Marčac: Oni koji se odluče na oglašavanje na TikToku trebaju tome pristupiti autentično

Najpopularnija društvena mreža TikTok od srpnja je u Hrvatskoj uvela oglašavanje. Odličan je to potez za sve kompanije koje su se već ‘uhodale‘ u TikTok, razumjele kako korisnici dišu te su sada dobili odličnu platformu za oglašavanje. Ipak, uvođenje oglasa nije baš dobro sjelo stalnim korisnicima najbrže rastuće društvene mreže pa su mnogi izrazili nezadovoljstvo, prijeteći pritom da bi zbog novih promjena mogli napustiti TikTok.

Osnivač Crewa Dario Marčac smatra da uvođenje oglašavanja neće odmah rezultirati masovnim odlaskom korisnika, ali će sigurno potaknuti promišljanja o alternativama, posebno među mlađim generacijama koje su odrasle uz organski TikTok i nisu toliko navikle na oglase kao stariji korisnica Facebooka i Instagrama.

– Zato je posebno važno da brendovi koji se odluče na oglašavanje na TikToku pristupe tome autentično. Ako se oglasi kreiraju u duhu TikToka, umjesto da djeluju nametljivo i reklamno, oni ne samo da će privući pažnju, već će stvoriti i dublju povezanost s publikom. To je između ostalog i jedna od prvih stvari koju je TikTok i nama istaknuo kada nam se obratio za suradnju u sklopu dolaska oglašavanja u našu regiju: ‘Don‘t make ads, make TikToks‘ – govori Marčac.

No jesu li domaće kompanije uistinu spremne ne raditi klasične oglase i reklame nego svoj proizvod upakirati u kreativni TikTok video? Marčac tvrdi da je većina domaćih kompanija dugo čekala ovaj trenutak da se aktivnije uključe na TikToku, no da će trebati neko vrijeme da u potpunosti shvate specifičnosti platforme i usklade svoje poruke s očekivanjima publike.

Testiranje dugih videozapisa

– Iz našeg iskustva s klijentima, oni koji su već neko vrijeme prisutni na TikToku već su prepoznali kakav sadržaj privlači njihovu publiku i najučinkovitije načine za prezentaciju svog brenda. Ta saznanja sada prenose u svoje oglašivačke kampanje, što ne samo da poboljšava korisničko iskustvo na platformi, već osigurava i bolju uspješnost kampanja. Očekujem, odnosno nadam se, da će kreativnost na ovoj platformi rasti. Umjesto oslanjanja na veće budžete, vjerujem da će brendovi shvatiti kako autentičnost i inovativan pristup mogu donijeti daleko bolje rezultate. Brendovi koji prepoznaju važnost kreativnog pristupa imat će priliku ostvariti značajnu konkurentsku prednost – govori Marčac.

Čini se da oglašavanje nije jedino što se mijenja na TikToku. Ova platforma koja je prvenstveno postala popularna zbog svojih kratkih formata ranije je ove godine potvrdila da testira mogućnost uploadanja videozapisa u trajanju od 60 minuta. Značajka je postala dostupna ograničenoj skupini korisnika na odabranim tržištima, a iz kompanije su potvrdili da trenutno nemaju izravnih planova učiniti značajku široko dostupnom. Mogućnost uploadanja videa u trajanju od 60 minuta velik je korak za TikTok koji se time odmiče od svojih početnih postavki, od svoje početne svrhe.

– Svaka platforma, pa tako i TikTok s vremenom sazrijeva. TikTok je počeo kao društvena mreža gdje su kreatori objavljivali videa plesova i lip-sync sadržaj u trajanju od 15 sekundi. Iako je to bio glavni fokus u videima, ljudi koji su to promatrali sa strane nisu imali pozitivna mišljenja, pogotovo u poslovnom svijetu. Smatralo se da je TikTok za djecu te da se tu nikad neće kreirati ozbiljan sadržaj. Kroz vrijeme je TikTok počeo eksperimentirati sa sadržajem te postepeno uvodio dulji format. Isto tako, sadržaj se proširivao, te pogotovo za vrijeme pandemije i lockdowna mogli smo primijetiti eksploziju raznovrsnog sadržaja. Danas već pričamo o ozbiljnoj marketinškoj platformi, ali ljudi opet mogu imati različita mišljenja. Poanta je u tome da svaka društvena mreža za cilj ima zadržati ljude na svojoj platformi. Za to je potrebna konstantna prilagodba i težnja k napretku. To je ono što TikTok radi cijelo vrijeme. TikTok nije izgubio svoju svrhu već je konstantno prilagođava i unapređuje – komentira Marčac.

Gledanje serija na TikToku

I uistinu, svrha povećanog vremenskog ograničenja na TikToku je dati kreatorima priliku da eksperimentiraju s novim ili proširenim vrstama sadržaja uz veću fleksibilnost, a sve to stavlja ovu platformu u još izravniju konkurenciju YouTubeu. Prošireno vremensko ograničenje također bi moglo omogućiti objavu nove vrste sadržaja na TikToku, a to su pune epizode TV emisija.

Prošle je godine američki streaming servis Peacock prvu epizodu serije ‘Killing It‘ učinio dostupnom za gledanje na TikToku, ali je bila podijeljena u pet dijelova. Ako TikTok sada odluči svim svojim korisnicima omogućiti prijenos videozapisa od 60 minuta, streaming servisi, medijske kuće i drugi korisnici ne bi više svoje duge videozapise morali dijeliti na više dijelova.

Ipak, osnivač Crewa tvrdi da, iako postoje određene sličnosti kao što je fokus na video sadržaj, TikTok se i dalje bitno razlikuje od YouTubea.

– TikTok se od samog početka fokusirao na kratke, vertikalne videe, što je drugačije od YouTubeove dugotrajnije, horizontalne forme. S pojavom YouTube Shortsa, te granice su se donekle zamaglile, ali svaki od njih i dalje nudi jedinstveno iskustvo. YouTube je i dalje prepoznat po dugom formatu sadržaja, dok TikTok ostaje lider u kratkoj, dinamičnoj formi koja je prilagođena mobilnim uređajima. Osim toga, način na koji korisnici imaju interakciju s ovim platformama također se znatno razlikuje. TikTokov algoritam je iznimno sofisticiran u prepoznavanju korisničkih preferencija, što omogućuje otkrivanje novog sadržaja kojeg korisnik možda nije aktivno tražio, ali bi mu mogao biti zanimljiv. S druge strane, YouTube se više oslanja na pretrage i pretplate korisnika, gdje je interakcija s platformom često vođena svjesnim odabirom sadržaja. Ta razlika u algoritmu čini TikTok iskustvo mnogo dinamičnijim i personaliziranijim i time ga dodatno odvaja od YouTubea – objašnjava Marčac.

Pritisak regulatora

Sve u svemu, čini se da nikad nije bilo uzbudljivije angažirati se na TikToku, barem što se tiče Hrvatske i Europske unije s obzirom da je sudbina ove platforme još uvijek pod upitnikom u drugim dijelovima svijeta.

Podsjetimo, prošle je godine američka vlada objavila da bi TikTok trebao biti prodan ili će se potencijalno suočiti sa zabranom u SAD-u. Platforma za dijeljenje videozapisa, u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, optužena je da predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost zbog podataka prikupljenih od milijuna korisnika. Prokomentirao nam je to i Marčac.

– TikTok se već godinama suočava s periodičnim pritiscima regulatora, osobito u SAD-u, gdje su pitanja o privatnosti podataka i nacionalnoj sigurnosti često u fokusu. S obzirom na predstojeće izbore u SAD-u, očekujem da će se ti pritisci dodatno pojačati, jer se digitalne platforme sve više percipiraju kao potencijalni faktori utjecaja na političke procese. Međutim, TikTok, odnosno njegova matična kompanija ByteDance, već je pokazao spremnost na ulaganje i prilagodbu novim pravilima kako bi zadovoljio regulatorne zahtjeve. Primjer za to je projekt Texas, kroz koji je TikTok postao prva društvena mreža koja je poduzela tako opsežne korake za povećanje transparentnosti i sigurnosti podataka u SAD-u. To daje razloga vjerovati da će kompanija nastaviti s takvim pristupom i u budućnosti – navodi osnivač Crewa.

Što se tiče Europe, dodaje, vidimo da regulatori u EU već prate razvoj situacije u SAD-u i često uvode slične mjere. – Međutim, Europska unija ima svoje specifičnosti i često pristupa regulaciji s naglaskom na zaštitu podataka i prava korisnika, što potencijalno može dovesti do nekih novih regulativa u budućnosti ne samo za TikTok nego i za sve društvene mreže. Što se tiče TikToka, vjerujem da će nastaviti ulagati napore u prilagodbu i transparentnost, kako bi održao svoj rast na oba tržišta – zaključuje Marčac.