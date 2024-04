Nove tehnologije u turizmu: Sve se može digitalno, samo se okupati i jesti morate sami

Prema predviđanjima Svjetske turističke mreže za 2024. godinu, među najvećim opasnostima za turizam ove bi godine mogli biti kibernetički napadi. Iako su dosad bili rijetki u turizmu, očekuje se da će i u 2024. upravo oni progoniti turistički sektor. Svjetska turistička mreža to veže uz činjenice da su mnoga područja turizma uvela mogućnost bezgotovinskog plaćanja, što je plodno tlo za sve kibernetičke kriminalce. Naravno, sve su češći i kibernetički napadi na velike korporacije poput hotelskih lanaca i zrakoplovnih kompanija.

Upravo je zato ulaganje u digitalizaciju prijeko potrebno, jer turisti i posjetitelji sve faze svog putovanja, od bukiranja smještaja, preko pronalaženja zabavnog sadržaja do plaćanja vole obavljati digitalno, putem internetskih platformi, a turističke kompanije trebaju im to omogućiti osiguravajući im pritom zaštitu podataka. Osim toga, ulaganje u sustave poput CRM-a, internetske platforme, a sada i u umjetnu inteligenciju postaje imperativ za napredak u toj djelatnosti, a, najjednostavnije rečeno, prednost će imati oni koji korisnicima ponude još bolja digitalna iskustva.

Online recepcija

Hotelski div Valamar tako već godinama ulaže znatna sredstva u digitalizaciju, nove tehnologije i inovacije – od jedan do dva posto ukupnih prihoda. – Najveći dio investicija u digitalizaciju odnosi se na kontinuiranu izgradnju i unapređenja sustava prodaje i marketinga kroz direktne online kanale, u čemu je Valamar još prije petnaest godina bio pionir u hrvatskom turizmu – rekli su nam iz te tvrtke, naglasivši pritom da više od 60 posto ukupnih Valamarovih prihoda od prodaje danas dolazi od direktne prodaje, koja se ostvaruje bukingom na vlastitim internetskim stranicama ili putem rezervacijskog centra.

Nadalje, digitalna ulaganja usmjerena su i na razne druge projekte i alate, kao što su program vjernosti, odnosi s gostima i baze podataka, chatbot, ali i na automatizaciju pozivnog centra. Također, napominju, ulaže se i u aplikaciju My Valamar, platformu za edukacije i zapošljavanje, ali i niz drugih alata.

– Uspješan primjer predstavlja i online recepcija u Valamarovim hotelima i kampovima, a koja omogućava digitalnu prijavu i odjavu te predstavlja veću kvalitetu usluge – kažu iz te kompanije, koja se može pohvaliti inovacijama i u segmentu pružanja usluga hrane i pića s obzirom na to da je razvila i centralnu kuhinju Vinež, inovativan i tehnološki napredan pogon koji osigurava opskrbu dvadesetak hotela i devet kampova s pripadajućim ugostiteljskim objektima, a u danu može pripremiti do 25 tisuća obroka pazeći pritom na visoke standarde zdravstvene sigurnosti.

– Centralna je kuhinja okosnica i Valfresco Direkta, online trgovine s dostavom koja na jednom mjestu nudi proizvode obiteljskih gospodarstava i brojnih proizvođača iz raznih krajeva Hrvatske, kao i gotova i polugotova jela dostupna gostima Valamara i svakom stanovniku Istre i Kvarnera – zaključuju iz najvećega domaćeg turističkog lanca.

Pametna rješenja za hotele

Gledajući prethodno navedene programe, baze podataka, aplikacije i platforme, postavlja se pitanja tko to pruža takve usluge domaćim hotelima i koliko razvijenu IT službu kompanije danas trebaju imati da bi se izborile kao tehnološki vične i moderne. Odgovor na to pitanje ponudila nam je Zrinka Brekalo, konzultantica za pametna rješenja za hotelijerstvo u tvrtki A1 Hrvatska.

– Zadovoljstvo gosta i zaposlenika ključ je uspjeha za menadžment turističkih kompanija i upravo to treba biti nit vodilja kod odabira tehnoloških i digitalnih rješenja koja će unaprijediti poslovanje, a istodobno boravak gostiju učiniti nezaboravnim. Na tom tragu i domaće turističke kompanije ulažu u nove i zelene tehnologije. S jedne strane imaju izazov zaštite podataka, a s druge izazov zadovoljavanja potreba gosta. Između je mnogo toga što treba izabrati na tržištu, ugovoriti i osigurati da sva rješenja funkcioniraju jedno s drugim. Da bi im taj posao maksimalno olakšao, A1 Hrvatska ima cjelovit spektar rješenja, od kibernetičke zaštite i ICT rješenja do hospitality rješenja za funkcioniranje jednoga modernog hotela u digitalno doba – objašnjava Brekalo, napominjući da upravo oni preuzimaju ulogu savjetnika i dobavljača koji osigurava cijeli spektar rješenja i njihovu međusobnu kompatibilnost, no napominje da se kvaliteta smještaja gleda i kroz prizmu kvalitetne i posvuda dostupne WiFi mreže, a gledaju se i IPTV sustav i TV sadržaj, kao i jednostavnost komuniciranja s recepcijom s pomoću IPTV sustava.

– Važne su i pametne sobe, koje ‘osjećaju‘ prisutnost gosta i kojima gost upravlja mobilnom aplikacijom ili tabletom, gleda se i dostupnost pametnog parkinga i punionica električnih vozila. Ništa manje važno za plasman na tržištu jest i koliko ste zeleni, a tomu znatno može pridonijeti primjena ICT i pametnih rješenja – zaključuje Brekalo.

Uloga gradova

Dakle, moglo bi se reći da su hoteli privlačni onoliko koliko su pametni, a procvat pametnog turizma ide ruku pod ruku s razvojem pametnih gradova, odnosno pametnih turističkih destinacija. Cilj je tih gradova poboljšati kvalitetu života svojih stanovnika te postati održiva mjesta za život i boravak, pa ne začuđuje da turizam prati te inicijative bogatijom i ekološki prihvatljivijom ponudom. Mnogi su naši gradovi već duboko zakoračili u takve projekte jer bez njih nema ni digitalne tranzicije u turizmu.

Jedan od najposjećenijih hrvatskih gradova oduvijek je bio Dubrovnik, a u njemu su godinama muku mučili s prekomjernim turizmom, čemu je trebalo stati na kraj. Stalo se upravo zahvaljujući digitalizaciji, pa su tako uveli, između ostalog, aplikaciju u kojoj mogu vidjeti kolika se gužva u određeno vrijeme očekuje na kojem mjestu u gradu, a osmislili su i DU Pass, koji objedinjuje ulaz na Dubrovačke zidine, u sve kulturne ustanove i javni prijevoz kako bi se turiste disperziralo i na druge znamenitosti osim Zidina. Ta je aplikacija u prošloj godini ostvarila promet od petnaest milijuna eura.

Kako UI može utjecati na turizam:

Preporuke i personalizacija – UI korisnicima stavlja na raspolaganje alternative koje im najbolje odgovaraju, s personaliziranim prijedlozima i informacijama koje su dostupne tvrtkama i koje mogu izgraditi precizne profile te prilagoditi iskustva svakom posjetitelju.

Chatbotovi – pružaju klijentima kvalitetne informacije, a zaposlenici tvrtke više ne moraju odgovarati na rutinska pitanja nego se mogu posvetiti poboljšanju kvalitete usluga.

Predviđanje – UI može korištenjem povijesnih i kontekstualnih podataka izraditi buduće procjene za donošenje boljih odluka. Na primjer, može razumjeti turističku potražnju svakoga godišnjeg razdoblja i mjesta te razviti marketinške strategije i dati prijedloge za poboljšanje usluga.

Prevođenje – važna značajka za strane turiste, ali i za zaposlenike kompanija s obzirom na to da je kontakt s različitim kulturama i jezicima jedna od najvećih prepreka pri odabiru destinacije. Strojno prevođenje olakšava korisnicima navigaciju do svakog odredišta omogućujući im istraživanje i sudjelovanje u raznim aktivnostima.