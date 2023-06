Goldman Sachs izdvojio tvrtke povezane s umjetnom inteligencijom koje ulagači trebaju imati na oku

Umjetna inteligencija brže nego ikad prije uzima maha i postaje sve naprednija, a sve je više tvrtki koje misle da su s njome našli rudnik zlata. No, da se njezino postojanje i napredak ne može zanemarivati smatraju i u Goldman Sachsu.

- Nedavni napredak u generativnoj umjetnoj inteligenciji pomaže u rušenju komunikacijskih barijera između ljudi i strojeva, uz mogućnost stvaranja sadržaja koji se uglavnom ne razlikuje od onog koji su stvorili ljudi - napisao je Sesha Phani, potpredsjednik istraživanja u Goldman Sachsu, u bilješci od 31. svibnja.

Također, kako objašnjava Business Insider, ekonomisti Goldman Sachsa smatraju da bi napredak u umjetnoj inteligenciji u idućih deset godina mogao dodati sedam bilijuna dolara godišnjem globalnom BDP-u zbog porasta produktivnosti rada.

Rast tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom

Pa kao što je i očekivano, sve ovo postaje sve zanimljivije investitorima pa su i dionice velikih tehnoloških tvrtki povezanih s umjetnom inteligencijom vrtoglavo su porasle u 2023. godini. Prijemjerice, dionice tvrtke Nvidia bile su među najpopularnijim dionicama na tržištu ove godine, a vrijednost im je porasla za više od 160 posto u godinu dana. Upravo zato ne čudi što je od više od 60 posto menadžerskih timova koji vode tvrtke s popisa S&P 500 u sektorima komunikacijskih usluga i informacijske tehnologije na neki način počelo uključivati AI u svoje planove.

A za sve one koji žele zaraditi od vala umjetne inteligencije, Goldman Sachs je izdvojio dionice 15 tvrtki koje izravno unapređuju AI ili ga neizravno omogućuju, o kojima treba razmisliti. Tvrtke na popisu dolaze iz raznih industrija, a neke od njih su i više nego očekivane. No, iako ulagači mogu razmisliti o izravnoj kupnji dionica tvrtki, Goldman Sachs savjetuje stavljanje fokusa na OTC (Over-the-Counter) trgovanje. Ono je, navodi Business Insider, napredniji način ulaganja budući da ulagačima omogućuje zaradu određujući smjer, veličinu i vrijeme kretanja dionice. Ulagači zato moraju biti u pravu kada je riječ o porastu dionice za određeni iznos u određenom vremenskom okviru kako bi ostvarili dobit, iako im to omogućuje da unaprijed definiraju svoj rizik uz djelić cijene dionice.

Ovo je 15 tvrtki povezanih s umjetnom inteligencijom za čije dionice Goldman Sachs trenutno ima optimistične poglede: