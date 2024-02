Sony izgubio 10 milijardi dolara zbog slabije prodaje Play Stationa 5

Japanski tehnološki div Sony prošloga je tjedna smanjio svoju prognozu prodaje najpopularnije konzole, PlayStation 5 (PS5) što je rezultiralo gubitkom od čak 10 milijardi dolara. Naime, Sony je objavio kako očekuje prodaju od 21 milijun PS5 konzola u fiskalnoj godini koja završava u ožujku, dok je u prethodnoj prognozi ta broja iznosila 25 milijuna konzola. Dionice Sonyja pale su odmah nakon objave, uz gubitak od oko 10 milijardi dolara, prema podacima financijske tvrtke FactSet.

Međutim, analitičari za CNBC kažu, kako je veći problem Sonyjeva desetljećima niska marža u ključnom sektoru s igrama. Uz to, analitičari su promatrali još jednu ključnu metriku, a to je operativna marža, koja prikazuje koliki postotak prihoda ostaje nakon što tvrtka podmiri operativne troškove. Tako je operativna marža gaming industrije iznosila nešto ispod 6 posto za posljednje tromjesečje 2022. godine dok je Sonyjeva operativna marža bila veća od 9 posto u tom razdoblju.

- Smanjenje prognoze isporuke za PS5 nije ono što je razočaravajuće. Ono što je razočaravajuće je niska razina operativne marže - rekao je analitičar Atul Goyal za CNBC.

Dodao je da su u zadnje četiri godine, prije tromjesečja od siječnja do ožujka 2022. marže u industriji bile oko 12 do 13 posto. Uz to, Goyal je rekao kako je jednoznamenkasta marža u posljednjem tromjesečju za Sony ‘izuzetno razočaravajuća‘, te da je bilo naznaka koje su pokazivale kako bi marža trebala ići prema 20 posto. Te naznake uključuju rast prodaje i preuzimanje ‘digitalnih igara‘ iz PS Storea te rast pretplatničke usluge PS Plus s maržom od 50 posto, prema Goyalu.

- Sonyjev prihod od digitalne prodaje je uvijek visok a ipak su njihove marže na najnižoj razini u zadnjem desetljeću. To jednostavno nije prihvatljivo – rekao je Goyal te se zapitao kako je moguće da uz sve te proizvode s višom maržom poput PS Plus usluge, operativna marža ostaje tako niska.