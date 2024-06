Nakon prošlogodišnje pompe, dionice AI kompanija ove godine pale

Unatoč velikoj pozornosti investitora koje su tijekom prošle godine uživale svjetske kompanije koje razvijaju različite modele umjetne inteligencije, sadašnje vrijednosti dionica tih kompanija otkrivaju situaciju nakon prošlogodišnjeg hypea. Naime, kako prenosi Financial Times, vrijednost dionica većine tih tvrtki ove je godine pala, jer su ulagači, kada su posrijedi AI tvrtke, postali izbirljiviji u svojim investicijskim odlukama.

‘Hype‘ bez pokrića

Ove je godine oko 60 posto dionica u S&P 500 indeksu poraslo, ali više od polovice dionica iz Citigroupova indeksa zvanog ‘AI Winners Basket‘ (u kojemu su najpopularnije AI kompanije među klijentima te banke prošle godine), zabilježilo je pad. Usporedbe radi, prošle su godine dionice više od tri četvrtine tvrtki u tom indeksu porasle. Čini se da, ako AI kompanije ne mogu ispuniti svoja obećanja, ulagači nastavljaju tražiti investicijske prilike drugdje.

Stuart Kaiser, voditelj američke strategije trgovanja dionicama u Citigroupu, za FT je rekao da je ‘AI još uvijek velika tema, ali ako ne možete pokazati dokaze, bit ćete povrijeđeni‘, sugerirajući da tvrtke od trenutačnog hypea nemaju previše koristi ako ga ne potkrijepe konkretnim rezultatima poslovanja.

Nvidia jedina pokazala rezultate

I investicijski fondovi koji su okupili velik broj AI kompanija imali su slične rezultate. Više od polovice pojedinačnih dionica u BlackRockovom Robotics and Artificial Intelligence ETF-u, Invescovom AI and Next Gen Software fondu te First Trustu i Nasdaqovom Artificial Intelligence and Robotics ETF-u pale su ove godine.

No, s druge strane, ogroman skok vrijednosti dionica, upravo zahvaljujući razvoju umjetne inteligencije, zabilježila je Nvidia koja proizvodi čipove. To ju je ranije ovoga tjedna vinulo u sam vrh najvrjednijih kompanija na svijetu s tržišnom vrijednošću od 3,335 bilijuna dolara, čime je pretekla i Microsoft (3,317 bilijuna dolara) i Apple (3,286 bilijuna dolara). Upravo je taj događaj otvorio pitanje kriju li se špekulativni hypeovi poput AI-ja iza kretanja vrijednosti dionica na američkim burzama.

Da ulagači sada malo više gledaju financijske rezultate AI kompanija potvrdila je i Mona Mahajan, viša investicijska strateg u financijskoj kompaniji Edward Jones. Ono što Nvidiju, primjerice, razlikuje od ostalih jest činjenica da su ‘isporučili krajnji rezultat, prikazujući stvarne podatke‘, objasnila je Mahajan.

Nasuprot tome, tehnološke kompanije kao što su Salesforce, Snowflake, Intel i Adobe, koje su prema tržišnoj vrijednosti i dalje daleko manje od Nvidije, ali su klasificirane kao dionice s velikom kapitalizacijom, oštro su pale nakon snažnog rasta 2023. godine. Salesforce je, recimo, pretrpio najgori jednodnevni pad u 20 godina nakon objavljivanja razočaravajućih kvartalnih rezultata prošlog mjeseca.

Još jedan balon?

Dok neki ovaj pad vrijednosti AI kompanija smatraju racionalnim, Rob Arnott, glavni upravitelj imovine u investicijskoj kompaniji Research Affiliates, smatra da je bura oko umjetne inteligencije ‘klasičan balon‘.

– Jedna od stvari u vezi s klasičnim balonom jest da vidite kako manji igrači nestaju prije nego što veliki počnu patiti – rekao je Arnott, naglašavajući da vjeruje u dugoročni učinak umjetne inteligencije, ali da će ‘mnoge dobrobiti doći postupno, a tržište određuje cijene odmah‘.