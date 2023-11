Albert Gajšak: Startupovi trebaju više međusobno surađivati i zajedno se boriti protiv tržišta

Nakon što je Albert Gajšak, osnivač i direktor startupa CircuitMess, ostvario partnerstvo s tvrtkom Geek Club za ‘uradi sam‘ tehnološku igračku NASA Perseverance Space Rover Kit, za koju trenutno traje Kickstarter kampanja, shvatio je da takav način suradnje može donijeti bolje rezultate za obje strane. Naime, startupovi trebaju sve više surađivati međusobno i boriti se zajedno protiv tržišta, umjesto da se bore jedni protiv drugih, mišljenja je Gajšak, čija je kampanja do sada prikupila više od 500 tisuća dolara, a poduprijelo ju je više od 2500 donatora.

Ujedno je to i najveća Kickstarter kampanja do sada u Hrvatskoj. Sredstva prikupljena do 5. prosinca do kada traje kampanja CircuitMess će iskoristiti da proizvede i isporuči te igračke koje je licencirala američka NASA, ali i da vrati sva dosadašnja ulaganja u marketing, plaće, nabavu komponenata i logistiku. Ovo je prvi put da CircuitMess surađuje s nekim drugim startupom, a Gajšak se nada da će se suradnja s Geek Clubom nastaviti i na drugim proizvodima.

– Vjerujemo da će nam ovaj proizvod biti jako profitabilan, ali to je uvijek rizik. Dok ne krenete isporučivati proizvod ne znate koliko će to sve koštati, ali prema nekom prijašnjem iskustvu napravite procjenu, dobijete ponude od svih dobavljača i s obzirom na inflaciju stavite još neki postotak gore da budete sigurni – objašnjava Gajšak.

STEM igračke prvi put u trgovinama

A osim nove igračke, CircuitMess izbacio je novu liniju svojih ostalih proizvoda u skoro svim trgovinama koje prodaju igračke u Hrvatskoj i Sloveniji, a među njima su Müller, Kaufland i Konzum. Prvi je to put da se CircuitMess igračke poput mini robota i igraćih konzola, uz koje djeca mogu kroz igru učiti o elektronici i programiranju, mogu pronaći u fizičkim trgovinama. Godinama su bile dostupne samo na internetskoj trgovini brenda, a kako bi se prilagodile za police fizičkih trgovina, Gajšak je objasnio da su morali napraviti neke preinake.

– Shvatili smo da igračke koje prodajemo na internetu ili na Kickstarteru, koje koštaju po 100 eura, možda neće proći u Mulleru, Kauflandu ili Konzumu. Morali smo biti jako kreativni da pojeftinimo proizvodnju kako bi igračke mogle stati u cjenovni rang od 20 do 50 eura. Osim toga, morali smo naučiti dosta toga oko dizajna kutije, odnosno pakiranja proizvoda. Do sada nam je pakiranje bilo nešto lijepo i nešto što nosi te komponente do krajnjih korisnika, ali kada bi kupovali proizvode, kupci su gledali našu web stranicu, fotografije i videozapise. Sada je kutija u trgovini taj ‘pitch‘ koji odlučuje o tome hoće li se igračka prodati ili ne – kaže Gajšak uz napomenu da je proizvode teško lansirati bilo gdje, ne samo u trgovine i ne samo u Hrvatskoj.

A da bi se njihove igračke uopće našle na policama hrvatskih trgovina pomogla im je tvrtka Talent Show, distributer igračaka u Hrvatskoj. Prije te suradnje pokušali su direktno surađivati s trgovinama, ali, kako priča Gajšak, onda su shvatili da nemaju dovoljno znanja niti iskustva da to sami ostvare. Upravo je tu ‘uskočila‘ ekipa iz Talent Showa sa svojom ekspertizom i konekcijama, no Gajšak ističe da je najvažnije od svega bilo napraviti istraživanje tržišta i – dobar proizvod koji će se prodati.

– Na kraju, moramo imati dovoljno dobre brojke kako bismo dio tog ‘kolača‘ mogli dati i distributeru – kaže Gajšak.

Preko sajmova do stranih tržišta

U pet godina otkako je pokrenut, startup CircuitMess proizveo je i prodao više od sto tisuća komada uradi-sam edukativnih igračaka, od čega ih je najviše prodano u zadnje dvije godine. Većina proizvoda s njihove internetske stranice odlazi kupcima van Hrvatske u države poput SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije i Njemačke.

No, kupci u SAD-u i u Europi mogli bi također pronaći CircuitMess proizvode na policama trgovačkih lanaca, i to možda već iduće godine. Naime, Gajšak i njegovi zaposlenici cijelu su ovu godinu intenzivno obilazili sajmove igračaka. Bili su na sajmu u Nürnbergu i New Yorku, gdje su osvojili i nagradu, a sljedeće godine idu na još nekoliko sajmova na kojima će nastojati uspostaviti veze kako bi svoje proizvode mogli uspješno plasirati na strana tržišta.