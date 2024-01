Velika dominacija kineskih proizvođača baterija za električne automobile

Dok mnoge tvrtke rade na razvoju inovativnih baterijskih tehnologija i kunu se kako će upravo njihova tehnologija biti najbolja, u realnosti, popis tvrtki koje zapravo proizvode i prodaju velike količine baterije je iznimno kratak.

Prema nedavnom izvješću je južnokorejske tvrtke za istraživanje tržišta SNE Research, prva dva proizvođača baterija posjeduju otprilike 50 posto ukupnog tržišnog udjela, dok prvih deset posjeduje 91 posto tržišta.

- U razdoblju od siječnja do studenog globalna potrošnja baterija za električna vozila iznosila je ukupno 624,4 GWh, što je 41,8 posto više u odnosu na 440,5 GWh u istom razdoblju prošle godine – objavio je SNE Research.

Kineska dominacija

Kineske tvrtke drže dominantan udio na tržištu baterija za električne automobile, s tržišnim udjelom od 56,2 posto. Južnokorejske tvrtke drže 26,4 posto tržišnog udjela, a japanske 10,4 posto, dok Europskih proizvođača nema u prvih deset.

Najveći proizvođač baterija za električne automobile je kineski CATL ili Contemporary Amperex Technology Limited s tržišnim udjelom od 34,4 posto. Kompanija je osnovana 2011. godine i ima sjedište u Shenzhenu, Kina. CATL isporučuje baterije za električna vozila mnogim vodećim proizvođačima automobila, uključujući Teslu, General Motors, Volkswagen i BMW. CATL je od siječnja do studenog 2023. ugradio 233,4 GWh baterija, što je 52,1 posto više od 157,4 GWh u istom razdoblju prošle godine. Kineski gigant ostaje jedini dobavljač baterija u svijetu s tržišnim udjelom većim od 30 posto. To je porast u odnosu na njegov udio od 35,7 posto u istom razdoblju prošle godine i njegov udio od 36,9 posto u razdoblju siječanj-listopad.

Drugi najveći proizvođač je BYD s tržišnim udjelom od 15,7 posto i koji je instalirao 98,3 GWh baterija za napajanje u razdoblju od siječnja do studenog, što je 60,4 posto više od 61,3 GWh u istom razdoblju prošle godine. Kompanija je u razdoblju siječanj-studeni zauzela globalno drugo mjesto s udjelom od 15,7 posto, u odnosu na 13,9 posto u istom razdoblju prošle godine i nešto nižim od 15,8 posto u razdoblju siječanj-listopad. Kompanija je osnovana 1995. godine i ima sjedište u Shenzhenu, Kina. BYD je i proizvođač električnih automobila i baterija a isporučuju baterije mnogim vodećim proizvođačima automobila, uključujući Volkswagen i Daimler.

Treći najveći proizvođač je južnokorejski LG Energy Solution, s tržišnim udjelom od 13,6 posto. Kompanija je osnovana 2020. godine spajanjem LG Chem i LG Energy Solution. LG Energy Solution ima sjedište u Seulu, Južna Koreja. Kompanija isporučuje baterije za General Motors, Volkswagen i Stellantis. LG Energy Solution instalirao je 84,8 GWh baterija za napajanje u razdoblju od siječnja do studenog, što je 41,8 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Proboj Japana

Četvrti je japanski Panasonic sa 6,5 ​​posto udjela. Osnovan davne 1918. godine tvrtka je pionir u razvoju litij-ionskih baterija. Panasonic isporučuje baterije za električna vozila mnogim vodećim proizvođačima automobila, uključujući Teslu, General Motors i Volkswagen. U 2023. godini Panasonic je smanjio svoj tržišni udio za 2,5 posto što je vjerojatno posljedica rasta kineske konkurencije. Panasonic je najavio da će uložiti 1,2 milijarde dolara u proširenje proizvodnje baterija u Sjedinjenim Državama.

Peti je južnokorejski SK On s 5,0 posto udjela, a šesti kineski CALB s 4,7 posto udjela. SK On je južnokorejska tvrtka koja je osnovana 2020. godine spajanjem SK Innovation i LG Energy Solution. Tvrtka radi za General Motors i Ford a u 2023. je tvrtka povećala svoj tržišni udio za 1,1 posto. To je vjerojatno posljedica rasta prodaje električnih automobila u Sjedinjenim Državama i Europi. SK On je najavio da će uložiti 18 milijardi dolara u proširenje proizvodnje baterija u Sjedinjenim Državama i Europi.

Južnokorejski Samsung SDI, kineski Gotion High-tech, Eve Energy i Farasis Energy zauzeli su sedmo, osmo, deveto i deseto mjesto s udjelima od 4,5 posto, 2,4 posto, 2,1 posto i 1,4 posto od siječnja do studenog.

Samsung SDI je južnokorejska tvrtka koja je osnovana 1970. godine a u 2023. godini tvrtka je povećala svoj tržišni udio za 1,1 posto. Farasis je zamijenio Sunwodu u 10 najboljih globalnih baterijskih instalacija za električna vozila, čime je tvrtka prvi put na listi. Farasisove instalacije baterija u razdoblju siječanj-studeni iznosile su 8,9 GWh, što je 41,7 posto više u odnosu na 6,3 GWh u istom razdoblju prošle godine. Instalirani kapacitet baterija tvrtke Sunwoda iznosio je 7,7 GWh u razdoblju siječanj-listopad, stavljajući je na 10. mjesto s udjelom od 1,4 posto na ljestvici koju je prošli mjesec objavio SNE Research. Nije uspjela ući u najnoviju ljestvicu.

Na listu nisu ušli ni EVE Energy koji je jedan od najbrže rastućih kineskih proizvođača baterija za električna. U 2023. godini EVE Energy je povećao svoj tržišni udio za 2,5 posto te su najavili nova ulaganja od čak 15 milijardi u proširenje proizvodnje u Kini. Također, tu je i BAK Battery je u 2023. povećao svoj tržišni udio za 2,0 posto s najavom novih ulaganja od 10 milijardi dolara u proširenje proizvodnje baterija u Kini.