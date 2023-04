Pobjednici 15. generacije start-upa Algebra LAB-a su virtualni prijatelj Michi i platforma PetChat

Petnaesta generacija start-upova stasalih u Algebra LAB-u na završnom je događanju predstavila svoje inovativne projekte pred žirijem sastavljenim od poduzetnika, investitora i predstavnika akademske zajednice. Najbolji start-upi odabrani su u dvije kategorije: The Best Pitch i The Best Business Case. Članovi žirija bili su: Stevica Kuharski (Fil Rouge), Renata Brkić (Feelsgood Capital), Vedran Blagus (Southcentral Ventures), Srđa Iveković (Vesna Capital), Slaven Kordić (Invera Equity Partners), Ivan Kurtović (InterCapital), Hajdi Ćenan (CROStartup), Ivan Šimić (PWC), Mislav Ante Omazić (EFZG), Dimitrije Trbović (Neostar) i Ivan Voras (Equinox Vision).

U kategoriji The Best Pitch odabran je tim Michi. Michi je ime virtualnog ‘prijatelja‘, zapravo stanovnika aplikacije za kojeg se korisnik brine. Naravno, brigom za virtualnog Michija brinemo zapravo o vlastitom mentalnom zdravlju. Dobro je znati da je ovaj projekt baziran na trećem i četvrtom cilju održivog razvoja Ujedinjenih Naroda – zdravlju i blagostanju, te kvalitetnom obrazovanju, a cilj mu je pružiti korisnicima ispravne informacije o različitim mentalnim poremećajima. Na taj način korisnici bolje i dublje upoznaju svoje osjećaje i mentalna stanja kroz koja prolaze, ali i korisne i učinkovite načine poboljšanja vlastitog mentalnog zdravlja.

- Sretna sam zbog ovog priznanja. Puno sam se pripremala za današnju prezentaciju, no svejedno nisam očekivala pobjedu. Vjerujem da je i sama ideja iza mog projekta doprinijela ovom uspjehu jer gotovo svi znaju ili imaju u obitelji tinejdžere koji često imaju problema sa prilagodbom svojoj okolini, stoga im je prezentacija bila bliska - izjavila je Antonia Kurtović, idejna pokretačica.

U izboru su presudile kvaliteta prezentacije i uvjerljivost, dok su u kategoriji The Best Business Case kriterij bili smislenost poslovnog problema, najveći potencijal za investiranje te snaga poslovnog modela.

U kategoriji The Best Business Case pobjednik je Marino Miletović, jedan od osnivača platforme PetChat.

- Svima bih preporučio da se okušaju u osmišljavanju poduzetničkog projekta. To je jedno cool iskustvo koje otvara brojne prilike. Potrebno je izaći pred druge, isprobati svoju ideju u javnosti i vidjeti koje su joj i prednosti i mane – zaključio je.

Cilj platforme PetChat brzo je, efikasno i povoljno informirati vlasnike o problemu ljubimaca te otkloniti brojne nedoumice i moguće strahove. Budući da se oko 70 posto posjeta veterinarskoj ambulanti bazira na savjetovanju i informiranju, ideja je da se razvije alternativno, inovativno rješenje koje će digitalizirati i ubrzati veterinarsku uslugu.

- Čestitam pobjednicima, timovima Michi i Pet Chat. Ponosni smo na sve start-upe iz najnovije, petnaeste generacije razvijene u okviru našeg inkubatora poduzetništva. Veseli nas vidjeti da iz godine u godinu imamo sve veći broj inovativnih poslovnih modela koji u stopu prate promjene koje se događaju na tržištu, kao i svjetske trendove. Također smo iznimno pozitivno iznenađeni činjenicom da su timovi sa svojim inovacijama raspoređeni po različitim sektorima gospodarstva – od malog i srednjeg poduzetništva, IT-a, prehrambene industrije, turizma, fintecha i drugih – izjavila je Maja Brkljačić, rukovoditeljica poslovnog područja Algebra LAB-a.

Na događanju je održana i panel rasprava na aktualnu temu razvoja generativnog AI-a koji je doživio značajan skok u proteklih nekoliko mjeseci s pokrenutih više od 2.000 novih rješenja baziranih na jezičnim modelima, čime se i umjetna inteligencija odmaknula iz stroge sfere big-techa prema široj uporabi. O potencijalu umjetne inteligencije govorilo se iz perspektive investicija, istraživanja i razvoja, etičnosti te budućnosti obrazovanja. Na raspravi su sudjelovali Vedran Bajer, Microsoft; Marko Velić, Photomath; prof.dr.sc. Ivana Kolčić, Medicinski fakultet u Splitu, Visoko učilište Algebra; Davor Aničić, Velebit AI i Matija Kolarić, Q-Agency i Visoko učilište Algebra. O ciklusu života start-upa u periodu od godine dana razgovarali su na drugom panelu Rino Duboković, Hangover museum; Anto Širić, Sport React te Amar Hassanbegović i Armin Krivdić; Tablepop.

- Uvijek je posebno dobro iskustvo doći na ovakvo jedno događanje, a Algebra LAB start-up prezentacije sjajne su zbog svih tih mladih ljudi koji imaju tako dobre ideje i pokazuju kolike potencijale ima hrvatska start-up zajednica. Treba im pomoći, treba im dati savjete, informacije i svu potrebnu logistiku, a događaji poput ovog otvaraju prilike za tu suradnju - zaključila je Hajdi Ćenan, suosnivačica airt i predsjednica krovne udruge CRO STARTUP.