Microsoft i dalje u lovu na Activision Blizzard

Tijekom svibnja ove godine pisali smo o tome kako tehnološki gigant Microsoft želi preuzeti gaming tvrtku Activision Blizzard i to za najveći iznos ikad zabilježen u gaming industriji. Microsoft je imao namjeru kupiti jednog od vodećih igrača u svijetu gaminga i vlasnika mega popularnih igara Call of Duty i World of Warcraft za rekordnih 69 milijardi dolara. Međutim, Microsoftu je na put stao prvo američki, a potom i britanski regulator za tržišno natjecanje (CMA) koji su blokirali akviziciju uz objašnjenje da će ga ona učiniti dominantnim igračem u industriji, posebno u kategoriji cloud gaminga gdje će potencijalno držati monopol.

Sada je Microsoft ponudio novi ugovor o kupnji Activision Blizzarda nakon što je njegovu prvotnu ponudu od 69 milijardi dolara odbio britanski nadzornik tržišnog natjecanja. Uprava za tržišno natjecanje i tržište (CMA) potvrdila je da je Microsoftova početna ponuda za tvorca igre Call of Duty- bila blokirana te da će sada pregledati novi ugovor nakon čega će odlučiti hoće li dati zeleno svijetlo za ovu akviziciju.

Nova ponuda

Prema novoj ponudi Microsoft neće kupiti prava za Activisionove postojeće ili nove igre pohranjene u oblaku već bi ta prava prenio na konkurentsku gaming tvrtku Ubisoft. Prijenos prava osmišljen je kako bi umirio regulatore u Ujedinjenom Kraljevstvu koji su zabrinuti zbog utjecaja koji će Microsoftov predloženi ugovor od 68,7 milijardi dolara imati na konkurenciju u igrama u oblaku. Restrukturirani ugovor pokrenuo je novu regulatornu istragu u Velikoj Britaniji koja bi mogla trajati do 18. listopada. Ovaj restrukturirani ugovor znači da, ako Microsoft zaključi svoju predloženu akviziciju, neće moći objaviti Activision Blizzard igre isključivo na Xbox Cloud Gamingu. Microsoft također neće moći isključivo kontrolirati uvjete licenciranja Activision Blizzard igara na konkurentskim uslugama. Umjesto toga, Ubisoft će kontrolirati prava strujanja Activision Blizzard igara izvan EU-a i licencirati naslove natrag Microsoftu da budu uključeni u Xbox Cloud Gaming.

Ubisoft će kompenzirati Microsoftu prava na streaming u oblaku za igre Activision Blizzarda jednokratnim plaćanjem i putem tržišnog mehanizma veleprodajnih cijena. Također će Ubisoftu dati priliku da ponudi igre Activision Blizzard uslugama igranja u oblaku koje pokreću operativne sustave koji nisu Windows – rekli su iz Ubisofta.

Ubisoft će također dodati Activision Blizzard igre svojoj Ubisoft Plus Multi Access pretplati, koja je dostupna na PC-u, Xboxu, Amazon Luni i na PlayStationu preko Ubisoft Plus Classics opcije.

Ugovor s Ubisoftom strukturiran je tako da će Microsoft i dalje steći prava potrebna za potpuno poštovanje zakonskih obveza prema Europskoj komisiji, kao i svojih postojećih ugovornih obveza prema drugim pružateljima usluga streaminga igara u oblaku, uključujući Nvidiju, Boosteroid, Ubitus i Nware – kažu iz tvrtke.

Restrukturirana transakcija ipak neće utjecati na Microsoftove obveze prema Europskoj komisiji. Microsoft je sklopio nekoliko ugovora o igricama u oblaku, a EU regulatori odobrili su ugovor (za razliku od Britanskih) s Activision Blizzardom zahvaljujući besplatnoj licenci za korisnike u zemljama EU-a koja bi im omogućila usluge streaminga igrica u oblaku. CMA će sada procijeniti prerađeni ugovor tijekom sljedećih tjedana i donijeti odluku do roka 18. listopada.

Naš se cilj nije promijenio - svaka buduća odluka o ovom novom ugovoru osigurat će da rastuće tržište igara u oblaku nastavi imati koristi od otvorene i učinkovite konkurencije koja pokreće inovacije i izbor – zaključuje Sarah Cardell, izvršna direktorica CMA-a.