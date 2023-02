Microsoft nadograđuje Bing s AI alatima u napetoj borbi protiv Googlea

Microsoft nadograđuje svoje tražilice s implementacijom umjetne inteligencije (AI), koristeći tehnologiju koja stoji iza iznimno popularnog ChatGPT-a.

Tehnološki divovi su u napetoj utrci i iskorištavaju sve moćnije AI alate - pa je tako i Microsoft u utorak najavio suradnju s OpenAI-jem, tvrtkom koja stoji iza ChatGPT-a, ne bi li nadogradio svoju tražilicu Bing i web preglednik Edge te poboljšao korisničko iskustvo, objavio je Financial Times.

Najava dolazi samo dan nakon što je Google otkrio da izdaje Bard, vlastiti chatbot za umjetnu inteligenciju, kao odgovor na veliki uspjeh ChatGPT-a. Microsoft ulaže milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije i nastoji iskoristiti svjetsko uzbuđenje oko ChatGPT-a u svrhu razvoja i poboljšanja vlastitih usluga.

- Ova će tehnologija preoblikovati gotovo svaku kategoriju softvera - rekao je Satya Nadella, izvršni direktor Microsofta, na konferenciji za medije u sjedištu Microsofta u Redmondu.

Svrha ovog poteza je konkurirati Googleu i potencijalno zaraditi na alatima koji ubrzavaju sve vrste stvaranja sadržaja, automatizirajući zadatke - ako ne i same poslove. Dionice Microsofta porasle su 3,2 posto u poslijepodnevnom trgovanju u SAD-u na 265,10 američkih dolara po dionici.

Snaga takozvane generativne umjetne inteligencije koja može stvoriti gotovo bilo koji tekst ili sliku iznenadila je javnost prošle godine s izdavanjem ChatGPT-a. Njegovi ljudski odgovori na bilo koji upit dali su korisnicima nove načine da razmišljaju o mogućnostima marketinga, pisanja seminarskih radova ili širenja vijesti.

Yusuf Mehdi, glavni direktor marketinga za Microsoftove potrošače, rekao je na konferenciji da će tražilicu Bing pokretati umjetna inteligencija i da rade na novoj generaciji ‘modela velikog jezika‘ koji je moćniji od ChatGPT-a. Chatbot će pomoći korisnicima da lakše preciziraju upite, daju relevantnije, ažurnije rezultate i čak olakšaju kupovinu, rekao je Mehdi.

Dodao je da je javni pregled novog Binga pokrenut u utorak za korisnike koji se prijave unaprijed, ali će se tehnologija proširiti na milijune korisnika u nadolazećim tjednima. Svatko će moći isprobati ograničeni broj upita, rekao je.

Kako novi Bing funkcionira

Kao primjer kako to funkcionira, Mehdi je zatražio od novog Binga da usporedi najutjecajnije meksičke slikare i on je dao tipične rezultate pretraživanja, ali je također, na desnoj strani stranice, sastavio okvir s činjenicama sažimajući detalje o Diegu Riveri, Fridi Kahlo i Joséu Clementeu Orozcou. U drugom primjeru, ispitivao ga je o rapu iz 1990-ih, pokazujući njegovu sposobnost razlikovanja pjesme Jump od Krisa Krossa i Jump Around od grupe House of Pain. Također, iskoristio ga je da pokaže kako može isplanirati godišnji odmor ili pomoći pri kupnji.

Jačanje partnerstva s proizvođačem ChatGPT-a OpenAI godinama je nastajalo, počevši s Microsoftovim ulaganjem od milijarde dolara 2019. koje je dovelo do razvoja moćnog super-računala posebno izgrađenog za treniranje AI modela startupa iz San Francisca.

Microsoft sada namjerava plasirati tehnologiju OpenAI-ja (uključujući i ChatGPT) svojim klijentima u oblaku i dodati istu snagu svom paketu proizvoda, objavio je Guardian.

Borba umjetnih mozgova

Google je to ozbiljno shvatio. Tvrtka je u ponedjeljak predstavila Bard i planira objaviti AI alat za svoju tražilicu koja može sintetizirati materijal kada na internetu ne postoji jednostavan odgovor. Microsoftova odluka da ažurira svoj preglednik Edge pojačat će konkurenciju s Googleovim Chrome preglednikom.

- Microsoft želi pobijediti u ovoj borbi protiv umjetne inteligencije - rekao je Daniel Ives, analitičar tvrtke Wedbush Securities.

Prelazak na tražilice koje su sposobne samouvjereno odgovarati na pitanja umjesto da nude poveznice na druge web stranice bi mogao promijeniti budućnost pretraživanja potaknutu oglašavanjem, ali predstavlja i rizike ako sustavi umjetne inteligencije ne isprave svoje činjenice.

- Bing pokreće umjetna inteligencija, tako da su iznenađenja i pogreške mogući. Provjerite činjenice - poruka je koja se pojavljuje na dnu probne verzije Bingove nove početne stranice.