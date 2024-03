SAD na korak do zabrane TikToka, dašak nade traži se u domaćim investitorima

Zastupnički dom američkog Kongresa ovoga je tjedna velikom većinom usvojio prijedlog zakona koji bi kineskom vlasniku TikToka ByteDanceu dao oko šest mjeseci da se oslobodi američkih podataka ili će se suočiti sa zabranom što je najveća prijetnja ovoj aplikaciji još od Trumpove administracije. Za zakon je glasalo ukupno 352 zastupnika te ga sada treba odobriti Senat.

Riječ je o posljednjoj mjeri u nizu Washingtonovih poteza da se odmaknu od Kine zbog zabrinutosti oko nacionalne sigurnosti. Krenulo je sa čipovima, a završava se, čini se, s društvenim mrežama.

– Ovo je kritično pitanje nacionalne sigurnosti. Senat ovo mora uzeti u obzir i usvojiti – objavio je republikanski zastupnik Steve Scalise na X-u, a iz Bijele kuće su se oglasili da Bidenova administracija također želi vidjeti kako ‘Senat poduzima brzu akciju‘.

Sudbina ove društvene mreže, koju koristi oko 170 milijuna Amerikanaca, postaja je glavno pitanje u Washingtonu gdje su se zakonodavci žalili da su njihovi uredi preplavljeni pozivima korisnika TikToka koji se protive zakonu.

Izvršni direktor TikToka Shou Zi Chew, koji je u posjetu Washingtonu, objavio je video na svojoj platformi netom nakon glasovanja rekavši da će zakon, ako bude potpisan, ‘dovesti do zabrane TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama i izvući milijarde dolara iz džepova kreatora i malih poduzeća‘ koji za svoj uspjeh mogu zahvaliti upravo ovoj platformi. Dodao je i da će tvrtka iskoristiti svoja zakonska prava kako bi spriječila zabranu.

Kina tvrdi da nemaju dokaza

Zakon, naime, daje tvrtki 165 dana da podnese pravni prigovor nakon što ga potpiše predsjednik Joe Biden koji je prošlog tjedna izjavio da će to i učiniti. Prijedlogu zakona u prilog sve više ide i politička klima u Washingtonu pogotovo sada u vrijeme kada mnogi političari ne žele da ih se smatra blagima prema Kini uoči izbora. Ipak, postoji zabrinutost oko utjecaja svake zabrane na mlađe glasače.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je zakon, tvrdeći da ‘iako SAD nikada nisu pronašle nikakve dokaze da TikTok predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, nikada nisu prestale loviti TikTok‘.

Predsjednica Senatskog odbora za trgovinu Maria Cantwell, koja će igrati važnu ulogu u ovom predmetu, rekla je da želi zakon ‘koji bi mogao izdržati na sudu‘ te razmatra poseban prijedlog zakona, ali nije sigurna koji je njezin sljedeći korak.

Navedeno glasovanje u Kongresu uslijedilo je nešto više od tjedan dana nakon što je prijedlog zakona predložen nakon javne rasprave u kojoj, realno gledajući, i nije bilo mnogo raspravljanja nakon čega se akcija u Kongresu odugovlačila više od godinu dana.

Zanimljivo je da se prošlog mjeseca upravo Bidenova kampanja za izbore pridružila TikToku što je pobudilo nadu među dužnosnicima kampanje da je mala vjerojatnost donošenja zakona ove godine.

Problem i za male poduzetnike

Na kraju, nije jasno hoće li Kina odobriti bilo kakvu prodaju ili bi se TikTokova imovina u SAD-u mogla prodati za šest mjeseci. Ako ByteDance to ne učini, trgovine aplikacija kojima upravlja Apple, Alphabetov Google i druge američke tehnološke tvrtke više TikToku neće moći legalno omogućavati TikTok ili pružati prostor aplikacijama koje kontrolira ByteDance.

Bivši američki predsjednik Donald Trump TikTok i WeChat pokušao je zabraniti još prije četiri godine, ali su ga sudovi blokirali. Trenutno i dalje nije jasno hoće li Tencentov WeChat ili druge kineske aplikacije mogle biti suočene s ovakvom zakonskom zabranom.

Osim vjerojatnog pravnog izazova s kojim se TikTok suočava Američka unija za građanske slobode i druge zagovaračke skupine tvrde da je prijedlog zakona neustavan po slobodi govora i drugim osnovama. Podsjetimo, savezna država Montana prošle je godine samostalno nametnula blokadu popularnoj društvenoj mreži no sud je ovu blokadu ukinuo pa je samo pitanje što će se dogoditi sada ako Senat odobri zakon.

Ova je vijest izazvala burne reakcije kreatora sadržaja koji bi, ako se zabrani TikTok, mogli ostati bez primanja, a mogla bi ova odluka naštetiti i malim poduzetnicima kojima je TikTok glavna platforma za promociju vlastitih proizvoda.

Tračak nade im pak pruža nedavna izjava investitora Kevina O‘Learya, najpoznatijeg po svom angažmanu u emisiji Shark Tank, koji je u intervjuu poručio da se korisnici ne trebaju brinuti jer će on kupiti TikTok. Hoće li to uistinu biti tako ili će se TikToka domoći neki drugi poduzetnik ili investitor dubokih džepova tek treba vidjeti, no bez pomoći američkih kompanija TikToku se u SAD-u ne piše dobro.