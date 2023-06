Ulaganja u automatizaciju: Iznova se izmišlja rad

Budućnost poslovanja, radnih procesa i radnih mjesta odredit će primjena digitalnih alata. Nužni su za uspjeh, no neće biti od koristi budu li tvrtke uvodeći ih u poslovanje samo pratile trendove. Njihova primjena mora biti usklađena s poslovnim procesima tvrtke, sigurna, ali i etična

Nezamislivo je danas poslovati bez digitalnih alata, posebice bez ulaganja u automatizaciju i umjetnu inteligenciju (AI). Ulagati u te digitalne alate danas ima isto značenje kao što je prije tridesetak godina značilo ulagati u IT odjel tvrtke. Prema izvješću o stanju povezanih operacija za 2023., koje je nedavno objavila kompanija Samsara nakon anketiranja više od 1500 voditelja fizičkih operacija u kompanijama iz devet zemalja zaslužnih za 40 posto globalnog BDP-a, oni koji snažno ulažu u digitalizaciju da bi poboljšali svoje opskrbne lance, vještine zaposlenika i usvojili održive prakse ubiru pozitivne rezultate. Ispitanici su u odgovorima naveli da se iznova izmišljaju fizički poslovni procesi investiranjem u generativnu umjetnu inteligenciju i automatizaciju. Ipak, problem se ne rješava tek plaćanjem nekoga od ERP sustava koji će unaprijediti poslovni proces. Treba misliti o ciljevima te koji će digitalni alati biti potrebni, a i najkorisniji za njihovo ostvarenje.

AI utječe

Svaka tvrtka, ovisno o sektoru u kojemu djeluje, ima specifične potrebe, koje ovise i o njezinoj veličini. Iako zasad najuspješnije svjetske tvrtke prednjače u korištenju digitalnih alata, to ne znači da oni ne trebaju i malim lokalnim tvrtkama, pogotovo onima koje razvijaju proizvode kojima mogu konkurirati na svjetskom tržištu. Što prije i odgovorno uvedu najmodrnije digitalne alate poput umjetne inteligencije i budu slijedile tehnološke trendove bit će uspješnije u poslovanju. No, osim izbora i primjene digitalnih alata, ostaje još nekoliko problema koje treba riješiti; riječ je o njihovoj etičnoj primjeni te prepoznavanju i izbjegavanju sigurnosnih opasnosti.

– Zahtjevi i očekivanja poslovnih korisnika u stalnoj su sprezi s globalnim trendovima i novostima u IT segmentu. Kroz potrebu digitalizacije poslovanja lideri su sve svjesniji važnosti svoje proaktivnosti u prepoznavanju i istraživanju digitalnih alata koji mogu poboljšati učinkovitost i produktivnost poslovanja. Pred nama je definitivno doba konkurentnosti koje pokreće umjetna inteligencija, ona će preoblikovati budućnost poslovanja. Upravo zbog toga je važno istaknuti da AI ima sve veći utjecaj i na podatkovne centre zbog brže i efikasnije obrade i analize podataka te automatizacije i optimizacije rada pojedinih infrastrukturnih dijelova podatkovnog centra – objašnjava Filip Olujić, izvršni direktor DataBoxa.

Praksa i rizici

Prema njihovim riječima, svaka tvrtka ima specifične potrebe ovisno o industriji kojom se bavi i organizaciji, odnosno poslovnim procesima. Danas nema tvrtke koja se ne koristi elektroničkom poštom ili nema vlastitu web-stranicu, a uskoro će se isto moći reći i za ERP poslovne sustave.

84 posto kompanija uključit će generativnu umjetnu inteligenciju do 2024. u svoje procese, prema nedavno objavljenom Samsarinom istraživanju ‘State of Connected Operation‘. Otkriveno je tako i da će jedan od šest zaposlenika 2025. raditi poslove koji danas ne postoje

– Trenutačno najzvučnija rješenja, na globalnoj razini, definitivno su ona koja se naslanjaju na umjetnu inteligenciju (AI). Taj trend će potrajati, a važno je da pružatelji usluga budu spremni, reagiraju na vrijeme i kreiraju adekvatna rješenja s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa korisnika. Usprkos ubrzanom razvoju tržišta, poslovni korisnici su i dalje u potrazi za kvalitetnom korisničkom podrškom kako bi se kvalitetnije snašli u novom okružju – napominje Olujić te ističe da će DataBoxu i dalje fokus biti custom-made rješenja, gdje prema korisniku nastupa ne samo kao pružatelj usluge, već kao jedna vrsta konzultanata koji traže najkvalitetnije rješenje za njegov poslovni proces.

Dodaje da uključivanjem umjetne inteligencije u poslovanje postoji rizik od neetične uporabe podataka, manjka transparentnosti i odgovornosti u algoritamskim odlukama. Kontinuirano korištenje takvih alata potencijalno rezultira prikupljanjem velike količine podataka o zaposlenicima, krajnjim korisnicima i poslovnim procesima. Stoga je potrebno osigurati sigurno pohranjivanje podataka, korištenje adekvatnih sigurnosnih mjera i pridržavanje principa transparentnosti i informiranja korisnika o prikupljanju i korištenju njihovih podataka.

– Sigurnosni propusti prilikom korištenje digitalnih alata događaju se svakodnevno, a njihove posljedice mogu izložiti poslovne sustave i podatke riziku od hakiranja, krađe identiteta ili zlonamjernih napada. Poslovni korisnici trebali bi biti aktivniji u domeni sigurnosti informacijskih sustava, uključujući upotrebu snažnih zaporki, enkripciju podataka, dvofaktorsku autentifikaciju i redovito ažuriranje softvera radi ispravljanja sigurnosnih propusta – ističe Olujić te poručuje da se ne smije zaboraviti i važnost educiranja zaposlenika o sigurnosnim praksama i potrebi opreza prilikom rukovanja osjetljivim podacima.

Definiranje strategije

Prema riječima konzultanta Vedrana Antoljaka, partnera Best Advisoryja, poslovni svijet je sve više uronjen u digitalnu eru, gdje je ključan korak za uspjeh svake tvrtke ispravno uključivanje digitalnih alata. Ipak, prije nego što se odluče na taj korak, lideri moraju jasno identificirati poslovne potrebe i utvrditi kako digitalizacija može pomoći u njihovom ispunjavanju, a za to im je potrebno dobro razumijevanje suvremenih digitalnih alata i umjetne inteligencije.

– Strategija i vizija, inovacija i eksperimentiranje te edukacija i osposobljavanje zaposlenika neki su od ključnih elemenata uključivanja digitalnih alata u poslovanje. Osim toga, podrška promjeni i uspostava partnerstava s drugim stručnjacima u području digitalne tehnologije također igraju važnu ulogu – naglašava Antoljak te navodi Amazon kao odličan primjer takve prakse.

Amazonova jasno definirana strategija; stalna inovacija, ulaganje u edukaciju zaposlenika i partnerstva s drugim stručnjacima doveli su do uspješne integracije AI-ja i drugih digitalnih alata, čime je postavio visoke standarde u svijetu digitalnog poslovanja, što ga čini vrlo dobro opremljenim za disrupciju mnogih industrija i sektora. Antoljak tvrdi i da tvrtke koje žele ostati konkurentne moraju prigrliti digitalnu transformaciju poslovanja kako bi bile sposobne uspješno se prilagoditi stalnim promjenama u okružju i navikama korisnika. Prema njegovim riječima, postoji nekoliko ključnih rješenja koja svaka organizacija mora razmotriti.

– Neisključiv dio suvremenog poslovanja aktivno je korištenje alata za komunikaciju, poput Slacka, Microsoft Teamsa i Zooma. Ti alati omogućuju timovima da efikasno surađuju bez obzira na to gdje se nalaze. Sljedeće važno područje je analiza podataka i korištenje rješenja umjetne inteligencije, poput ChatGPT-ja i niza drugih AI alata. Sposobnost razumijevanja i primjene podataka postala je konkurentska prednost u današnjem poslovnom svijetu, a korištenje AI alata može unaprijediti poslovanje automatizacijom i predviđanjem budućih trendova. Na kraju, ali ne manje važno, s obzirom na porast kibernetičkih prijetnji, danas je vrlo opasno (i skupo) ne upotrebljavati najmodernija digitalna rješenja, zaštitu podataka i organizacijske mreže. Naravno, ima još mnogo područja u kojima se mogu uporabiti razna druga digitalna rješenja koja osiguravaju bolje i brže poslovanje – naglašava Antoljak.

No, isto tako, tvrdi da usvajanje digitalnih rješenja nije jednostavan proces jer zahtijeva odlično razumijevanje stvarnih potreba organizacije, izradu digitalne strategije i detaljan plan digitalne transformacije poslovanja.

Primjer iz mode

Prema Antoljakovim riječima, identifikacija poslovnih potreba, istraživanje dostupnih rješenja, testiranje, eksperimentiranje, trening zaposlenika i neprestano nadgledanje i prilagođavanje ključni su koraci koje tvrtke moraju poduzeti. I na kraju, pridržavanje najboljih praksi za sigurnost podataka tijekom implementacije tih rješenja nužno je za zaštitu poslovanja u digitalnom dobu.

5 posto kompanija zaslužnih za 40 posto svjetskog BDP-a, čijih je 1500 voditelja fizičkih operacija nedavno anketirala tvrtka Samsara, ne planira usvojiti generativnu umjetnu inteligenciju u idućih godinu dana

– Primjer tvrtke koja uspješno usvaja digitalna rješenja u Europi je španjolski modni div Inditex, poznat po svojem brendu Zara. Inditex upotrebljava sofisticirane sustave upravljanja zalihama i logističke operacije temeljene na cloud-tehnologiji. Korištenjem analitičkih alata i umjetne inteligencije optimizira proizvodne procese i reagira na trendove u stvarnom vremenu. Također se koristi digitalnim alatima za komunikaciju i suradnju među zaposlenicima, a ima i jak naglasak na kibernetičkoj zaštiti kako bi zaštitio svoje digitalne operacije. Taj primjer pokazuje da je usvojio ključna digitalna rješenja i postao jedan od vodećih igrača u globalnoj industriji mode – pojašnjava Antoljak.

Etičke smjernice

No, unatoč brojnim prednostima koje donosi digitalizacija poslovanja, nužno je biti svjestan i brojnih izazova s kojima se tvrtke mogu suočiti. U tom kontekstu, etička pitanja i sigurnosne opasnosti zaslužuju posebnu pozornost.

– Etička problematika često se odnosi na pitanja privatnosti, pristranosti i transparentnosti. Digitalni alati prikupljaju i obrađuju goleme količine osobnih podataka, stvarajući potencijalnu opasnost za povredu privatnosti. Također, algoritmi umjetne inteligencije mogu nehotice ugraditi pristranosti, rezultirajući potencijalno diskriminatornim postupanjem. Osim toga, izazov predstavlja i nedostatak transparentnosti u odlučivanju algoritama, što može narušiti povjerenje korisnika – napominje Antoljak.

S druge strane, sigurnosne opasnosti uglavnom se odnose na mogućnosti kibernetičkih napada, krađe podataka ili zloporabe digitalnih alata. S obzirom na to da se sve veća količina podataka digitalizira i prenosi putem interneta, tvrtke se nalaze u sve većem riziku od tih prijetnji. Kako bi se suočile s tim izazovima, tvrtke trebaju razviti i primijeniti jasne etičke smjernice za uporabu digitalnih alata, uključujući zaštitu privatnosti korisnika, sprječavanje pristranosti i osiguranje transparentnosti. Uza sve to, nužno je ulagati u edukaciju zaposlenika o etičkim i sigurnosnim pitanjima te u najnovije sigurnosne tehnologije kako bi se zaštitili podaci i digitalni alati. Antoljak također navodi Microsoft kao dobar primjer tvrtke koja uspješno upravlja tim izazovima. Microsoft je uveo etičke smjernice za AI, ulaže u sigurnost podataka i blisko surađuju s regulatornim tijelima kako bi osigurao da njegove tehnologije budu sigurne i poštene za sve korisnike, a to je put kojim bi se trebale kretati sve tvrtke koje žele uspješno uključiti digitalne alate u poslovanje.