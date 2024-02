Adris grupa u prošloj godini ostvarila 96 milijuna eura dobiti

Adris grupa je u 2023. godini ostvarila 96 milijuna eura dobiti iz redovnog poslovanja, što je rast od 20 posto prema 2022. godini, a neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 62 milijuna eura i veća je za tri posto, objavili su u utorak iz te tvrtke. Prema nerevidiranim konsolidiranim izvješćima za četvrto tromjesečje 2023. godine, Adris grupa je ostvarila ukupan prihod u iznosu od 983 milijuna eura, što je 16 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja iznosi 184 milijuna eura i za šest posto je veća. Izvještajna EBITDA iznosi 169 milijuna eura, a izvještajna neto dobit 81,6 milijuna eura, što je rast od jedan posto.

Izvještajna neto dobit u 2023. pod utjecajem je jednokratnih stavki, od čega najveći utjecaj imaju otpisi vezani za novi investicijski ciklus u turizmu, u čemu je pojedinačno najveći hotel Marjan. Poslovanje u 2023. opterećeno je i kumulativnim troškom uvećane naknade za turističko zemljište za razdoblje 2020.-2023., navode iz Adris grupe.

– U vrlo zahtjevnoj 2023. Adris grupa u cjelini je poslovala uspješno – kazao je predsjednik Uprave Marko Remenar navodeći kako je ostvaren rast prihoda, operativne dobiti i neto dobiti. U ovoj su godini, kako je rekao, investirali više od 110 milijuna eura, ali, sto je važnije, nakon nekoliko godina priprema, krenuli su i s realizacijom ambicioznog investicijskog ciklusa većeg od 600 milijuna eura. Sve to govori o tržišnoj poziciji, poslovnoj snazi i financijskom kapacitetu sustava u cjelini, kazao je Remenar.

Istaknuo je kako će udvostručiti prosječni godišnji iznos kapitalnih ulaganja u sljedećih nekoliko godina. Investicije su, kako je kazao, birane tako da višestruko djeluju na poslovanje Grupe.

– S obzirom na i dalje kontinuirano prisutnu, iznimno visoku razinu globalnih rizika koji dominiraju poslovnim okruženjem, posebnu pozornost pridajemo očuvanju financijskog kapaciteta i fleksibilnosti Grupe, unatoč njenoj veličini, kako bismo brzo i kvalitetno odgovorili na neočekivana kretanja u eksternim, neupravljivim, okolnostima – istaknuo je Remenar.

Turizam ostvario rast svih ključnih pokazatelja

Turistički dio grupe lani je ostvario neto dobit iz redovnog poslovanja od 47 milijuna eura, što je rast od 40 posto u odnosu na godinu prije. Izvještajna neto dobit iznosi 39 milijuna eura. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja u iznosu od 98 milijuna eura veća je za 19 posto. Izvještajna EBITDA iznosi 89 milijuna eura, a EBIT iz redovnog poslovanja 59 milijuna eura, što je rast od 33 posto. Uz otpise zbog novoga investicijskog ciklusa, u izvještajni rezultat je uključen i kumulativni trošak uvećane naknade za turističko zemljište za razdoblje 2020.-2023. u iznosu većem od četiri milijuna eura, istaknuli su iz Adrisa.

Navode kako se uredbom o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja donesenom u veljači 2024. povećava naknada i za buduća razdoblja. Stoga će poslovanje turističkog dijela Grupe biti godišnje dodatno opterećeno za više od tri milijuna eura. Ostvarena ulaganja u turističkom dijelu Grupe u 2023. su iznosila 88 milijuna eura, a najveći dio ulaganja su u kampove u Istri, obnovljeni hotel Zonar u Zagrebu te hotel Marjan u Splitu.

Unatoč velikim štetama, Croatia osiguranje uspješno poslovalo

Croatia osiguranje (CO) lani je ostvarilo konsolidiranu neto dobit prije manjinskih interesa u iznosu od 58,5 milijuna eura. Konsolidirani prihodi, uključujući i regionalne podružnice, iznosili su 476 milijuna eura, što je rast od 11 posto.

U priopćenju se navodi kako su tijekom srpnja i kolovoza lani područja Zagreba i okolice te središnje i istočne Hrvatske pogođena vremenskim nepogodama koje su uzrokovale materijalnu štetu u iznosu većem od 35 milijuna eura. O snazi i posljedicama nevremena, kako ističu iz Adrisa, govori podatak da je u prvih nekoliko dana od oluja prijavljen veći broj šteta od ukupnog broja prijavljenih šteta nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa 2020. godine.

Iako CO ima adekvatnu reosigurateljnu zaštitu, te će znatan dio šteta nadoknaditi od reosiguranja, navedene štete imaju negativan utjecaj na poslovanje CO u iznosu većem od 20 milijuna eura. Digitalni segment poslovanja CO bilježi pozitivne rezultate i u 2023. godini. Ostvareni osigurateljni prihodi iz digitalnog poslovanja rasli su za 27 posto, pri čemu je Croatijin digitalni brand Laqo ostvario rast osigurateljnih prihoda od 64 posto. Ulaganja Croatia osiguranja u zdravstveni segment poslovanja u posljednje tri godine iznose približno 20 milijuna eura.

Cromaris ostvario 3,8 milijuna eura neto dobiti

Cromaris je lani ostvario ostvario neto dobit u iznosu od 3,8 milijuna eura, što je rast od 57 posto prema godini prije. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 12,6 milijuna eura i za 15 posto je veća. Prihod od prodaje roba i usluga iznosi 105 milijuna eura, što je za 10 posto više. Ostvarena je količinska prodaja od 13.610 tone ekvivalenta svježe ribe i za jedan je posto veća.

Cromaris i nadalje ostvaruje visok udio od prodaje na inozemnim tržištima - 88 posto količinske prodaje i isti udio prihoda od prodaje. Na izvoznim tržištima, najveći rast prihoda ostvaren je na tržištima Francuske, Španjolske i Austrije. U portfelju diferenciranih proizvoda, koji su u 2023. činili 36 posto prihoda, najveći rast i nadalje ostvaruju prerađeni proizvodi - pakirana i očišćena riba.