoida koji zapravo može biti koristan i obavljati komercijalne aktivnosti‘.

Industrija AI robotike se u posljednje je vrijeme zahuktava. Ranije ove godine, norveški 1X Technologies AS, kojega također podržava Open AI, je prikupio 100 milijuna dolara, dok Sanctuary AI iz Vancouvera također razvija svog humanoidnog robota nazvanog Phoenix. Tu je i nezaobilazna Tesla sa svojim Optimusom za kojega Musk kaže da je jedan od najvažnijih njegovih projekata.