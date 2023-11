Brzi profit u ciklusu od 300 godina: Dolazi doba za skidanje PVC vrata i prozora

Prosječan je vijek PVC stolarije između trideset i pedeset godina i pitanje je trenutka kad će doći vrijeme da je počnemo mijenjati. Zapadnije je taj proces mahom odavno počeo, a gomilanjem tih starih vrata i prozora otvorena su pitanja mjesta i cijene njihova odlaganja. Pronađeno je već i rješenje za taj problem: stari plastični prozori i vrata pretvaraju se u novi proizvod i dobit, čak i za obične građane

Počistiti otpad iza sebe pitanje je pristojnosti. Zbrinuti taj isti otpad odnosilo bi se na odgovornost. Pretvoriti ga u nešto korisno bilo bi pitanje pameti i moguće zarade. Ponoviti to jedno sedam puta s istim otpadom koji uvijek iznova postaje isti novi proizvod, pa tako završiti ciklus tek nakon nekih 300 godina, e to je već čista genijalnost.

Prije nekih šest godina u malenom belgijskom mjestu Diksmuideu vodstvo tvrtke Deceuninck tu ideju o zatvaranju vrata za sobom i otvaranju prozora u budućnost počelo je pretvarati u realnost. I to doslovno.

Green je in

Danas to izgleda ovako: Deceuninck je jedan od tri najveća proizvođača PVC profila prozora i vrata u svijetu i tvrtka u čijim se proizvodima nalazi oko 15 posto reciklirane sirovine. I ono što je u današnje vrijeme sve veće svijesti o nužnosti zaštite okoliša još važnije – prvi proizvođač koji je na tržište lansirao stolariju 100 posto napravljenu od recikliranog materijala. Stari prozor pretvara se u novi, stara vrata u nova, nema smeća i zagađenja te se pritom štedi oko 90 posto energije potrebne za proizvodnju novih elemenata u odnosu na proces u kojem se upotrebljava obična, nereciklirana sirovina. Iako u tvrtki napominju da su se na investiciju u reciklažni pogon, u iznosu od 25 milijuna eura, odlučili ponajprije vođeni idejom o zaštiti okoliša i strateškim opredjeljenjem tvrtke, njihovi poslovni rezultati itekako pokazuju da je ‘green – in‘. U 2020. godini prihod im je bio 642 milijuna eura, u 2021. skočio je na 838 milijuna, a lani na 974,1 milijun eura.

– Ne samo to, nego ćemo do kraja ove godine uspjeti reciklirati više od 40.000 tona stare stolarije. Odnosno, naše postrojenje za recikliranje na godišnjoj će osnovi od deponija ili spalionice poštedjeti više od dva milijuna prozora. Ovo je najveće takvo postrojenje u Europi, a proces recikliranja gotovo je u potpunosti automatiziran te s višestruko manje resursa proizvodimo nekoliko puta više recikliranog PVC-a od konkurencije. U pogonima gdje se radi 24/7 trenutačno uspijevamo procesirati 10 kamiona PVC otpada na dan. U samo pet godina podigli smo reciklažni kapacitet s osam tisuća na spomenutih 40 tisuća tona na godinu – ispričao nam je menadžer tvrtke zadužen za proizvodnju Emile Coene te pritom pojasnio i kako u stvarnosti, od A do Ž, izgleda cijeli taj proces.

Kako funkcionira

Naime, ideja reciklaže stare PVC stolarije u Belgiji, ali i obližnjoj Nizozemskoj i Francuskoj gdje Deceuninck prikuplja taj otpad, utemeljena je na trendu s početka 90-ih godina kada su ljudi masovnije počeli mijenjati stare drvene prozore i vrata modernim plastičnim. S obzirom na to da je prosječan životni vijek tih plastičnih profila između trideset i pedeset godina, sad smo u vremenu kad je došao red za njihovu zamjenu. Gomile tih starih vrata i prozora, logično, otvorile su pitanje mjesta i cijene njihova odlaganja. Rješenje koje je došlo problem ili otpad pretvorilo je u novi proizvod i zaradu, čak i za obične građane.

Na trendu s početka 90-ih godina prošlog stoljeća, kad su ljudi masovnije počeli mijenjati stare drvene prozore i vrata onim plastičnima, utemeljena je proizvodnja inovativne stolarije od sto posto recikliranih materijala

– Ljudi koji sami dovezu svoje stare prozore i vrata u naše pogone ili neko od prikupljališta, ovisno o količini, mogu zaraditi i nekoliko stotina eura. Stare elemente mogu odložiti i u posebno dizajnirane goleme vreće i pozvati nas da odvezemo njihov otpad, što pak ovisno o lokaciji minimalno naplaćujemo – ističu u Deceunincku.

Nakon što prikupljeni materijal završi na skladištu, u 60.000 četvornih metara velikom centralnom pogonu tvrtke počinje njegova reciklaža koja se sastoji od nekoliko koraka potrebnih da bi se otklonile sve nečistoće i ostali elementi osim same plastike.

– Kada ti stari elementu dođu do nas, oni u sebi imaju niz drugih materijala koje valja eliminirati. To radimo u četiri osnovna koraka kako bismo došli do sirovine potrebne za početak proizvodnje novog proizvoda. Prvi je korak usitnjavanje otpada kako bi se uklonili metali i minerali. Nakon toga materijal se melje i pere kako bi se uklonila preostala prljavština od samog PVC-a. U sljedećem koraku uklanja se prisutna guma, drvo i ostatak metala te se radi podjela po boji. Posljednji korak je granulacija, kojom se odstranjuju najsitnija onečišćenja koja su možda preostala. Naposljetku granulat koji dobijemo sirovina je najviše kvalitete i može ga se upotrijebiti za izradu novih profila. Inače valja naglasiti da se PVC može reciklirati do sedam puta prije no što primjetnije izgubi na kvaliteti pa stoga, uzevši u obzir životni vijek takvih prozora i vrata, oni zapravo traju do 300 godina – ispričao je Emil Coene.

Ciljana neutralnost

Prema njegovim riječima, u postupku recikliranja od jedne tone otpada dobiva se 700 kg upotrebljive plastike, 100 kg plastike lošije kvalitete koja se može upotrijebiti za druge proizvode te oko 100 kg različitih metala. Dakle 90 posto starih prozora i vrata u konačnici nije otpad. Tek 10 posto ili 100 kilograma na tonu materijal je koji se ne može upotrijebiti za daljnju proizvodnju.

S druge strane, pročišćeni granulat različito se upotrebljava, ovisno o vrsti PVC profila.

– Između 15 i 30 posto tog granulata sastav je naših standardnih novih PVC profila iz serije Elegant. No ponosno ističemo novu liniju proizvoda prikladno nazvanu Phoenix, koju smo pokrenuli prošle godine, a predstavlja prvi 100 posto reciklirani profil na svijetu. Kada znamo koliko truda Europska unija ulaže u borbu protiv klimatskih promjena i da bi se do 2050. godine postigla CO 2 (ugljična) neutralnost, jasno je da je Deceuninck na pravom putu. Zbog toga ulažemo u nove tehnologije koje omogućavaju održivu proizvodnju i proizvode. Smatram da smo u tome daleko odmakli – rekao je Bart Peeters, glavni direktor Deceuninckova marketinga i komunikacija.

Početak s gumbima

S obzirom na atraktivnost svojih proizvoda u svijetu koji se sve više okreće održivom razvoju, pa u skladu s time i kupnjom njihovih proizvoda ‘nagrađuje‘ proizvođače kojima ‘green agenda‘ nije samo marketinški trik nego istinska poslovna filozofija i način rada, Deceuninck globalno raste impresivnim tempom. Počeci tvrtke sežu u 1937. godinu kada je Benari Deceuninck pokrenuo proizvodnju gumba, kopči za remenje te raznih proizvoda od plastičnih folija, a danas uza stotinu radnika u reciklažnim i proizvodnim pogonima u Belgiji kompanija zapošljava gotovo 4000 djelatnika koji trenutačno pokrivaju čak 90 svjetskih država. Na popisu njezinih kupaca više je i od 4000 tvrtki koje proizvode PVC stolariju koristeći se Deceuninckovim profilima. Očito mudro primijetivši da je upravo recikliranje i održivost pristup koji ih je izdvojio od konkurencije, vodstvo kompanije postavilo je buduće poslovne ciljeve vezane uz održivost na još više razine.

– Recikliravši 19.800 tona otpada u 2022. godini smanjili smo ugljikov otisak za 37 tisuća tona CO 2 . Taj broj predstavlja godišnju razinu ugljičnog otiska 4900 ljudi u Europi. Iduće godine, dosegnemo li kapacitet reciklaže od 40.000 tona, umanjit ćemo otisak u ekvivalentu nekih 10 tisuća Europljana – tvrdi Céline De Waele, menadžerica zadužena za pitanja održivog razvoja u tvrtki.

Ljudi koji sami dovezu svoje stare prozore i vrata u pogone kompanije u Belgiji ili neko od prikupljališta, ovisno o količini, mogu zaraditi i nekoliko stotina eura. Za posjeta Deceuninckovoj tvornici doznalo se i da se stari elementi mogu odložiti i u posebno dizajnirane goleme vreće, a potrebno je samo pozvati proizvođača da odveze taj otpad, što on, ovisno o lokaciji, minimalno naplaćuje

Prema njezinim riječima, osim približno dvije tone emisije štetnog CO 2 koji ne ode u atmosferu na samo tonu recikliranog PVC-a, ekstremno je važno i da takav materijal za proizvodnju štedi čak 90 posto energije u odnosu na klasične metode obrade obične plastike. U tom si je smislu ta tvrtka postavila jasne ciljeve za smanjenje stakleničkih plinova za 60 posto do 2030. (u odnosu na količine iz 2021. godine).

Sirovine kao iz Zelenog plana

Prema zacrtanom dugoročnom cilju do 2050. godine tvrtka bi trebala postići razinu nulte emisije stakleničkih plinova. Kako bi dodatno učvrstila ta nastojanja, lani je svoje ciljeve dala na procjenu vrlo strogom međunarodnom tijelu SBTI-ju, a koje je potvrdilo i odobrilo održivost Deceuninckovih ciljeva zacrtanih za kraće, srednje i dulje razdoblje. Tvrtka se pritom obvezala na niz radikalnih promjena; sve od obične zamjene unutarnjeg rasvjetljenja, preko smanjenja generalne razine potrošnje električne energije u svojim pogonima (što zahtijeva stalna ulaganja u najmoderniju tehnologiju) pa do ulaganja u solarne instalacije na krovovima svih svojih 17 postrojenja. Kada je riječ o recikliranju, krajnji je cilj tvrtke dostići udio od čak 45 posto recikliranog materijala u svim proizvodima koji izlaze iz njezinih pogona. Osim što će povećana upotreba recikliranih materijala dodatno smanjiti ekološki otisak njezinih proizvoda i proizvodnih procesa, tvrtka na taj način dijelom umanjuje i negativan učinak fluktuacije cijena sirovina.

S obzirom na to da u većini zapadne Europe trenutačno traje intenzivan ciklus zamjene starih PVC prozora, a Zeleni plan Europske unije rezultirat će dodatnom sveobuhvatnom obnovom nekretninskog fonda u Europi te posljedično dovesti do novih velikih količina starog PVC otpada spremnog za recikliranje, za sada sirovine za recikliranje ne nedostaje. Deceuninck se i za to pripremio tako da je proširio partnerstvo s dodatnih 10 centara za reciklažu u Belgiji. Otvorili su prozor u zelenu budućnost, kako to vole reći u Deceunincku. Prije toga su ga reciklirali i spremni su to raditi idućih 300 godina, opet i opet.