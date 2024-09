Tihi prasak telezdravstva: AI sluša kako dišete

Kašalj, disanje i govor zvuci su koji odašilju informacije o zdravlju kojima se, osim liječnika, danas bavi i nova tehnologija koja s pomoću umjetne inteligencije (UI, engl. AI) prikuplja bioakustičke podatke. Tako dobiveni podaci poticaj su za novi pristup dijagnostici i upravljanju bolestima poput tuberkuloze ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) te drugih bolesti, a sve to obavlja se na daljinu. U prikupljanju bioakustičnih podataka prednjači Google čiji su inženjeri prepoznali potencijal zvuka kao simptoma bolesti pa s pomoću AI-ja prikupljaju takve podatke i inoviraju metode dijagnostike i terapije.

Lov na zvučne podatke

Početkom godine ta je tvrtka predstavila Health Acoustic Representations (HeAR), bioakustični model dizajniran za pomoć istraživačima u izgradnji modela koji mogu slušati ljudske zvukove i upozoriti na rane znakove bolesti. On pomaže raspoznati obrasce u zvukovima povezane sa zdravljem i omogućava medicinsku audioanalizu. Googleov istraživački tim upotrebljavao je HeAR na tristo milijuna audiopodataka odabranih iz raznolikog i anonimnog skupa podataka, osobito model kašlja, upotrebljavajući stotinjak milijuna zvukova kašlja. Istraživači su otkrili da je HeAR uspješniji od drugih modela u širokom rasponu zadataka jer je pokazao veliku sposobnost hvatanja smislenih uzoraka u akustičnim podacima o zdravlju. Slično je s modelima treniranima s pomoću njega koji su postigli izvrsnu izvedbu s manje podataka u treningu, što je ključan čimbenik za istraživanja u zdravstvu za koja često nedostaje podataka. Sada je HeAR dostupan istraživačima kako bi pomogao ubrzati razvoj prilagođenih bioakustičnih modela s manje podataka, prilagođavanja i proračuna.

– Naš je cilj omogućiti daljnje istraživanje modela za specifične uvjete i populacije, čak i ako su podaci rijetki ili ako postoje financijske ili računalne zapreke – izjavila je Googleova direktorica za inženjering Shravya Shetty.

Fokus na tuberkulozi

Taj je tehnološki div uspostavio suradnju s indijskom tvrtkom za respiratornu zdravstvenu skrb Salcit Technologies koja je izumila Swaasu, proizvod koji se koristi A-jem za analizu zvukova kašlja i procjenu zdravlja pluća, a sad istražuje kako HeAR može pomoći proširiti mogućnosti njezinih bioakustičnih AI modela. Swaasa upotrebljava HeAR kao pomoć u istraživanju ranog otkrivanja tuberkuloze na temelju zvukova kašlja. Tuberkuloza je zarazna i izlječiva bolest, ali milijuni slučajeva ostanu nedijagnosticirani jer mnogi oboljeli imaju otežan pristup zdravstvenoj skrbi. Jednostavnija dijagnostika i pristup zdravstvenoj skrbi ključni su za njezino iskorjenjivanje, a umjetna inteligencija može odigrati važnu ulogu u lakšem otkrivanju i pomoći da liječenje postane dostupnije oboljelima diljem svijeta. Swaasa se koristi strojnim učenjem za pomoć u ranom otkrivanju bolesti omogućavajući procjenu nečijeg respiratornog zdravlja neovisno o lokaciji ili medicinskoj opremi. Salcit Technologies u korištenju HeAR-a vidi priliku za širenje probira na tuberkulozu diljem Indije i nadograđuje istraživanje.

– Zvučni biomarkeri nude velik potencijal. Duboko sam zahvalan na ulozi koju HeAR može odigrati na ovom putovanju – rekao je voditelj proizvoda u Google Researchu koji radi na HeAR-u Sujay Kakarmath.

Uključen UN

Google u primjeni tog alata podupire The StopTB Partnership, organizacija pri Ujedinjenim narodima (UN) koja okuplja stručnjake za tuberkulozu kako bi do 2030. iskorijenila tu bolest.

– HeAR je velik korak naprijed u istraživanju zvučnoga zdravlja. Rješenja poput ovoga omogućit će zvučnu analizu s pomoću umjetne inteligencije za nove korake u otkrivanju tuberkuloze jer je riječ o alatu pristupačnom najpotrebitijima. Nadamo se da ćemo svojim istraživanjem unaprijediti razvoj budućih dijagnostičkih alata i rješenja za praćenje tuberkuloze, bolesti prsnoga koša, pluća i drugih bolesti te pomoći u poboljšavanju zdravstvenih ishoda u zajednicama diljem svijeta – izjavila je stručnjakinja za digitalno zdravlje The StopTB Partnershipa Zhi Zhen Qin.

Google Health nedavno je na The Check Upu 2024. predstavljajući nove alate pokazao kakve promjene donosi primjena generativne umjetne inteligencije u zdravstvu. Ti će alati poboljšati personaliziranu njegu, dijagnostiku, dostupnost informacija te osnažiti pojedince u preuzimanju kontrole nad vlastitim zdravljem.

Osim Googlea, revoluciju u zdravstvo i medicinska istraživanja unose mnogi startupovi, i to koristeći se umjetnom inteligencijom.

Inventivni startupovi

Neki od njih dio su programa ‘Google for Startups Growth Academy: AI for Health‘. Startupovima koji se bave inovacijama u zdravstvu Google pomaže znanjem i tehnologijom ​kako bi iskoristili svoj potencijal. Riječ je o 24 startupa iz Europe, Afrike i s Bliskog istoka. Jedan od njih francuska je tvrtka Callyope koja razvija rješenja za daljinsko praćenje pacijenata temeljena na govoru, što pomaže u procjeni učinkovitosti liječenja i otkrivanju recidiva ozbiljnih mentalnih bolesti poput depresije, bipolarnog poremećaja i shizofrenije. Pacijenti obave jednominutni glasovni test na pametnom telefonu, nakon čega ga Callyopeova AI tehnologija analizira i predvidi psihijatrijske kliničke rezultate. To skraćuje vrijeme potrebno za pronalaženje i prilagodbu odgovarajuće metode liječenja i sprječava recidiv kako bi se izbjegla ponovna hospitalizacija. FiveLives, također iz Francuske, digitalna je platforma za zdravlje mozga za osobe starije od pedeset godina koje s pomoću nje preuzimaju kontrolu nad svojim kognitivnim zdravljem, kombinacijom klinički potvrđene procjene zdravlja mozga i zanimljivog programa treniranja. Francuski je startup i Rofim, specijaliziran za razvoj telemedicinskog softvera za povezivanje pacijenata sa zdravstvenim radnicima, omogućavanje dijagnoze i poboljšanje pristupa skrbi.

Googleovi miljenici

Startup Aide, čije je sjedište u Ujedinjenom Kraljevstvu, nudi digitalnu uslugu koja liječnicima i pacijentima pomaže da bolje razumiju kronične bolesti, posebice komorbiditete, i upravljaju njima. Britanski je startup i Juniver čija tehnologija omogućava pomoć na zahtjev u slučaju poremećaja prehrane i koji nudi intervencije koje pokreće umjetna inteligencija, personalizirane alate, potporu kolega i telemedicinu.

U Ujedinjenom Kraljevstvu posluju i startupovi Research Grid te C the Signs. Prvi razvija tehnologiju automatizacije za brža i uspješnija klinička ispitivanja projektiranjem pametnog softvera koji automatizira administratore pozadinskog ureda, a platforma C the Signs AI otkriva rizik od raka u najranijoj, izlječivoj fazi. Certificirana medicinska aplikacija za fizioterapiju i obuku temeljenu na dokazima s hiperpersonaliziranim planovima liječenja u vlasništvu je njemačkog startupa Exakt Healtha, a u istoj državi djeluje i Noah Labs koji razvija softver za strojno učenje temeljen na glasu za rano otkrivanje dekompenziranog zatajenja srca.

Njemački je i startup Nui čija aplikacija obiteljskim njegovateljima nudi potporu u obliku inteligentnog chatbota koji daje smjernice za odgovore na hitna pitanja. Portugalski startup Biorce razvija pak rješenja za poboljšanje kliničkih ispitivanja i osmislio je kliničkog asistenta za umjetnu inteligenciju Jarvisa. Liječenjem dijabetesa tipa 2 usmjerenom prehranom bavi se nizozemski startup Clear.bio omogućavajući najbolju digitalnu terapiju temeljenu na glukometriji u stvarnom vremenu, Ephion Health iz Španjolske razvija digitalne biomarkere za točan nadzor bolesti i procjenu terapije s pomoću podataka s nosivih uređaja, kliničkih izvješća i umjetne inteligencije za detaljnu procjenu pacijenata, a Sycai Medical, također španjolska tvrtka, razvija softver za medicinske uređaje za neinvazivnu prevenciju tumora u abdomenu.

U Googleovu Growth Academyju i dva su poljska startupa: HearMe podupire mentalno zdravlje zaposlenika omogućujući im anonimne i sigurne razgovore sa stručnjacima za to područje, a Mindgram je platforma koja se bavi holističkim rješenjima koja zaposlenicima i njihovoj rodbini pružaju 24-satnu psihološku potporu i podupiru njihov samorazvoj. Powerful Medical slovački je startup koji platformom vođenom umjetnom inteligencijom uvodi revoluciju u kardiovaskularnu dijagnostiku omogućavajući zdravstvenim radnicima diljem Europske unije i šire dijagnosticirati i nadzirati 39 kardiovaskularnih stanja. Nekoliko je startupova koji se koriste umjetnom inteligencijom za unaprjeđenje medicinskih usluga i na Bliskom istoku te u Africi. Primjerice, AmplifAI iz Saudijske Arabije kombinira termografiju vođenu umjetnom inteligencijom i računalni vid za stvaranje standardizirane i objektivne procjene dijabetičkih ulkusa na stopalima.

Upravljanje bolestima

Dva startupa posluju u Egiptu: Motherbeingovo digitalno rješenje posvećeno je seksualnom i reproduktivnom zdravlju arapskih žena i ta platforma povezuje korisnice s liječnicima personaliziranim zdravstvenim obrazovanjem i zdravstvenim asistentom koji pokreće AI. Drugi je startup O7 Therapy čija aplikacija omogućava trenutačnu i anonimnu potporu u obliku šifriranog razgovora šifriranog razgovora, audio- i videoseansa s vrhunskim stručnjacima za mentalno zdravlje. Iz Kenije također dolaze dva startupa koja se bave inovacijama povezanima sa za zdravstvenim sektorom: Thalia Psychotherapy startup je usmjeren na integraciju usluga mentalnog zdravlja u sustave primarne zdravstvene zaštite, a TibuHealth pruža pristupačne ambulantne usluge u tzv. minutnim klinikama u ljekarnama u gusto naseljenim četvrtima. Nigerijski startup Healthtracka decentralizira pristup zdravstvenoj skrbi u Africi s pomoću daljinske medicinske dijagnostike omogućavajući korisnicima pristup kućnim laboratorijskim testovima, primanje rezultata i liječničke konzultacije, a digitalna zdravstvena platforma Zoie Health iz Južnoafričke Republike bavi se pružanjem pristupačne zdravstvene skrbi stanovništvu s velikim potrebama. Mentorski program za spomenute startupove traje tri mjeseca u Googleovu Growth Academyju, a nakon toga dobivaju i potporu ​​zahvaljujući Googleovim proizvodima i mentorstvu za rješavanje izazova u daljnjem razvoju tih inovacija.