Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost prvi put dodijelio nagrade

Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost organizirao je svečanost u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva na kojoj su dodijeljene zahvalnice i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Uvodne govore održali su dekan FER-a, prof. dr. sc. Vedran Bilas i predsjednik HIKS-a, prof. dr. sc. Drago Žagar.

U početnom dijelu događaja, uručene su zahvalnice sponzorima, pokroviteljima i podupirateljima Cybersecurity konferencije CSC 23, a nakon toga uslijedila je dodijela priznanja u četiri različite kategorije.

Dario Vranješ primio je priznanje za izuzetan studentski rad pod nazivom ‘Acoustic Side-Channel and Other Keyboard Attacks Using Machine Learning Techniques‘.

Bojan Novković nagrađen je za istaknuti znanstveni rad ‘Improving Monolithic Kernel Security and Robustness Through Intra-Kernel Sandboxing‘.

Marko Gulan dobio je priznanje kao istaknuti pojedinac za značajan doprinos promicanju kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj, kroz profesionalne aktivnosti, obrazovne inicijative i aktivno sudjelovanje u zajednici.

Kristina Leko Kuštrak nagrađena je kao istaknuti član HIKS-a zbog iznimne predanosti razvoju i rastu Instituta.