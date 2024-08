Microsoft u posljednje četiri godine više nego udvostručio potrošnju električne energije

Treniranje umjetne inteligencije troši itekako mnogo energije. Chatbotovi i mnogi drugi AI modeli broje stotine milijuna tjednih korisnika diljem svijeta koji ih koriste za lakše izvršavanje vlastitih zadataka bilo da se radilo o pisanju maila ili pak kodiranju. Sve to donosi i velike račune za tehnološke tvrtke.

Visual Capitalist objavio je da je obuka OpenAI-jevog chatbota GPT-4 potrošila do 62 tisuće megavat sati što je jednako energetskim potrebama tisuću kućanstava tijekom pet do šest godina. To se može potvrditi ako se gleda Microsoftova potrošnja energije u teravat satima i s tim povezane emisije ugljika i to u milijunima metričkih tona CO2 u posljednje četiri godine, pokazuju podaci Izvješća o održivosti tvrtke za 2024. godinu.

U samo četiri godine Microsoftova potrošnja električne energije više se nego udvostručila s 11 na 24 teravat sata. Za kontekst, cijela država Jordan s populacijom od 11 milijuna stanovnika potroši 20 teravat sati električne energije u godini. Ovaj skok potrošnje električne energije popraćen je povećanjem ukupnih ugljičnih emisija za 42 posto, što ukazuje na relativno rastući udio obnovljivih izvora energije u Microsoftu.

Oba trenda podudaraju se s upotrebom Microsoftove platforme Azure, koja omogućuje klijentima računalstvo u oblaku, za obuku i pokretanje AI modela, od kojih je OpenAI-jev ChatGPT najistaknutiji. Zapravo, Microsoft je potrošio ‘stotine milijuna dolara‘ za razvoj superračunala samo za ChatGPT.

Obuka pojedinih modela umjetne inteligencije zahtjeva mnogo resursa te napredne podatkovne centre koji crpe mnogo više energije od podatkovnih centara koji se ne koriste za razvoj umjetne inteligencije ili bilo kojeg drugog oblika napredne tehnologije. Samo izgradnja Microsoftovih podatkovnih centara odgovorna je za 30 posto povećanja emisija između 2020. i 2023. godine.

Ovo povećanje emisija dolazi nakon što je Microsoft najavio ambicije da postane ugljično neutralan do 2030. godine. U međuvremenu, Google je u sličnom problemu jer su najavili ugljičnu neutralnost u jednakom roku kao i Microsoft, no to se sada čini neizvedivim jer su im emisije porasle za 48 posto u posljednjih pet godina.

Ranije ove godine konzultantska kuća Grid Strategies u izvješću je objavila da će SAD u idućih pet godina trebati otprilike 34 nove nuklearne elektrane ili dodatnih 38 gigavat sata struje kako bi podmirili potražnju podatkovnih centara, tvornica i električnih vozila.

U 2022. godini podatkovni centri, kriptovalute i umjetna inteligencija potrošili su, prema analizi Međunarodne agencije za energiju (IEA) oko dva posto struje na globalnoj razini, a taj će udio u budućnosti porasti.