Hoće li OpenAi bankrotirati do kraja godine: Dnevni troškovi 700 tisuća dolara

OpenAI, tvrtka koja nam je podarila popularni AI jezični model ChatGPT, suočava se s ozbiljnim financijskim izazovima. Prema izvješću The Informationa, OpenAI bi do kraja godine mogao izgubiti čak 5 milijardi dolara, što dovodi tvrtku na rub bankrota.

Unatoč značajnim prihodima i brojnim rundama financiranja, dnevni operativni troškovi OpenAI-ja za održavanje ChatGPT-a procjenjuju se na 700.000 dolara. Očekuje se da će ti troškovi rasti kako model postaje napredniji. Uz to, predviđa se da će OpenAI u 2024. godini potrošiti oko sedam milijardi dolara na obuku AI modela te dodatnih 1,5 milijardi dolara na zapošljavanje, što su brojke daleko iznad troškova konkurenata.

OpenAI trenutno od ChatGPT-a ostvaruje prihod od oko dvije milijarde dolara godišnje, uz dodatnu milijardu dolara od pristojbi za pristup velikom jezičnom modelu (LLM). Međutim, ovi prihodi nisu dovoljni za pokrivanje ogromnih operativnih troškova tvrtke.

Do sada, OpenAI je prošao kroz sedam rundi financiranja, prikupivši više od 11 milijardi dolara, a tržišna vrijednost tvrtke procijenjena je na 80 milijardi dolara. Unatoč tome, troškovi poslovanja, uključujući iznajmljivanje kapaciteta poslužitelja od Microsofta, što iznosi oko 4 milijarde dolara, te dodatne 3 milijarde dolara za obuku AI modela s novim podacima, prijete financijskoj stabilnosti tvrtke.

Ulagači bi se trebali zapitati. Koji je njihov put do profitabilnosti kada Meta daje sličnu tehnologiju besplatno? Imaju li ubojitu aplikaciju? Hoće li tehnologija ikada biti pouzdana? Što je stvarno, a što samo demo? - komentirao je Gary Marcus, stručnjak za umjetnu inteligenciju i profesor na NYU, na platformi X

Ovi komentari odražavaju rastuće sumnje u sposobnost OpenAI-ja da postigne profitabilnost u uvjetima sve veće konkurencije i sve većih rastućih troškova. Tvrtka se suočava s velikim izazovom prikupljanja dodatnog kapitala kako bi nastavila svoj rad i razvoj, dok put do održivog poslovnog modela postaje sve neizvjesniji.

OpenAI je do sada bio ključni igrač u razvoju umjetne inteligencije, no hoće li uspjeti prevladati ove financijske prepreke, ostaje za vidjeti.

Nova tržišta

Kao što smo nedavno pisali, iz tvrtke OpenAI je najavljeno kako ulaze na tržište kojim dominira Google, pa možda tu planiraju namaknuti dolare koji su im potrebi za daljnji rast. Radi se o tržištu tražilica a OprenAI je najavio svoj SearchGPT kojim želi konkurirati ni manje ni više nego Googleu. No, osim što ovaj novi AI gigant ovim činom kroči na Googleovo tržište, s ovim potezom postaje i konkurencija Microsoftu i njegovoj tražilici Bing. Ne bi to bilo čudno da Microsoft nije uložio ogromne novce u Open AI, ali čini se da to Altmana ne sprječava da se širi svojim pipcima i prema samom Microsoftu, ali i novim igračima na tržištu poput Perplexityja — AI chatbota usmjerenog na pretraživanje koji podržavaju Amazon, osnivač Jeff Bezos i poluvodički div Nvidia.