Anđelko Švaljek, Rgnc grupa: Zabočka Regeneracija ima novo ime, tri tvrtke i traži strateškog partnera

Nakon turbulentnog razdoblja prošla je godina za 70-godišnju Regeneraciju bila godina promjene i postavljanja na zdravije noge. Postala je Rgnc grupa, u čijem su sastavu tvrtke Regalerija, koja proizvodi tepihe i tapiserije, Regeneracija non-wovens, koja prikuplja tekstilni otpad te proizvodi izolacijske i zaštitne materijale od recikliranog tekstila, a Rgnc grupa bavi se prenamjenom svojih nekretnina

Burna prošlost ostavila je mnogo ožiljaka na zabočkoj Regeneraciji, ali ipak je uspjela preživjeti, što mnogim hrvatskim tvrtkama nije pošlo za rukom. Točnije, Regeneracija je prošle godine postala Rgnc grupa, u čijem su sastavu tvrtke Regalerija tepisi i tapiserije te Regeneracija non-wovens. Uslijedilo je to nakon što je prije tri godine odlučeno da se tri osnovne djelatnosti razdvoje u zasebne tvrtke: Regalerija ručno proizvodi vunene tepihe i tekstilne instalacije, Regeneracija non-wovens prikuplja i oporablja tekstilni otpad te proizvodi različite izolacijske i zaštitne materijale od recikliranog tekstila, a Rgnc grupa bavi se prenamjenom svojih nekretnina.

U završnoj je tako fazi projektiranja Rega centra koji će, smatra Anđelko Švaljek, direktor Rgnc grupe, ponuditi najbolje maloprodajne, uredske, obrazovne, zabavne i ugostiteljske prostore uz autocestu od Zagreba do Maribora. Švaljek je u Regenaraciji, odnosno Rgnc grupi, direktor gotovo dvadeset pet godina i misli da može prepoznati ključne prijetnje i prilike za tvrtku. Vjeruje da ju je poslovnim preustrojem zaštitio od lošeg scenarija u kojem apetiti za nekretninama uguše proizvodnju ili proizvodnja svojom neefikasnošću i nedostatkom ambicija uništi potencijal prostora, nekretnina te tržišnih prilika. Regeneracija je osnovana 1954. kao razvrstaonica tekstilnog otpada iz obližnje vunene tkaonice Zagorske industrije vunenih tkanina (ZIVT), od 1967. ručno izrađuje vunene tepihe te od 1968. proizvodi netkane tekstile.

Važnost privatizacije

Nakon pretvorbe postaje dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu, ali 2005. vlasnici postaju menadžment, zaposlenici i njemačka tvrtka Kirchner GmbH. Regalerija danas proizvede oko 5000 četvornih metara tepiha i tapiserija na godinu, a Švaljek misli da bi mogla i više. Izvozi oko 30 posto svojih proizvoda u Europsku uniju, Sjedinjene Američke Države i Aziju, a Regeneracija non-wovens stavlja pak 95 posto svojih proizvoda na strana tržišta, najviše u Njemačku, Austriju, Italiju i Mađarsku. Proizvodnja zauzima oko 8000 četvornih metara tvrtke, a ostale komercijalne djelatnosti obuhvaćaju oko 20.000 četvornih metara.

– Vlasnička struktura Rgnc grupe određena je 70-godišnjom poviješću, pretvorbom, privatizacijom i preoblikovanjem dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću i još će se mijenjati. Bilo je iznimno važno da 2005. otkupimo većinu paketa dionica u državnom vlasništvu i počnemo djelovati kao privatna tvrtka. Siguran sam da će se vrlo brzo vlasnički udjeli okrupnjavati. Važno je da naše proizvodne tvrtke imaju jednostavnu vlasničku strukturu te su u potpunom vlasništvu Rgnc grupe, koje čini više od 50 posto privatnoga kapitala, od čega je 30 posto strano (vlasnici su osigurali 80 posto sredstava, razliku poslovna banka). Uz mene u tvrtki radi i supruga Natalija, koja vodi ljuske resurse, i mi, kao što to biva u tvrtkama takve vrste i povijesti, živimo od, sa i za tvrtku. To što smo nadživjeli veće, poznatije i uspješnije tvrtke ne smatram posebnim uspjehom, jer smo svi u tridesetak godina demokracije, liberalizacije i otvorenog tržišta propustili mnoge prilike i napravili velike štete – ocjenjuje Švaljek. Nadalje, čini mu se da će sadašnja inflacija potrajati, a rat na Bliskom istoku drastično poskupljuje prijevoz iz Kine, koja je Regalerijin najveći konkurent u Europi. To za Švaljeka znači veću potražnju na koju teško može odgovoriti, pri čemu mu je svako povećanje ulaznog troška izazov jer ne može korigirati prodajne cijene i prebaciti trošak na kupca. Švaljek zato želi proširiti Regalerijinu ponudu i pružiti dodatne postprodajne usluge poput održavanja, čišćenja, zamjene i zbrinjavanja.

Među Guinnessovim rekordima

Regeneraciji non-wovens cilj je povećati mjesno prikupljanje tekstilnog otpada kako bi se smanjio ugljični otisak uz osiguranje dovoljnih potrebnih količina tekstila te pomoći Hrvatskoj u vezi s obvezom odvojenoga prikupljanja oporavljivog otpada. Bitno je i proširiti područja primjene tehničkih netkanih tekstila iz oporabljenoga tekstilnog otpada poput izolacije u visokogradnji, geotekstila u niskogradnji te izolacije u proizvodnji bijele tehnike i automobilskoj djelatnosti.

– Naši najatraktivniji proizvodi vezani su uz Regaleriju, poput instalacije u hotelima Amarin, Termama Tuhelj, Muzeju Apoksiomena te najvećeg tepiha/tapiserije na svijetu, remek-djela ‘Povijest Iraka‘, koji je zbog površine od 1242 četvorna metra upisan u Guinnessovu knjigu rekorda. Izrađen je potkraj osamdesetih i bio je postavljen u iračkom Ministarstvu rata, ali ne znamo što se s njim u međuvremenu dogodilo. Također, najtraženiji naš proizvod je danas Maler Abdeckvlies, koji se upotrebljava za zaštitu podova prilikom ličilačkih radova te postavljanja knaufa i najveći smo njegov europski proizvođač. Isporučili smo ujedno sav geotekstil za trase i tunele na autocestama Zagreb – Split, Slavonski Brod – Bajakovo i Zagreb – Rijeka te za potpunu sanaciju odlagališta Jakuševec. Godinama smo bili prvi dobavljač za izolacijski filc u BMW-ovim modelima X3 i X5, serija 5, Audiju A6 i Mercedesu C klase. Nažalost, odluka o preseljenju proizvodnje BMW-ovih SUV modela u SAD smanjila je potražnju, pa smo prekinuli suradnju automobilskom djelatnošću – opisuje Švaljek.