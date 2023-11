Rentlio Rediscover okupio hotelijere i tehnološke stručnjake: Vrijeme check-ina možemo skratiti na pola minute

Drugo izdanje konferencije Rentlio Rediscover okupilo je ove godine u Zadru dvostruko više hotelijera i tehnoloških stručnjaka. Prvi i jedini hrvatski hotel-tech networking event posjetilo je više od 250 gostiju iz Hrvatske i regije.

Konferenciju je otvorio Marko Mišulić, CEO tvrtke Rentlio koja je i organizator događaja, a event su podržali partneri Sweeply, Hoteza, Seyfor, Marikomerc te Falkensteiner Hotels & Residences. Zadarska tvrtka Rentlio je lider u digitalizaciji hrvatskog hotelijerstva, a njihov sustav koristi više od 13.000 smještajnih jedinica u 40 zemalja diljem svijeta. Mišulić je spomenuo i da je kroz Rentlio PMS u 2023. godini obrađeno rezervacija u vrijednosti od gotovo 218 milijuna eura i prijavljeno na eVisitor više od pola milijuna turista.

- Tehnološki najrazvijenije tvrtke u industriji su i dalje digitalne putničke agencije koje kroz svoje usluge direktno uzimaju 17 posto prihoda hotela. Kako bi se smanjila njihova ovisnost o posredničkim booking platformama, hotelijeri moraju ulagati više sredstava u tehnologiju kako bi gosta prebacili s neizravnih rezervacija na booking na stranicama hotela. Naravno, direktni kanali nisu besplatni, ali su itekako isplativi - istaknuo je Mišulić te dodao da hotelska industrija ne smije percipirati tehnologiju kao neprijatelja.

Kolike su samo blagodati implementacije cloud rješenja pokazao je i na primjeru A‘mare hotela Zadar. Oni su implementirali Rentlio Pro softver putem kojeg su smanjili trajanje administrativnog djela check-in procesa na svega pola minute, što je rezultiralo uštedom vremena te omogućilo odjelu recepcije da se više posvete gostima. Uz sve navedeno, Mišulić je predstavio i velike novosti Rentlio cloud tehnologije - modal detaljnih izvještaja i statistike te Rentlio Pay, najnoviju uslugu tvrtke za automatsku naplatu rezervacija u hotelima.

Na red je zatim došlo jedno od zvučnijih imena Rediscover konferencije - Paul Jeszenszky, kanadski veteran marketinga s više od 20 godina iskustva koji je prije radio u globalnim firmama kao što su Airbnb, Google te eBay. Jeszenszky je u Airbnbju upravljao marketinškim budžetom od 500 milijuna dolara, za razliku od glavnog konkurenta Booking.com koji je raspolagao s 3,8 milijardi dolara. Unatoč ogromnoj razlici u sredstvima, ulaganje u, kako je rekao, ‘customer love‘ (ljubav prema klijentima) rezultiralo je puno zadovoljnijim korisnicima Airbnbja.

- Najmoćniji alat u privlačenju novih korisnika i zadržavanju postojećih jest ‘word of mouth‘. Nema tih popusta ili nagradnih kredita koji se mogu mjeriti sa snagom osobne preporuke. No, ista ne dolazi bez pokrića, morate ponuditi gostu razlog da pozitivno priča o vašem hotelu, emociji ili dodati vrijednost njihovom boravku. Što im bolje iskustvo ponudite, to će vas i više voljeti - naveo je Jeszenszky.

Uslijedila je panel rasprava ‘The Future of Smart Hospitality - AI Leading the Way‘ na kojoj su sudjelovali Darko Bosančić, komercijalni direktor Sciant EAD, Mladen Fernežir, suosnivač i Lead Data Scientist u Velebit AI, te Robert Gobo, direktor odjela digitalizacije u Valamar Rivieri. Panel je moderirao Ivan Brezak Brkan.

Raspravu je otvorio Fernežir koji je istaknuo kako je posljednjih godina na tržištu narastao interes za umjetnom inteligencijom te da je danas puno lakše doći do ekonomske vrijednosti.

Globo je zatim istaknuo kako se AI već sada koristi u hrvatskom turizmu te ponudio konkretan primjer s pozivnim centrom Valamara. Kako je kazao, nakon završetka pandemije su dobili i po 1000 mailova s upitima i rezervacija. Umjesto da čekaju dva tjedna kako bi posložili prioritetno odgovaranje, naučili su umjetnu inteligenciju da pročita mail, raspozna namjeru pošiljatelja te da potom odredi koji su upiti najbliži rezervaciji smještaja.

Bosančić je na kraju svim okupljenima istaknuo kako je pogrešno gledati na AI kao na alat za povećanje prihoda ili privlačenje novih gostiju, već na sustav koji će lakše otkriti probleme u poslovanju.

- Primjerice, umjetna inteligencija će kroz pregled recenzija utvrditi na što se gosti najviše žale, što će pritom omogućiti menadžmentu da brže detektira problem te na isti reagira. Upravo zato svaki hotel mora imati osobu koja će razumjeti kako iskoristiti blagodati tehnologije u poslovanju - naveo je Bosančić.

Nakon panela uslijedila su još dva keynote predavanja. Prvo je održao Erlendur Steinn Gudnason, CEO i suosnivač islandske tvrtke Sweeply koja nudi rješenje za jednostavnije upravljanje i održavanje smještajnih jedinica. U svojoj je prezentaciji pokazao kako je njihovo rješenje omogućilo grupaciji Islands Hotel da u četiri mjeseca uštede čak 6400 sati rada, tako što su gostima ponudili da sami odaberu kada žele da im se soba čisti.

Na kraju konferencije je predavanje održala Ana Šuper Matana, leadership coach koja svoje opsežno menadžersko iskustvo prenosi na brojnim konferencijama, fokusirajući se na segment rukovodstva. Ona je govorila o razlici između menadžmenta i leadershipa, istaknuvši kako direktori upravljaju poslovanjem tvrtke, no lideri vode ljude te provode viziju kompanije.