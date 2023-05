Recept za inteligentno uključivanje umjetne inteligencije: Tajni sastojci da pita ne postane skuplja od posude u kojoj se peče

Svjesni su lideri brzine kojom se svijet mijenja i kako primjena generativnog AI-ja i alata kao što su ChatGPT, Bing AI Chat, Midjourney… pomaže ljudima da postanu produktivniji. Znaju da se alatima AI-ja treba ne samo koristiti nego ih treba i iskoristiti, ali zagonetka je kako to učiniti odgovorno i etično. Rješenje se nazire u praksi

ChatGPT, Bing AI Chat, Midjourney... Čini se da ne prestajemo pričati o alatima umjetne inteligencije. Ne možemo odlučiti jesmo li samo zadivljeni i impresionirani onime što mogu ili smo pritom pomalo i prestrašeni. Ili jedno i drugo. Preko noći doslovno se dogodila eksplozija nove kreativnosti i eksperimentiranja, AI (artifical intelligence) izbacuje fotografije koje osvajaju nagrade, pjesme koje postaju globalni instant-hitovi, a osim toga programira, piše novinarske tekstove, SEO oglase, statuse za društvene mreže, pa i poslovne planove. I onda se logično zapitamo, ako to sve može danas, kada su ti alati trenirani na malim količinima podataka, što li će tek moći kasnije, kad se u te tvrtke koje su te alate osmislile počnu slijevati milijarde dolara, eura, juana i svih drugih valuta novih investitora. Hoće li nas tada AI zamijeniti? Hoće li nam uništiti posao? Hoće li se, jezik pregrizla, okrenuti u jednom trenutku protiv nas?

Stručnjaci ponavljaju da te odgovore još nemamo, ali da ne treba strahovati od katastrofičnih scenarija. Osim toga, savjetuju da se sada svim tim alatima treba ne samo koristiti nego ih i iskoristiti. Pogotovo u poslovanju, i to za početak kao pomoćno sredstvo u organizaciji ljudima koji su stručni u svom području da im se uštedi vrijeme i da budu produktivniji.

Što vam treba

Suosnivač i partner u konzultantskoj kući Best Advisory Vedran Antoljak ističe da kompanije koje posluju u Hrvatskoj mogu uključiti umjetnu inteligenciju (AI) u poslovne procese na različite načine, ovisno o njihovoj industriji, veličini i potrebama, a dao je i tri primjera koja ujedno mogu biti i područja digitalne transformacije poslovanja neke organizacije. Prvi je upotreba AI-ja u sklopu aktivnosti digitalnog marketinga. Drugi je personalizacija korisničkog iskustva i korisnička podrška u kojoj poboljšavamo korisničko iskustvo, zadovoljstvo i lojalnost korisnika. Treći primjer kako kompanija može primijeniti AI je na području ljudskih potencijala, gdje uz njegovu pomoć možemo ubrzati procese upravljanja, identificiranja i odabiranja talenata na tržištu.

– Mislim da postoji predrasuda da su AI alati skupi i nedostupni. Vjerujem da se svaka mala, srednje ili velika organizacija u svim sektorima i industrijama može i treba koristiti AI alatima u poslovanju. Naime, mnogi su od tih alata besplatni, poput ChatGPT-ja, a oni koji se plaćaju zaista opravdavaju trošak pretplate, koji je često vrlo nizak i za one manje financijski moćne tvrtke – istaknuo je Antoljak.

Za odabir odgovarajuće AI tehnologije za poslovne potrebe, prvo i najvažnije je, naglašava Antoljak, definirati poslovne ciljeve, tj. što želimo postići uvođenjem AI-ja u poslovanje. Na početku je važno razjasniti svoje poslovne potrebe, ciljeve i probleme koje želimo riješiti pomoću AI-ja. Sljedeći korak koji obično slijedi je technology scouting, proces u kojemu pretražujemo i testiramo dostupne AI alate i platforme koje se usredotočuju na vašu industriju ili problematiku. Potom uspoređujemo tehnologije prema funkcionalnostima, cijeni, podršci i potrebama za prilagodbom. Na kraju odabira odgovarajuće tehnologije važno je, savjetuje, pretražiti studije slučaja i povratne informacije drugih korisnika o odabranim AI tehnologijama.

Nužni koraci

A kad se odlučimo za AI alate, ne treba zaboraviti na odgovornost i transparentnost, pogotovo u procesima donošenja odluka, naročito u osjetljivim područjima kao što su ljudski resursi, financije i marketing.

– Ključne mjere koje možemo poduzeti da bi se osigurala etična upotreba AI sustava su razvoj etičkih smjernica, transparentnost algoritama, edukacija zaposlenika i partnera, redovita i neovisna procjena, uključivanje stručnjaka raznih disciplina te kontinuirana komunikacija s korisnicima. Osim toga, u poslovanju s umjetnom inteligencijom osiguravanje privatnosti i sigurnosti podataka ključno je za zaštitu interesa klijenata i tvrtke. Da bi se to postiglo, važno je obratiti pozornost na anonimizaciju podataka, tj. treba ukloniti ili zamaskirati osobne identifikatore prije obrade. Uza sve to pristup osjetljivim podacima trebao bi biti ograničen samo na ovlašteno osoblje. Primjena enkripcije podataka tijekom pohrane i prijenosa dodatno će osnažiti zaštitu podataka. Redoviti sigurnosni pregledi i testiranja nužni su da bi se otkrili i riješili potencijalni sigurnosni propusti. Napokon, edukacija zaposlenika o važnosti zaštite privatnosti i sigurnosti podataka te najboljim praksama u tom području osigurat će da se svi članovi tima pridržavaju istih standarda i odgovorno se koriste AI tehnologijom – objasnio je Antoljak.

Edukacija kao imperativ

Smatra da je edukacija zaposlenika i dionika o etičkim i odgovornim praksama u upotrebi AI-ja u poslovnim procesima imperativ, isto kao i edukacija zaposlenika i partnera o mogućnostima i opasnostima koje nosi AI. Svakoj kompaniji koja se odluči na korištenje i implementaciju AI alata preporučuje organizaciju profesionalno vođenih interaktivnih i angažirajućih radionica i/li online tečajeva koji će privući pozornost zaposlenika i drugih dionika na temu. Razmislite, kaže, i o korištenju videosadržaja, kvizova i praktičnih primjera kako bi se osiguralo da su koncepti jasni i zanimljivi. Ne treba zaboraviti ni na suradnju s internim i vanjskim stručnjacima iz područja upravljanja, a koji imaju iskustva u radu s AI tehnologijama, jer će se tako kreirati bolji sadržaj koji se temelji na stvarnim situacijama (use-caseovima), stečenim lekcijama i najboljim praksama.

– To će osigurati stjecanje uvida u konkretne situacije u kojima bi etička pitanja mogla nastati, što će pomoći u boljem razumijevanju problema. Osim toga, potičite otvorenu komunikaciju i razmjenu ideja o etičkim i odgovornim praksama u upotrebi AI-ja među zaposlenicima. Stvaranje sigurnog okružja za raspravu i postavljanje pitanja može pomoći u razvoju dubljeg razumijevanja i boljem usvajanju etičkih načela. I na kraju, nemojte zaboraviti osigurati zaposlenicima kontinuiranu edukaciju. Osigurajte redovite obuke, ažurirajte sadržaj s obzirom na nove trendove i razvoj AI tehnologija i ohrabrujte zaposlenike i dionike da se neprestano usavršavaju u ovom ključnom području, posebno u smislu eksperimentiranja i isprobavanja – savjetovao je Antoljak.

Ni vi niste ekspert za sve

Drago Cmuk, partner i direktor Mazars Digitala, kaže da je uključivanje bilo koje tehnologije u poslovne procese strateško pitanje koje podrazumijeva analizu procesa i potreba. Prema njegovom mišljenju, ako tvrtke identificiraju manualne i rutinske poslove koji ne dodaju vrijednosti i ako pritom odrade i analizu troška ručnog rada, onda se vrlo lako odlučiti. Međutim, postoji drugi problem.

– Nerijetko se precijene mogućnosti tehnologije, pa se događa da bude skuplja pita od tepsije. Svaka industrija ima područja koja je relativno lako identificirati i automatizirati ako se tome pristupi sustavno. Obično je najbolje da to rade vanjski stručnjaci. Robotic process automation je jedno takvo područje gdje se obično automatiziraju bilo kakva kliktanja ili pretipkavanja s papira ili iz aplikacije u aplikaciju. To se danas rješava vrlo brzo i učinkovito. No tu su i brojne druge, naprednije primjene i moj je savjet uvijek isti: krenuti što prije malim, hrabrim i mudrim koracima – naglasio je Cmuk.

Na pitanje kako odabrati odgovarajuću AI tehnologiju za poslovne potrebe i gdje naći stručnjake za implementaciju AI-ja u poslovne procese, Cmuk odgovara da već sada postoji mnoštvo tehnologija i nove se razvijaju svaki dan i najbolji savjet koji može dati ljudima jest da prestanu pokušavati biti eksperti za sve.

– Ljudi se trebaju fokusirati na poslove gdje su stručni i gdje donose najvišu vrijednost. Vjerojatno nije najpametnije da si sami popravljaju automobil, vodovodne cijevi ili elektroinstalacije. Isto tako, postoje ljudi koji se bave tim tehnologijama i njih treba pitati, posebice konzultante koji poznaju određene industrije, što je uvijek najbrže i najisplativije, a odgovori su bez pristranosti ili uljepšavanja – odgovara Cmuk.

A kako sve to odraditi odgovorno, to je drugi par rukava. AI ne može biti odgovoran jer on nema svijest, odgovorni su uvijek ljudi koji tu tehnologiju upotrebljavaju i/ili programiraju. Osim toga, ne treba zaboraviti, podsjeća Cmuk, da umjetna inteligencija ne postoji, odnosno tu nije riječ o inteligenciji nego o jako moćnim algoritmima koji djeluju prema više ili manje zadanim pravilima.

AI opismenjavanje

Aco Momčilović, suosnivač Global AI Ethics Institutea, kaže da je u cijeloj toj priči prvo važno dobro educirati menadžere i poduzetnike o tome što je ustvari AI, kakvi AI alati postoje, potaknuti AI pismenost i tek onda nastaviti raspravu u smjeru što on može ili ne može promijeniti u tvrtkama. A da postoji interes za takvim edukacijama potvrđuje i to što mu, kaže, dolazi veliki broj upita za održavanje in-house edukacija o osnovama AI-ja i nekih od tehnologija iz tog spektra.

– Prvo treba educirati i inspirirati. Nakon toga je često vrlo korisno napraviti radionice na kojima zaposlenici mogu razmisliti u koje sve procese mogu uključiti postojeće AI alate. I nakon toga na red dolazi implementacija. To ne moraju biti veliki koraci i strateške stvari, nego svakodnevni procesi koji mogu biti poboljšani vrlo brzo – istaknuo je Momčilović.

S obzirom na to da se bavi i etikom u AI-ju, kaže da je važno da tvrtke imaju jasno definirane etičke smjernice za korištenje AI sustava u osjetljivim područjima. One bi trebale osigurati da se ti sustavi upotrebljavaju na pravedan i pošten način prema svim zainteresiranim stranama, a trebale bi sadržavati i planove za korekciju pogrešaka.

– Prvo, važno je osigurati da se upotrebljavaju samo kvalitetni i pouzdani skupovi podataka koji su u skladu s propisima o privatnosti podataka. Ti bi se podaci trebali prikupljati samo uz pristanak korisnika, a korisnici bi trebali biti upoznati s razlozima za prikupljanje podataka. Nadalje, trebalo bi osigurati da se upotrebljavaju pouzdane i sigurne AI tehnologije i alati koji su u skladu s najnovijim standardima za sigurnost podataka, ali o tome ćemo tek kad svi naučimo što je AI i kako nam može pomoći – zaključio je Momčilović.