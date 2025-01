Analiza turističkih kompanija: Malima će u budućnosti biti još teže ostvarivati dobre rezultate

Iako se o ovogodišnjoj turističkoj sezoni najviše govorilo kroz prizmu dolazaka i noćenja te visokih cijena, od kojih je posebnu pažnju dobila cijena kuglice sladoleda, pravo pitanje je kako su te brojke i cijene utjecale na financijske rezultate turističkih kompanija. Analiza financijskih izvještaja 15 kompanija povezanih s turizmom, za devet mjeseci 2024. godine u usporedbi s istim razdobljem 2023. koju je napravio financijski savjetnik Mario Kurtović, otkriva zanimljive trendove i potencijalne izazove za budućnost sektora.

Rast prihoda, ali i troškova

Analizirano je 13 turističkih kompanija, među kojima su najveći igrači poput Valamara, Maistre, Plave lagune i Arene, te dvije kompanije izrazito ovisne o turističkoj sezoni – Croatia Airlines i ACI. Sve ove kompanije kotiraju na Zagrebačkoj burzi i javno objavljuju financijske rezultate, što ih čini dostupnima za analizu. Iako je uzorak nereprezentativan za cijeli sektor, nudi vrijedne uvide u financijsko zdravlje ključnih dionika turističke industrije.

Većina analiziranih kompanija, odnosno njih 13 od 15, zabilježila je rast prihoda, koji je na razini cijelog uzorka iznosio 7,2 posto. Međutim, čak 14 kompanija suočilo se s rastom rashoda, koji su u prosjeku porasli za 10 posto. Ovaj nesrazmjer u dinamici rasta prihoda i troškova značajno je utjecao na profitabilnost.

EBITDA uzorka povećala se za skromnih 1,4 posto, dok je operativni novčani tok (OCF) pao za 5,1 posto. Pad EBITDA marže kod 11 od 15 kompanija za dva postotna boda, kao i smanjenje OCF marže za 4,4 postotna boda, jasno pokazuje pritisak na profitabilnost.

Posebno zabrinjava podatak da je, prilikom analize slobodnog operativnog novčanog toka (FOCF), koji predstavlja operativni novčani tok umanjen za amortizaciju, zabilježen pad od 10,8 posto. Ovaj indikator signalizira sve teže uvjete za generiranje likvidnosti, osobito za manje kompanije.

Veliki otporniji, mali krhkiji

Velike turističke kompanije pokazale su veću otpornost na izazove nego manje. Osam od 15 kompanija povećalo je kapitalne izdatke (CAPEX), pri čemu se veći optimizam za budućnost vidi upravo kod velikih igrača, koji se bolje prilagođavaju rastućim troškovima. S druge strane, manji subjekti suočavaju se s ozbiljnijim izazovima u održavanju profitabilnosti.

Unatoč rastu prihoda, pad operativnog novčanog toka od 5,1 posto mogao bi biti upozorenje na dugoročne probleme. Rast troškova nadmašuje rast prihoda, što ugrožava održivost poslovanja, osobito za kompanije koje ne ulažu u daljnji razvoj i optimizaciju poslovanja.

- Po ovim rezultatima se ne bi reklo da smo imali briljantnu turističku sezonu u domeni turističkih kompanija. Neki segmenti turizma i kompanije su sigurno imali bolje rezultate, međutim ovaj uzorak nam sugerira da je moguće da dolazi do većeg raslojavanja (veliki vs. mali), a uz najavljene izmjene poreznih propisa, moguće je da će malima u budućnosti biti još teže ostvarivati dobre rezultate. Svakako će biti interesantno vidjeti cjelogodišnje rezultate s obzirom na to da je baza fiksnih troškova viša nego u prošloj godini, a čini se da četvrti kvartal neće donijeti značajniji rast - zaključuje Kurtović.