Sitne radosti 2025.: Najave govore da potrošačka elektronika donosi niz uzbuđenja za fanove i ostale

Nakon što su lani AI gadgeti razočarali, 2025. priprema nam ipak nešto bolje i za korisnike spravica i druge tehnologije. Bit će svega, od očekivanog povratka konzole PlayStation Portable i jedanaeste generacije iPada do Samsungovih novih AR naočala i Googleovih pametnih satova. Trebala bi ovo biti godina obilježena inovacijama koje bi mogle promijeniti industrije i naš svakodnevni život

Ova bi godina mogla donijeti pravu tehnološku revoluciju, obilježenu inovacijama koje bi mogle promijeniti industrije, ali i naš svakodnevni život. Među najočekivanijim novostima svakako je Apple Watch Series 11, za koji se šuška da će imati revolucionarni neinvazivni senzor glukoze, čime bi mogao snažno utjecati na zdravstvo i farmaceutsku industriju. Taj korak mogao bi inspirirati i konkurenciju, poput Samsunga, da i svoje uređaje obogati sličnim značajkama. Osim toga, 2025. označava kraj jedne tehnološke ere: Windows 10 odlazi u povijest jer će Microsoft nakon 14. listopada prestati pružati sigurnosna ažuriranja i podršku za taj operativni sustav.

Ipak, dok se jedna vrata zatvaraju, druga se otvaraju uz niz uzbudljivih uređaja: od očekivanog povratka konzole PlayStation Portable i jedanaeste generacije iPada do Samsungovih novih AR naočala koje će se pokušati nadovezati na uspjeh ovogodišnje suradnje Mete i Ray-Bana. U svakom slučaju, nakon što su lani AI gadgeti razočarali, 2025. sprema nam ipak nešto bolje i za korisnike spravica i druge tehnologije.

Doktor Apple

Pa kako smo ga na početku i najavili, red je da počnemo s novim Appleovim satom koji se očekuje u rujnu 2025. i koji bi, prema najavama, trebao unijeti ni manje ni više nego revoluciju u zdravstvo zahvaljujući dugoočekivanoj neinvazivnoj tehnologiji za mjerenje glukoze u krvi. Ako Apple uspije integrirati tu tehnologiju, eliminirat će potrebu za bolnim i nepraktičnim uređajima koji zahtijevaju probijanje kože kako bi se izmjerio šećer u krvi. Neinvazivni senzor za glukozu u krvi mogao bi donijeti prekretnicu u praćenju dijabetesa, ali i općeg zdravlja onoga tko plati i nosi novi Appleov sat. Iako je Apple 2023. postigao konceptualni proboj tom novom tehnologijom, izazovi s preciznošću i pouzdanošću spriječili su tada daljnju komercijalizaciju.

Konkurenti poput Samsunga također najavljuju slične tehnologije pa je Apple ipak dodao malo gasa kako bi ipak bio prvi koji će se moći pohvaliti tom tehnologijom. Međutim, neki izvještaji pokazuju da tehnologija neinvazivnog mjerenja glukoze još uvijek nije spremna za ugradnju u Series 11, ali, kao što smo rekli, Apple ima još devet mjeseci da ipak nekako složi tu zahtjevnu značajku na svom novom satu. Ako pak uspije u svojoj namjeri, Apple Watch Series 11 postat će ključna točka u razvoju novih tehnologija za Apple. Uspjeh u integraciji neinvazivnog senzora za glukozu mogao bi učvrstiti Appleovu poziciju lidera u segmentu zdravstvenog praćenja.

Konzole i glasine

Kao što se moglo očekivati s obzirom na to da još nije službeno predstavljena, o konzoli Nintendo Switch 2 ne zna se mnogo. No, postoje brojne glasine koje sugeriraju da bi novi sustav mogao stići baš ove godine. Također, glasine kažu da će konzola biti evolucija koncepta Switch, zadržavajući hibridni dizajn i slične kontrolere. Ipak, očekuje se nekoliko unapređenja, poput 8-inčnog ekrana, magnetskih Joy-Con kontrolera te modernijeg i elegantnijeg dizajna s manje boja. Prema najnovijim informacijama iz Nintendovoga investitorskog poziva, potvrđeno je da će nasljednik uspješne hibridne konzole biti najavljen do ožujka 2025., međutim datum izlaska nije preciziran. U istom izvješću otkriveno je da će igre za Nintendo Switch raditi i na novoj konzoli, ali nije jasno hoće li to vrijediti za fizičke i digitalne kopije. Također, Nintendo Switch Online usluga će se nastaviti. Iako je malo podataka, Nintendo Switch 2 željno se iščekuje.

Kad smo već kod konzola, red je da se predstavi i PlayStation Portable 2. Iako je Sony već lansirao prijenosni PlayStation sustav u obliku uređaja PlayStation Portal, to nije prava prijenosna konzola u klasičnom smislu riječi, već uređaj za daljinski streaming igara s konzole PlayStation 5. Mnogi žele pravu prijenosnu konzolu PlayStation poput PSP-a ili PS-a Vite, a, prema glasinama, možda će im se želja i ostvariti. Sony navodno pomno prati tržište, posebno zbog uspjeha PlayStation Portala, pa postoji mogućnost da u 2025. stigne nova prijenosna konzola. S obzirom na uspjeh uređaja poput Steam Decka i Nintendo Switcha, prijenosni PlayStation mogao bi omogućiti igranje PS5 igara u pokretu, bez kompromisa u vizualnoj kvaliteti ili performansama. Gejmeri diljem svijeta jedva čekaju takvo što, a san je čini se sve bliže.

Očale i naočale

S razvojem virtualne stvarnosti i sličnih tehnologija sve više kompanija ulazi u tržište proširene stvarnosti (AR). Neke velike kompanije, poput Applea i Samsunga, rade na AR uređajima, a Samsungov model mogao bi se pojaviti za koji mjesec. Samsung već nekoliko godina daje naznake o razvoju AR uređaja, uključujući konceptualne videozapise koji su procurili u javnost, ali zbog neuspjeha nekih proizvoda, poput Apple Vision Proa, nagađa se da će Samsung predstaviti manje i diskretnije AR naočale. Te naočale mogle bi omogućiti korisnicima spajanje virtualnih elemenata s realnošću, služeći kao dodaci za pametne telefone i tablete. Treba naglasiti da je prošle godine sličan proizvod izbacila Meta u suradnji s Ray Banom, a njihove naočale s proširenom stvarnosti mogu se kupiti za od tristo do četiristo dolara.

Kad smo već kod Samsunga, jednog od najjačih imena među Android brendovima, red je da se malo popriča i o njegovom novom pametnom telefonu. Samsungove perjanice među pametnim telefonima već opasno konkuriraju Appleovim iPhoneima, pa je primjerice Samsung Galaxy S24 Ultra dobio odlične recenzije zahvaljujući vrhunskom zaslonu, sjajnim kamerama i snažnom procesoru pa su očekivanja za idući model Samsung Galaxy S25 još veća. Iako se još uvijek nagađa što bi novi model mogao donijeti, glasine kažu da je opremljen novim čipom Snapdragon 8 Gen 4, znatno poboljšanim asistentom Bixby AI te novom, boljom i unaprijeđenom kamerom.

Nova generacija iPada

Na tržištu tableta postoji mnogo različitih opcija, od Android uređaja pa do onih s vlasničkim operativnim sustavima. Međutim, nedodirljivi lider među njima, koji je postao sinonim za tablet, Appleov je iPad. Od svog lansiranja 2010. linija iPad obuhvatila je više od desetak modela, uključujući standardni iPad te vrlo popularni iPad Mini iz 2024. Glavni model iPada posljednji je put osvježen još 2022. desetom generacijom, što znači da je pravo vrijeme za novu verziju. Prema informacijama iz industrije, 2025. mogla bi donijeti dugo očekivani iPad jedanaeste generacije. Kako navodi poznati tehnološki novinar Mark Gurman iz Bloomberga, novi uređaj zadržat će ‘približno isti dizajn kao trenutačni model iz 2022., uz poboljšanje brzine rada‘. Očekuje se da će biti lansiran otprilike u isto vrijeme kad i iPhone SE4 te ranije najavljeni iPad Air, a pretpostavlja se da bi se to moglo dogoditi u ožujku iduće godine. Također se nagađa da će iPad imati čip A16, koji trenutačno pokreće iPhone 15, ili možda čak nadogradnju na čip A17 ili A18, što bi mu dodatno unaprijedilo performanse.

Prijenosni gejming

Na tržištu prijenosnih računala za gejming postoji mnogo opcija, a jedno od najuglednijih imena svakako je Asus sa svojom serijom ROG Zephyrus G14. To prijenosno računalo poznato je po snažnim performansama, kvalitetnoj tipkovnici i impresivnim zvučnicima. Osim toga, njegov profinjen i minimalistički dizajn odudara od uobičajenoga gejming izgleda. Asus je 2024. osvježio dizajn tog modela, uključujući OLED zaslon te tanje i lakše kućište. Stoga se za 2025. ne očekuje revolucija, nego evolucija. Najveća poboljšanja mogla bi se dogoditi na grafičkom području – s obzirom na dolazak grafičkih kartica RTX 5000 početkom 2025., novi Zephyrus G14 mogao bi ih integrirati, kao i najnoviji Ryzen 9000 GPU, što bi znatno podiglo razinu performansi. Oni koji razumiju zadnje dvije rečenice sada zasigurno trljaju ruke.

Kad su u pitanju slušalice, izbor je velik, ali samo neki brendovi uživaju istinsko povjerenje korisnika. Jedan od najuglednijih je Sony, poznat po svom modelu WH-1000XM5. Te slušalice, koje stoje oko 320 dolara, nude odličan vijek trajanja baterije, izvrsnu kvalitetu zvuka i jednu od najboljih tehnologija aktivnog poništavanja buke na tržištu. Nije čudo da audiofili s nestrpljenjem iščekuju model WH-1000XM6, posebice zato što je prethodni model predstavljen 2022. Iako Sony ​novu verziju svojih flagship slušalica obično lansira svake dvije godine, kraj 2024. prolazi bez ikakvih vijesti o novom modelu. To je izazvalo nagađanja da će Sony predstaviti WH-1000XM6 u 2025. Među mogućim unapređenjima slušalica spominju se dulje trajanje baterije, podrška za napredni prostorni zvuk, daljnje poboljšanje poništavanja buke te robusnija torbica za nošenje i povećana otpornost na vodu.

Još satova

Posljednjih nekoliko godina Google je proširio svoju liniju pametnog hardvera, uključujući uređaje poput pametnih telefona Pixel, slušalica Pixel Buds i serije pametnih satova Pixel Watch. Nakon početnih izazova, kompanija je impresionirala s nedavno lansiranim modelima Pixel Watch 2 i Pixel Watch 3, koji su dobili pozitivne ocjene gotovo svih stručnjaka, ali i korisnika. S obzirom na dosadašnji ritam lansiranja, Pixel Watch 4 mogao bi stići 2025., na radost ljubitelja pametnih satova. Novi model ima solidnu osnovu za gradnju, no još uvijek postoji prostor za poboljšanja. Među najčešćim zahtjevima korisnika su više opcija veličine uređaja i bolji vijek trajanja baterije. Prednost je i Googleova akvizicija FitBita, koja je omogućila integraciju naprednih zdravstvenih i fitness-značajki, koje bi mogle uključivati i sustave za praćenje krvnog tlaka – opciju koja bi mogla privući velik broj novih korisnika.