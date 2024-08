EIC Accelerator – Kako zaigrati u europskoj ligi deep tech šampiona

Na radionici domaći deep tech startupi mogu saznati kako kroz EIC Accelerator doći do bespovratnih sredstava u iznosu do 2,5 milijuna dolara i do 15 milijuna eura kroz equity coinvesting

Ako imate deep tech startup i smatrate da imate potencijala zaigrati u europskoj ligi šampiona, prijavite se na radionicu EIC Accelerator - put do europske lige prvaka za deep tech startupe koja se održava 4. rujna u zagrebačkom uredu SEECEL-a (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe).

Naime, udruga nezavisnih izvoznika softvera CISEx priprema radionicu koja će sudionicima pomoći da tvrtku i projekt pripreme za uspješnu prijavu na EIC Accelerator (Horizon Europe), najkompetitivniji program u Europi namijenjen financiranju inovativnih deep tech startupova, a koji su mikro, mali i srednji poduzetnici. Odabrane kompanije imaju priliku dobiti bespovratna sredstva u iznosu do 2,5 milijuna eura i do 15 milijuna eura kroz equity coinvesting te je namijenjen ambicioznim projektima s velikim potencijalom rasta.

Program podržava deep tech startupe iz svih industrija, pod uvjetom da ne krše agende Europske unije u pogledu klime, ljudskih prava, etike i drugih političkih i socijalnih ciljeva.

Tips&tricks

Kako stoji u njenoj najavi, radionica je koncipirana primarno za foundere, CTO-e, CEO-e te pruža priliku da pitaju i saznaju sve potrebne detalje, upute i savjete kako pripremiti startup, koji su bitni preduvjeti za prijavu na EIC Accelerator te kako napisati uspješnu prijavu.

Sudionici mogu saznati i sve o zanimljivim statistikama i novostima na temu EIC Accelerator programa od strane Nacionalne kontakt točke (Marija Galeković, NCP, HAMAG BICRO); informacije o planovima financiranja projekata koji dobiju Seal of Excellence na EIC Acceleratoru iz nacionalnih natječaja (Hrvoje Meštrić, MZOM); drugim prilikama za financiranje deep tech startup projekata na nacionalnoj razini (Hrvoje Meštrić, MZOM; Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering) te detaljne upute i ‘tips and tricks‘ za prijavu na EIC Accelerator od strane dva domaća hrvatska žirija za EIC Accelerator (Tajana Barančić, Mihovil Barančić; Jury Members; Astra poslovni inženjering).

O važnosti EIC Acceleratora i radionici čiji je broj sudionika ograničen (nakon prijave, sudionici sudjeluju uz pozivnicu organizatora) govorila je vlasnica Astra poslovnog inženjeringa i predsjednica Nadzornog odbora CISEX-a Tajana Barančić u Liderovu podcastu.