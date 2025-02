Hrvatski podatkovni centri hvataju korak s rastućom potražnjom

Tržište podatkovnih centara u Hrvatskoj se razvija, ali teško slijedi sve veću potražnju uslijed prelaska brojnih gospodarskih sektora na elektroničko poslovanje i uporabu umjetne inteligencije

Tržište podatkovnih centara u Hrvatskoj se razvija, ali teško slijedi sve veću potražnju uslijed prelaska brojnih gospodarskih sektora na elektroničko poslovanje i uporabu umjetne inteligencije, kažu stručnjaci.

- U Hrvatskoj postoji desetak podatkovnih centara i tvrtki povezanih s tom industrijom. Ti kapaciteti su ispod europskih, ali stope rasta i trendovi su u skladu s Europom. Sama kvaliteta izvedbe je u skladu s visokim tehnološkim zahtjevima. U regiji se Hrvatska može smatrati predvodnikom, kako tehnološki tako i kapacitetom - kaže stručnjak za unapređenje proizvoda HT-a Andrija Šimić.

U EU-u tržište data centara u 2023. iznosilo je 52 milijarde eura, dok su procjene da će do kraja 2030. vrijediti duplo više, a glavni pokretač je sve veća primjena AI-ja, kaže Šimić. U HT-u iznose da je u svijetu trenutačno više od tri milijuna data centara raznih veličina, koji moraju zadovoljiti globalno priznate tehnološke standarde.

- Data centri su izuzetno važni za naše poslovanje. HT posjeduje više vlastitih centara, primjerice u Zagrebu koji zadovoljava najviše sigurnosne, tehnološke i industrijske standarde sa certifikatom Tier III i drugima. Konstantno ulaganje u data centre je i među ključnim HT-ovi strateškim ciljevima, a koriste se za vlastite i potrebe korisnika, među kojima su iz financijskog sektora, trgovine, hotelijerstva i transporta - ističe.

Smatra da je za budućnost podatkovnih centara ključno usmjerenje prema energetski efikasnim rješenjima i tehnologijama koje omogućavaju veću gustoću računalnih resursa uz smanjenje potrošnje energije. To uključuje i kontinuirano ulaganje u nove tehnologije koje smanjuju potrošnju energije i emisiju CO2, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Končar-Digital: Važnost gradnje od održivih materijala i naprednih sustava hlađenja

Tržište podatkovnih centara u Hrvatskoj ne razvija se istom brzinom kao u zapadnim zemljama EU-a, kažu u tvrtki Končar-Digital, čiji direktor za podatkovne centre Velimir Novaković kaže da Končar posjeduje vlastite, manje podatkovne centre koje koristi isključivo za interne potrebe poslovanja.

Komentira da su ti centri veliki potrošači električne energije, te se uz ubrzani razvoj i sve veće korištenje umjetne inteligencije može očekivati povećanje potrošnje, pa su za planiranje podatkovnih centara bitni obnovljivi izvori energije i ulaganja u razvoj učinkovitijih sustava.

- To uključuje izgradnju centara od održivih materijala, napredne sustave hlađenja poput vodenog, energetski učinkovitije servere i proizvodnju obnovljive energije na licu mjesta - kaže Novaković.

Važnim drži fizičku i kibernetičku sigurnost podataka u podatkovnim centrima. Za tržište u Hrvatskoj ocjenjuje da je u etapi razvoja, s malo data centara u usporedbi s EU-om, no smatra kako postoji određeni potencijal da uz ispravno pozicioniranje Hrvatska postane regionalno data središte.

- U Hrvatskoj postoji značajan know how u projektiranju i izgradnji podatkovnih centara s međunarodnim tvrtkama koje ovdje imaju svoja predstavništva, što je dobar temelj za razvoj, te bismo do 2030. investicijama mogli značajno povećati kapacitete. Ključno za razvoj tržišta podatkovnih centara su infrastruktura, tj. dostupna električna energija i razvijena optička mreža - kaže Novaković.

Poručuje da Končar-Digital ulaže u razvoj internih kapaciteta i može ponuditi kompletna rješenja za podatkovne centre, do njihove pune funkcionalnosti, kao i da je uključen u tržišta podatkovnih centara na regionalnom i EMEA tržištu.

ENT: Podatkovni centri krucijalni za poslovanje

ENT ima dva vlastita podatkovna centra, u Zagrebu i Splitu, te ih ocjenjuje krucijalnima za funkcioniranje svih poslovnih procesa i aktivnosti.

- Ti centri zadovoljavaju naše trenutačne potrebe, a daljnje širenje planira se korištenjem dodatne cloud okoline. Što se tiče troškova vezanih uz hardver u podatkovnim centrima, nakon investicije u opremu nema dodatnih troškova do novog opremanja. Troškovi licenca se povećavaju, a vezano uz troškove električne energije, naši podatkovni centri projektirani su po najboljim industrijskim praksama uz smanjenu potrošnju energije za operativnu upotrebu i hlađenje instaliranih IT sustava - dodaju iz ENT-a.

Napominju da je energetska učinkovitost podatkovnog centra ENT u Zagrebu prepoznata i nagrađena ECO Lider Invest nagradom.

Digital Realty Hrvatska: Glavni izazov je brza gradnja kapaciteta koje korisnici očekuju

Direktor tvrtke Digital Realty za Hrvatsku (koja se bavi uz ostalo gradnjom data centara) Goran Đoreski kaže da je za tu tvrtku glavni izazov dovoljno brza izgradnja kapaciteta koje korisnici očekuju.

- Vjerujem da ćemo u tome uspjeti, pri čemu treba znati da je gradnja data centra kompleksan proces koji dugo traje - kaže Đoreski.

Ističe kako studije pokazuju da jedan euro uložen u data centar stvara devet eura vrijednosti u lokalnoj ekonomiji, jer operator data centra angažira niz lokalnih dobavljača za opremanje i održavanje koji moraju biti visoko stručni.

- Digital Realty trenutno upravlja s više od 300 data centara u svijetu, a u Hrvatskoj imamo jedan, ZAG1, smješten na zagrebačkoj Trešnjevci, koji je trenutno u završnoj fazi proširenja - rekao je.

Za ovu godinu Đoreski najavljuje početak gradnje njihovog drugog centra u Hrvatskoj, ZAG2, na zagrebačkom Jankomiru i to u etapama, pri čemu je plan početno tržištu ponuditi 10 megavata kapaciteta, čime će postati i najveći data centar u Hrvatskoj.

- Ovisno o interesu korisnika, moguće je i širenje do ukupnog kapaciteta od 30 megavata. ZAG2 imat će istu karakteristiku povezanosti na mnogobrojne telekomunikacijske operatore kao i ZAG1 - kaže Đoreski.

A1 Hrvatska: Očekujemo rast potražnje

Iz telekoma A1 Hrvatska direktor ICT prodaje i rješenja Siniša Staničić smatra da se razvoj podatkovnih centara na hrvatskom tržištu odvija u skladu sa sviješću korisnika o njihovoj važnosti, ali i da se očekuje i značajan porast potražnje.

- A1 Hrvatska ima vlastiti podatkovni centar koji je ključan za našu strategiju poslovanja, posebno u kontekstu širenja na segment ICT tržišta. Naš centar posjeduje i Tier III Facility certifikat, što kao veliku razinu zaštite ima još samo jedan centar Hrvatskoj. To omogućuju korisnicima da se bave svojim biznisom bez brige o infrastrukturi - ističe Staničić.

A1 svoj podatkovni centar koristi za vlastite potrebe, ali ga i iznajmljuje drugim kompanijama. Staničić kaže da potrebu za uslugama data centara danas imaju gotovo svi gospodarski sektori. Iako su podatkovni centri veliki potrošači električne energije, kaže i da se primjenom obnovljivih izvora energije, optimizacijom hlađenja i naprednim tehnologijama može značajno smanjiti potrošnja.

- Hrvatsko tržište podatkovnih centara je konkurentno zahvaljujući povoljnim cijenama, članstvu u Schengenu, geografskom položaju te dostupnosti kapaciteta električne energije, a daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije dodatno povećavaju njegov potencijal - ocjenjuje.

Telemach Hrvatska: Sve više kompanija treba podatkovne centre

Izvršna direktorica sektora poslovne prodaje telekoma Telemach Hrvatska Marina Blažević kaže da razvoj data centara u Hrvatskoj kaska za potražnjom koja raste i uslijed razvoja cloud usluga, AI rješenja i sve veće digitalizacije poslovanja.

- Dok velike kompanije i telekomi šire svoje kapacitete, uključujući i Telemach, tržište još nije u potpunosti razvijeno, a ulaganja su ograničena visokim troškovima i relativno malim brojem pružatelja usluga - smatra Blažević.

Smatra da u Hrvatskoj postoje značajni podatkovni centri te da sve više kompanija prepoznaje potrebu za širenjem kapaciteta. Pritom mnogi poslovni subjekti koriste kombinaciju vlastitih kapaciteta i kolokacijskih usluga za veću sigurnost i otpornost svojih sustava, čemu dodaje da najveće zanimanje za kolokaciju i cloud dolazi iz ICT sektora, fintech industrije, e-trgovine i javnog sektora, koji također sve više prelazi na digitalna rješenja.

Iznosi i primjer da telekomi koriste podatkovne centre za vlastitu mrežnu infrastrukturu i usluge hostinga, ali istovremeno ih nude i vanjskim korisnicima, među kojima nisu samo ICT i financijske tvrtke nego i mnoge druge, poput onih iz proizvodne industrije i zdravstva te državne institucije.

- Telemach Hrvatska raspolaže s dva podatkovna centra koja su smještena na dvije tektonske ploče, što jamči nastavak poslovanja i u kritičnim situacijama. Po pitanju usluga kolokacije, već surađujemo s velikim i ozbiljnim korisnicima koji su smještaj svoje opreme i poslovanje povjerili Telemachu - kaže Blažević.

I njihovi podatkovni centri zadovoljavaju, kako kaže, najstrože sigurnosne zahtjeve.