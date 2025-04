Microsoft pomoću umjetne inteligencije potiče rast u regiji Adriatic

Ove godine Microsoft slavi 50. rođendan, a što se tiče regije Adriatic, u kojoj je prisutan 30 godina, fokus je na budućnosti

Microsoft slavi 50. godišnjicu i tim povodom se osvrće na svoju ulogu u evoluciji umjetne inteligencije. Kako se navodi u priopćenju, od ranih dana MS-DOS-a i Windowsa koji su potpuno promijenili svijet osobnih računala, inovacija na području igranja s Xboxom pa do budućnosti računalstva u oblaku s Azureom, AI transformacije s Copilotom i najnovijeg napretka na području kvantnog računalstva, Majorana 1 čipa, Microsoft je neprekidno na čelu tehnološkog napretka. U Europi je pristuan već četiri desetljeća, a samo tijekom proteklih 16 mjeseci tvrtka je uložila više od 20 milijardi eura u AI i cloud infrastrukturu u Europi. Što se tiče regije Adriatic, u kojoj je prisutan 30 godina, Microsoftu je fokus na budućnosti.

– Prioritet nam je podržati korisnike i partnere diljem regije Adriatic u provođenju AI transformacije pomoću vrhunske tehnologije. Vlade, tvrtke i organizacije koje razmišljaju unaprijed već koriste umjetnu inteligenciju da povećaju produktivnost i gospodarski rast. Osiguravamo da umjetna inteligencija bude inkluzivna, sigurna i lokalno relevantna te na taj način pomažemo oblikovati inovativniju i konkurentniju budućnost regije – komentirao je Kalin Dimtchev, direktor Microsofta Adriatic.

U regiji prepoznatoj po svojim talentima i prilagodljivosti, odgovorno korištenje umjetne inteligencije donosi nove vrijednosti na području javnih usluga, obrazovanja, zdravstva i poduzetništva.

Regionalne uspješne priče

Primjena umjetne inteligencije u regiji Adriatic već donosi rezultate. Microsoft u suradnji s organizacijama iz javnog i privatnog sektora razvija rješenja za izazove u poslovanju.

LAQO je postao prvo hrvatsko potpuno digitalno osiguranje s AI asistentom kojeg je razvio Infobip. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u Srbiji koristi Microsoft Security Copilot da bi riješila kibernetičke sigurnosne incidente 30 posto brže, dok startup Neuroblast transformira neurorehabilitaciju pomoću Microsoft AI alata, kreirajući interaktivne uređaje za rehabilitaciju. Triglav, vodeća osiguravateljska i financijska grupacija u Sloveniji, modernizirala je korisničku podršku korištenjem AI automatizacije. Verne, tvrtka koja razvija novi inovativni koncept urbane autonomne mobilnosti, pojednostavila je svoje kompleksno podatkovno okruženje integracijom više od 10 izvora podataka s Microsoft Fabricom. Automatizirano izvještavanje već je smanjilo vrijeme potrebno za pripremu izvještaja za 20 posto. Mnoge druge tvrtke, poput Paysafea, OTP banke, NLB banke i Hemofarma, koriste Microsoft 365 Copilot.

Jačanje otpornosti i poticanje gospodarskog rasta

Dok se Europa suočava s brojnim izazovima, mora zadovoljiti i sve veću potražnju za digitalnim uslugama, što ističe umjetnu inteligenciju kao ključnu za otpornost i rast. U okruženju u kojem potrebe za kibernetičkom sigurnošću i upravljanjem podacima neprestano rastu, Microsoft je posvećen tome da pruži sigurna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, koja podržavaju digitalno gospodarstvo regije. Unutar Azure AI Foundryja koji je nedavno dobio nove sposobnosti tvrtka omogućuje developerima pristup do više od 1800 osnovnih modela, od OpenAI-a i Mete do Mistrala i DeepSeeka te drugih modela. Putem Microsoft for Startups Founders Huba tvrtka također podržava startupove i neovisne proizvođače softvera u lokalnim inovacijama i globalnom širenju.

Microsoft je fokusiran na razvoj AI vještina pa je u Europi već više od 2,9 milijuna ljudi steklo digitalne vještine putem Microsoft programa, s ciljem da se do kraja 2025. godine dosegne 8 milijuna ljudi. Dodatno, postoje i različite regionalne inicijative poput hackathona, AI Skills 4 Women programa razvijenog u partnerstvu s Founderzom i AI Skills Fest inicijative, dok su besplatni alati za učenje o umjetnoj inteligenciji dostupni svima na LinkedIn Learningu i Microsoft Learnu.

Podrška transformaciji vlada i javnog sektora

– Vlade koje primjenjuju umjetnu inteligenciju poboljšavaju vlastitu učinkovitost, ali i postavljaju tempo za inovacije u poslovanju. Provodeći transformaciju pokretanu umjetnom inteligencijom, javne institucije mogu potaknuti lančanu reakciju koja modernizira industrije, osiguravajući dugoročan ekonomski rast i digitalnu otpornost – dodao je Dimtchev.

Ove inicijative provode lokalni talenti. Microsoft razvojni centar Srbija (MDCS) postao je ključni inženjerski centar u regiji s raznolikim profilima talenata koji rade i na razvoju Microsoft Copilota. Microsoft Garage, također nedavno otvoren u Srbiji, postat će centar za njegovanje inovacija, poticanje suradnje s akademskom zajednicom, nevladinim organizacijama i istraživačkim institucijama. Dream Space Bugarska je prvi Microsoftov AI edukativni centar u regiji koji nudi opsežne programe treninga za učenike i učitelje, fokusirajući se na digitalne kompetencije i integraciju tehnologije u metode poučavanja. Od otvaranja 2022. godine, edukaciju je prošlo više od 2200 učitelja te ravnatelja osnovnih i srednjih škola, više od deset tisuća učenika te 1400 studenata. Organizirane su 453 radionice, s ambicijom da edukativni centar u budućnosti svoje djelovanje proširi na cijelu regiju.

Pogled unaprijed

Microsoft želi osigurati da umjetna inteligencija, koja postaje tehnologija opće namjene, koristi svima. Uz kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, inovacije i talente, tvrtka pomaže izgraditi AI ekonomiju utemeljenu na europskim vrijednostima kao što su privatnost, transparentnost i sigurnost.

– Kako bi iskoristili transformativni potencijal umjetne inteligencije, sada je pravo vrijeme da lideri u regiji Adriatic djeluju. Postavljajući digitalne vještine kao prioritet, potičući male i srednje tvrtke da usvoje umjetnu inteligenciju i ulažući u ICT talente, možemo stvoriti nove ekonomske prilike i osigurati da radna snagu bude spremna za budućnost – zaključio je Dimtchev.

Zajedno s jakim ekosustavom partnera, Microsoft je posvećen tome da bude lider ove promjene kroz inovacije, suradnju i strateška ulaganja u regiju Adriatic, zaključuje se u priopćenju.