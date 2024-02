Poslovanje u oblaku: Najlakši i najjeftiniji način da tvrtke iskoriste najbolje od umjetne inteligencije

Otkad je potkraj 2022. generativna umjetna inteligencija stupila na scenu, sve se više pozornosti pridaje i drugim oblicima umjetne inteligencije, pa tako i umjetnoj inteligenciji kao usluzi, odnosno AI-as-a-Service (AIaaS) modelima. U razgovorima o AIaaS-u apsolutno svima na um najprije pada crtana serija ‘Obitelj Jetson‘ (The Jetsons). Iako je izašla prije gotovo 62 godine, do danas su je pogledale gotovo sve generacije, od boomera do generacije Z, pa možda čak i pojedini pripadnik generacije alfa. Serija prikazuje prednosti i izazove korištenja naprednih tehnologija, ali i primjere kako ljudi mogu primijeniti umjetnu inteligenciju u privatnom i poslovnom životu. Od AI asistenata do superračunala, obitelj Jetson bila je definitivno ispred svog vremena. Zbog trenutačnih postignuća u umjetnoj inteligenciji većina poduzeća može pristupiti naprednoj tehnologiji i biti jednako učinkovita kao Spacely Space Sprockets, tvornica iz crtane serije koja u svom poslovanju upotrebljava upravo AIaaS alate.

Popularni botovi

AIaaS omogućuje pojedincima i tvrtkama da eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom u različite svrhe bez velikih početnih ulaganja i uza što manji rizik, odnosno uz jednokratno plaćanje po korištenju ili pretplatu. Umjetna inteligencija dostupnija je nego ikada, a upravo ona pomaže mnogim tvrtkama s korisničkom službom, analizom podataka i automatizacijom proizvodnje. Važno je svakako naglasiti i da pojedina AIaaS rješenja ne zahtijevaju nikakve vještine kodiranja, ali sve ovisi o razini složenosti primjene, koja uvelike varira. Također, rješenja u većini slučajeva do krajnjih korisnika dolaze potpuno spremna za korištenje bez formalne obuke.

Kompanije mogu iskoristiti različite vrste AI usluga ovisno o operativnim potrebama, pa se tu recimo nude i softveri kao usluga (SaaS) ili AI alati za korisničku podršku (AI for customer service tools). Najčešći AIaaS alati trenutačno su botovi i virtualni asistenti koji upotrebljavaju duboko i strojno učenje kao i obradu prirodnog jezika (NLP) za učenje iz ljudskih interakcija. Oni se poboljšavaju sa svakom interakcijom, pružajući s vremenom prirodnije, personalizirano iskustvo. Često se upravo botovi upotrebljavaju za rješavanje uobičajenih korisničkih problema ili otkrivanje odgovora na često postavljana pitanja.

Strojno učenje i internet stvari

Učestali su i okviri za strojno učenje, odnosno softverske biblioteke i alati temeljeni u oblaku koji programerima omogućuju izradu prilagođenih AI modela. AIaaS pružatelji usluga nude unaprijed izgrađene okvire strojnog učenja koji tvrtkama omogućuju jednostavnu obuku i primjenu tih AI modela bez velikog trošenja vlastitih resursa za istraživanje i razvoj. Primjeri takvih okvira su Google Cloud AI i Microsoft Azure Machine Learning. Treći je najčešći oblik AIaaS-a internet stvari (IoT). Riječ je o mreži povezanih uređaja koji međusobno dijele podatke, a veliki je korak naprijed donijela umjetna inteligencija stvari (AIoT), koja ugrađuje tehnologiju umjetne inteligencije i mogućnosti strojnog učenja u IoT, analizirajući podatke za prepoznavanje obrazaca, prikupljanje operativnih uvida te otkrivanje i rješavanje problema.

AIoT uređaji mogu, uz dopuštenje korisnika, slati relevantne informacije u oblak kako bi pomogli u izvedbi proizvoda. Pružatelji usluga AIaaS-a mogu ponuditi usluge predviđanja koje IoT uređajima omogućuju predviđanje kada će stroju i opremi možda trebati održavanje, pomažući tvrtkama da izbjegnu skupe prekide. Takve usluge pružaju Google Cloud IoT Core i Microsoft Azure IoT.

Iskušano u poslovanju

Kako to izgleda u praksi, otkrili su u tvrtki Martian & Machine.

– Integracija umjetne inteligencije unutar Martiana & Machinea nikada nam nije bio opcionalan već nužan i svrhovit korak. Kao venture studio, bavimo se izgradnjom startupova od nule, što nas često stavlja u položaj u kojemu testiramo mnogo ideja kako bismo identificirali one s najviše potencijala. Pri tome se AI alati izvrsno uklapaju jer nam omogućuju da brže dođemo do rezultata na raznim razinama, počevši od konceptualizacije i raspisa ideje pa sve do realizacije proizvoda na razini istraživanja, dizajna i na kraju i razvoja. Timovi za sebe odlučuju koje alate žele uključiti u svoje procese i na koji način, a zajednički nazivnik uvijek je brzina, efikasnost i pojednostavnjivanje puta do rezultata. Kao polazišnu točku svi članovi tima imaju na raspolaganju plaćen Chat GPT Pro Account te, ovisno o tome kojem timu pripadaju, i razne druge AI alate – objasnio nam je, suosnivač tvrtke Martian & Machine.

Primjeri korištenja umjetne inteligencije unutar tima su razni, dodao je.

– Primjerice, na razini dizajna, Midjourney i razni drugi AI toolovi pokazuju se izvrsnim pri kreiranju vizualnog sadržaja specifičnih zahtjeva. Često nam skrate put do vizualnog rješenja (slike) jer smo u stanju generirati ga prema svojim željama. To se ponajviše pokazuje kao dobro rješenje za visoku razinu testinga. Na razini razvoja upotrebljavamo ga pri učenju novih programskih jezika, gdje pomaže u idejama, provedbi i optimizaciji. Također se pokazao jako dobar u pisanju SQL querya ili unit testova. Osim razine učenja, upotrebljavamo ga u debugiranju s obzirom na to da vrlo dobro zna odgonetnuti pogreške u kodu i upozoriti na njih, što je zadatak koji je prije AI-ja često završavao u rukama mentora ili na nekom code-reviewu. Takvim pristupom potičemo tim da donosi samostalnije odluke i da rješava probleme u kraćem roku te da pritom uči – nabrojio je Bosiljkov.

Kako uvesti AI

I dok slušaju tuđa iskustva u integraciji umjetne inteligencije u vlastito poslovanje, mnogi se pitaju kako uvesti ono što se nudi u oblaku i ono najbolje od umjetne inteligencije, a ostati živ.

Stručnjak za informacijsku sigurnost u King ICT-u Filip Kiseljak objašnjava da uvođenje cloud i AI rješenja u poslovanje zahtijeva promišljen i postupan pristup.

– Prva je faza jasno utvrđivanje konkretnih izazova koje je potrebno riješiti te postavljanje ciljeva kako bi se dobila maksimalna vrijednost od tih tehnologija. U tom kontekstu, pažljiva priprema i planiranje igraju ključnu ulogu. Detaljna analiza ponude na tržištu i evaluacija AI rješenja i rješenja u oblaku temelj su za uspješan odabir. Važno je razumjeti specifičnosti različitih platformi, njihove prednosti i nedostatke te kako se uklapaju u poslovne potrebe. S obzirom na stalno mijenjanje trendova u području cloud i AI tehnologija, bitno je uvijek biti u toku s najnovijim razvojem prije donošenja konačne odluke – rekao je Kiseljak te dodao da je postavljanje realnih, kratkoročnih ciljeva ključno u inicijalnoj fazi, fokusirajući se na optimizaciju ključnih poslovnih procesa.

Taj postupak, tvrdi Kiseljak, pruža prilagodljivost poslovnom okružju, omogućujući aktivno reagiranje na promjene i postupno proširenje primjene cloud i AI tehnologija kako se poslovanje razvija. Naravno, korištenjem cloud i AI tehnologija u poslovanju otvara se rizik od neovlaštenog pristupa podacima, naglašava stručnjak iz KING ICT-a.

– Pažljivim odabirom pružatelja cloud-usluga i primjenom snažne enkripcije i kontrole pristupa taj se rizik smanjuje, ali dovoljan je nenamjerni propust korisnika usluge ili pogrešna konfiguracija sustava da bi se otkrili podaci trećim stranama. Mjere koje je potrebno provesti kako bi se dodatno umanjila mogućnost nenamjernog otkrivanja podataka uključuju održavanje redovitih edukacija o sigurnosnim praksama, automatiziranu provjeru ispravnosti konfiguracije sustava, nadzor aktivnosti sustava te periodičke revizije sigurnosnih postavki – nabrojio je Kiseljak.

U slučaju nedostupnosti sustava uzrokovanih kvarom, tehničkim problemima ili vanjskim zlonamjernim napadima, dodao je Kiseljak, nastaje mogućnost zastoja poslovanja. Tu je ključno naglasiti važnost primjene planova i procedura za oporavak nakon havarije.

– Uz precizno definirane postupke i procedure za brzu obnovu sustava, redovito testiranje kako bi se identificirale potencijalne slabosti te aktivno održavanje adekvatne zaštite ključnih servisa smanjuje se rizik od gubitka podataka ili zastoja poslovanja te osigurava kontinuitet i pouzdanost u radu – zaključio je Kiseljak.