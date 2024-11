U korak s digitalnim dobom: "Azut Digital" ruši izazove tradicionalnog poslovanja

U današnje digitalno doba poslovanje isključivo izvan mreže postaje iznimno izazovno. Mnoge tvrtke koje se oslanjaju na tradicionalne metode poslovanja suočavaju se s problemom nedostatka vidljivosti i prepoznatljivosti. Kada puno ljudi ne zna za vas, teško je razvijati vaše poslovanje, privući nove, a sve više i zadržati stare kupce.

Iako je internet tržište koje ne poznaje granice i na kojem je konkurencija na visokoj razini, offline poslovanje je još uvijek u opasnosti. Stručnjaci smatraju da bi nevidljivost na internetu najviše oštetila tvrtke koje posluju isključivo offline, jer najnovija istraživanja pokazuju da oko 85 posto potrošača u Hrvatskoj prije nego što se odluče na kupnju istražuje online ponude. To praktički znači da ćete, ako na internetu ne pronađu informacije o vašoj tvrtki, ponudi i uslugama, gotovo sigurno ostati bez kupca.

Kako biti dio digitalnog svijeta bez web stranice?

Ali što ako nemate vlastitu web stranicu? Možda vam je njegova izrada i održavanje prevelika investicija ili jednostavno niste dobri u digitalnom marketingu. Možda jednostavno nemate dovoljno vremena baviti se kvalitetnim internetskim oglašavanjem ili održavanjem profila na društvenim mrežama? Kako onda ući u utrku s online tvrtkama i izboriti se za dio kolača?

Postoji praktično, ekonomično, jednostavno i iznimno brzo, ali što je najvažnije učinkovito rješenje. Najveća poslovna platforma u Hrvatskoj pod nazivom “Moja djelatnost” kojom upravlja poznata marketinška kuća Azut Digital, otvara prozor u digitalni svijet svim tvrtkama, čak i onim najmlađima i najmanjima, čak i ako nemate vlastiti web prezentacija.

Registracija na platformu “Moja djelatnost” omogućit će vašem poslovanju vidljivost na internetu i dobro rangiranje na Google tražilici. Biti dio zajednice Moja djelatnost, odlično je rješenje za tvrtke koje nemaju svoju web stranicu jer je svaka objava na ovom portalu mini verzija web stranice koja sadrži reprezentativan opis poslovanja, reference, radno vrijeme, vizualni identitet tvrtke i kontakt podatke. Dakle, sve što potvrđuje da tvrtka postoji i posluje, jer danas, ako vaš posao nije vidljiv na internetu, on zapravo i ne postoji.

- Online oglašavanje i uspješna optimizacija više nisu rezervirani samo za velike brendove, niti one koji imaju vlastite web stranice i profile na društvenim mrežama, jer će vas registracijom na platformu Moja djelatnost, potencijalni klijenti brzo i lako pronaći na internetskim pretragama. To značajno utječe na reputaciju vaše tvrtke i obujam poslovanja, jer za razliku od prilike koju nudi vidljivost na internetu, boravak izvan mreže je rizičan luksuz. Što dulje ostanete nevidljivi na internetu, potencijalni poslovni gubici bit će veći, jer online konkurencija, bez obzira na potražnju za vašim proizvodima ili uslugama, prijeti da vas potpuno istisne i s tradicionalnog tržišta - upozoravaju iz Azut Digitala.

Iz marketinške kuće objašnjavaju kako platforma ‘Moja djelatnost‘ broji desetke tisuća klijenata i nije rezervirana samo za one inače nevidljive na internetu, već služi i onima koji već posluju online.

- Kombinacijom postojećih digitalnih kanala, kao što su vaša web stranica i/ili profili na društvenim mrežama, s dodatnom promocijom na ‘Moja djelatnost‘, možete maksimalno iskoristiti sve prednosti digitalnog marketinga. Kada potencijalni kupci vide vašu tvrtku na različitim mjestima, to povećava povjerenje i vjerodostojnost, a objavljivanje na platformi također će poboljšati vašu SEO strategiju. Više kvalitetnih poveznica koje upućuju na vašu web stranicu poboljšat će vaše rangiranje na tražilicama, što znači više posjetitelja i potencijalnih kupaca. Platforma ‘Moja djelatnost‘ ima zavidnu bazu korisnika, što znači da možete doći do nove publike koja možda nije bila upoznata s vašim poslovanjem. To je pravi način da se osigura njegov rast i uspjeh - objašnjavaju u Azut Digitalu.

Neizostavna tradicija

Potrošači mogu saznati o vašim proizvodima ili uslugama na različite načine. Iako će većina potencijalnih kupaca po više informacija otići na tražilicu, dio potrošača ipak ostaje vjeran informacijama na papiru. Zato Azut Digital tiskano izdanje ‘Moja djelatnost‘ distribuira dva puta godišnje diljem Hrvatske, pa gotovo sve frekventne lokacije poput čekaonica raznih institucija i ustanova, autobusnih stanica, kolodvora, zračnih luka, poslovnih centara, pa čak i kućanstava, mogu postati izvor informacija o vašem poslovanju i svojim profesionalnim dizajnom i kvalitetom zadovoljit će i najzahtjevniju publiku.