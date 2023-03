Bill Gates: Umjetna inteligencija će transformirati poljoprivredu, zdravstvo i obrazovni sustav

Tehnološki lideri u posljednje vrijeme često razmišljaju i raspravljaju o umjetnoj inteligenciji, pogotovo zbog trenutnog fokusa na razvoj chatbotova i implementiranje umjetne inteligencije u društvene mreže, platforme i poslovne alate.

Svoja je razmišljanja o ovoj temi često dijelio i suosnivač Microsofta Bill Gates koji je ovog tjedna pak svoje misli odlučio staviti na papir. Točnije, na sedam stranica.

U tekstu ‘Doba umjetne inteligencije je počelo‘ Gates je iznio svoja stajališta o budućnosti umjetne inteligencije. Njegovo pismo izašlo je na isti dan kada i Googlov chatbot Bard koji se pridružuje Microsoftovom Bingu u utrci za najbolji AI alat, te svega tjedan dana nakon što je OpenAI najavio dugo očekivanu evoluciju svog chatbota, odnosno GPT-4.

Gates je ranije govorio o svom uzbuđenju zbog budućnosti umjetne inteligencije, točnije kako bi se mogla koristiti kao mentor u obrazovanju ili za pružanje medicinskih savjeta ljudima kada liječnici nisu lako dostupni.

Već najavljena integracija AI-a u Office paket

Milijarder je u pismu ipak potvrdio zabrinutost oko umjetne inteligencije, uključujući rizik da će je ljudi zloupotrijebiti, kao i mogućnost superinteligentne ili ‘jake‘ umjetne inteligencije koja bi mogla ‘uspostaviti vlastite ciljeve‘ kako se tehnologija umjetne inteligencije s vremenom bude poboljšavala.

Također je razradio i ideje o tome kako se umjetna inteligencija može koristiti i kao alat za poboljšanje produktivnosti ljudi, konkretno, koristeći ga kao ‘digitalnog osobnog asistenta‘ u poslu. Ideja je to o kojoj je već govorio u veljači, no ovaj put je nadodao i da AI može pomoći u poboljšanju globalnih nejednakosti kako na radnom mjestu tako i u zdravstvu ili obrazovanju.

Iz Microsofta su već najavili integraciju AI-a u Office paket, a Gates je te alate nazvao ‘osobnim agentima‘ opremljenim golemim znanjem i podacima ne samo o tvrtki u kojoj korisnik radi nego i o cijelom sektoru.

‒ Kako računalna snaga postaje sve jeftinija, GPT-ova sposobnost da izrazi ideje bit će sve više poput bijelih ovratnika koji će vam pomoći s raznim zadacima ‒ navodi Gates.

Vezano za zdravstvo, suosnivač Microsofta je napisao da umjetna inteligencija može osloboditi zdravstvene radnike određenih zadataka, kao što je podnošenje zahtjeva za osiguranje, dovršavanje papirologije i sastavljanje bilješki o liječničkom posjetu.

Velika je to prednost, navodi, za osiromašene zemlje gdje ‘mnogi ljudi nikad ne idu liječniku‘, jer bi umjetna inteligencija mogla omogućiti zdravstvenim radnicima da budu produktivniji, ali i pomoći u liječenju pacijenata koji ne žive blizu zdravstvenih ustanova.

AI se već koristi u zdravstvu za analizu medicinskih podataka i dizajn lijekova, napisao je Gates, ali sljedeći val alata mogao bi pomoći u predviđanju nuspojava lijekova i izračunavanju razine doziranja.

AI alati trebaju biti dostupni svim školama

Za usjeve i stoku u siromašnim zemljama, Gates je napisao da bi umjetna inteligencija mogla pomoći u dizajniranju sjemena prilagođenog lokalnoj klimi i razvoju cjepiva za stoku koji bi mogao biti posebno važan ‘budući da klimatske promjene stavljaju još veći pritisak na uzgajivače‘.

Gates je predvidio i da bi umjetna inteligencija mogla transformirati obrazovanje u sljedećih pet do deset godina isporukom sadržaja prilagođenog stilovima učenja učenika, kao i učenjem o tome što motivira pojedine učenike i uzrokuje gubitak interesa za predmete. Samim time bi mogla pomoći i učiteljima u planiranju predavanja i ocjenjivanju.

‒ Čak i kada se tehnologija usavrši, učenje će i dalje ovisiti o dobrim odnosima između učenika i nastavnika. Poboljšat će, ali nikad zamijeniti, rad koji učenici i učitelji rade zajedno u učionici ‒ objašnjava.

Svakako, navodi da bi AI alati trebali biti jednako dostupni svim školama i u SAD-u i u ostatku svijeta, kako nitko ne bi bio zanemaren, a učitelji se moraju prilagoditi učenicima koji ju koriste prilikom obavljanja zadataka za školu. Tu je naveo primjer učitelja koji učenicima omogućuju korištenje Chat GPT-a za pisanje prve skice eseja koju bi potom morali personalizirati.

‒ Kako bismo maksimalno iskoristili ovu izvanrednu novu tehnologiju, morat ćemo se zaštititi od rizika i proširiti koristi na što više ljudi ‒ napisao je Gates.

Svi su tehnološki moguli u jednom trenutku iznijeli vlastito stajalište o ChatGPT-u i umjetnoj inteligenciji, o čemu smo već pisali u Lideru, no Bill Gates je pak jedini koji je svoja razmišljanja iznio na ovako opsežan način i to baš na dan kada je izašao konkurentski chatbot. Ipak, iako svatko od njih ima nekakva predviđanja za daljnji razvoj, kako će on teći tek se treba vidjeti.