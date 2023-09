TikTok investira milijarde u povjerenje u Europi

Bili fan trenutno najpopularnije društvene mreže ili ne, teško je ne skinuti kapu TikToku za popularnost koju je stekao posljednjih godina. No, popularnost, izgleda, nije dovoljna! Kineska društvena mreža, koja se bazira na video formatu, bori se s povjerenjem Zapadnih političara i to ju sve skuplje košta.

Iako aplikacija ima oko 150 milijuna korisnika u Europi koji provode oko 90 minuta ili više na aplikaciji svaki dan, prema podacima same tvrtke, prijetnja zabrane TikToku stalno ‘visi iznad glave‘.

Političarima se već zabranjuje povezivanje s aplikacijom, a TikTok sada ulaže milijarde kako bi utišao nervozu i pridobio povjerenje Zapada, ističe Wired.

Paranoja zbog Kine

No, zašto je TikTok svima takav trn u oku? Što je razlog takve opreznosti diljem Europe? Kratak odgovor je: Kina. Naime, ono što mnogima u Europi i SAD-u smeta još od pojave TikToka je činjenica da je u vlasništvu ByteDancea. Tvrtka je registrirana na Kajmanskim otocima, no Uprava joj je smještena u Pekingu.

A iako je aplikacija koja je dostupna na Zapadu potpuno odvojena od one dostupne u Kini, koja se zove Douyin, ključna je u svemu ta povezanost s Kinom i percipirani rizik da bi tvrtka morala pristati na zahtjeve kineske države da dijeli podatke s vladom Komunističke partije. Upravo zbog sjedišta u Pekingu, kineski skeptici su zabrinutosti da bi telekomunikacijski zakoni te zemlje i zakoni o nacionalnoj sigurnosti mogli podrazumijevati da tvrtka mora dopustiti vlastima da ‘njuškaju‘ među podacima ako se to od nje zatraži.

Pa iako predstavnici društvene mreže snažno negiraju takvu ideju, očito nisu dovoljno uvjerljivi.

– TikTok predstavlja nekoliko neprihvatljivih rizika za europske korisnike, uključujući pristup podacima od strane kineskih vlasti, cenzuru i praćenje novinara – istaknuo jee Moritz Körner, njemački član Europskog parlamenta.

I u SAD-u postoji dvostranački konsenzus ‘da je Kina najveća prijetnja zemlji‘ zbog čega neki zagovaraju da se potpuno zabrani TikTok i druge tehnološke platforme u vlasništvu Kineza.

Investiranje u povjerenje

Pa kako bi pokušala umiriti europske vlade, društvena mreža trenutno troši 1,2 milijarde eura na izgradnju tri nova podatkovna centra, dva u Irskoj i jedan u Danskoj. Time će do kraja 2024. podaci korisnika iz EU neće napustiti europsku nadležnost.

Podatkovni centri dio su šire inicijative koja uključuje otvaranje europskog ‘centra za transparentnost‘ koji će regulatori moći posjetiti kako bi saznali više o tome kako aplikacija funkcionira. TikTok je također angažirao vanjskog konzultanta, NCC Groupu koja se bavi osiguranjem informacija te ima sjedište u Manchesteru, kako bi dobili neovisnu procjenu kibernetičke sigurnosti društvene mreže.

Plan, koji TikTok naziva ‘Project Clover‘, iznimno je skup i pokazuje da tvrtka želi dokazati da platforma ne krši zakone EU-a o prijenosu podataka niti da šalje osjetljive korisničke podatke u Kinu. I u SAD-u je TikTok je pokrenuo projekt ‘Texas‘, koji je sličan Cloveru. Isto se temelji na otvaranju centra za transparentnost i imenovanje neovisnog revizora, no projekt je doveo do sporova oko toga tko može pomno ispitati algoritam aplikacije.

Iz tvrtke ipak ističu da nitko do sada nije napravio tako nešto, no pitanje je hoće li i to biti dovoljno!

Pitanje uvjerljivosti

No, sumnja u kinesku tehnologiju duboko je prisutna u nekim dijelovima EU-a, SAD-u i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su visoki dužnosnici obavještajnih službi upozorili na sve veću prijetnju Pekinga u kibernetičkom prostoru. Upravo zato se otvara pitanje jesu li ovi dokazi dovoljni na političkoj razini, čak i ako jesu na tehnološkoj.

– Projekt Clover je korak u pravom smjeru, ali ne osigurava da europski podaci, koje traže kineske vlasti, na kraju neće biti prebačeni u Kinu. Baš kao američke velike tehnološke tvrtke, TikTok je zarobljen između različitih pravnih zahtjeva. Mora poštivati kineski zakon dok istovremeno pokušava poštivati zakon EU – smatra Körner, prenosi Wired.

Pa dok su neke zemlje blaže pristupile TikToku, Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU-a zabranili su korištenje TikToka na službenim uređajima parlamentaraca i njihovog osoblja, a isto su napravile i neke zemalje iz EU-a (Belgija i Danska). Slično praksi EU-a, i u Norveškoj je vladinim dužnosnicima i parlamentarcima zabranjeno je imati TikTok na svojim uređajima.

– Dok ne postoji pravno provediv sporazum o zaštiti podataka između Kine i EU-a, ili barem sporazum o zabrani špijuniranja, TikTok mora biti stavljen pod stalni nadzor europskih vlasti. A dok zabrinutost oko kibernetičke sigurnosti postoji, TikTok bi trebao biti zabranjen na uređajima europskih političkih i gospodarskih donositelja odluka – ističe Körner.

Pa vrlo je izgledno da će napori TikToka da uvjeri Europu u sigurnost podataka biti uzaludni. Pitanje je li ovakvo ulaganje dovoljno za povjerenje, a i pitanje je li sigurnost jedini razlog ovakvog skepticizma.