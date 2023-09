Apple se suočava s trendom otpuštanja zapošljavanjem AI osoblja

Iako tehnološki sektor u zadnje vrijeme trese val otkaza, Appleov izvršni direktor Tim Cook kaže kako tvrtka želi zaposliti još osoblja za rad na umjetnoj inteligenciji. Ova najava Cooka dolazi dan nakon što je tvorac Fortnitea, Epic Games, objavio da otpušta 16 posto svoje radne snage. Velike tvrtke, uključujući Amazon, Metu, Google i Microsoft, ukinule su desetke tisuća radnih mjesta od 2022., zbog ogromnog zapošljavanja tijekom dvije pandemijske godine.

Appleov direktor je još u svibnju bio iznimno kritičan prema otpuštanjima u IT sektoru te je rekao kako to mora biti ‘posljednje rješenje‘. Apple se pak okrenuo upravo tim drugim rješenjima, a to su dodatna ulaganja, s fokusom na AI.

Amazon je također najavio ulaganje od 4 milijarde dolara u AI tvrtku Anthropic sa sjedištem u San Franciscu. To je uslijedilo nakon Microsoftovog ulaganja više milijardi dolara u OpenAI, tvorca ChatGPT.

Antony Walker, zamjenik direktora techUK-a, industrijskog udruženja je rekao kako će ‘transformativna priroda umjetne inteligencije sigurno povećati broj zaposlenih u AI poslovima u sljedećih nekoliko godina‘.

- Dugoročno gledano, teže je predvidjeti potrebe za vještinama u gospodarstvu budućnosti koje pokreće umjetna inteligencija. Zato bi tvrtke i vlada trebale raditi zajedno na dugoročnoj strategiji koja uključuje obuku digitalnih vještina i cjeloživotno učenje - rekao je Walker.

Problemi s autorskim pravima

Cook je rekao da umjetna inteligencija stoji iza nekoliko istaknutih značajki na Appleovim uređajima, poput softvera koji detektira je li osoba pala ili bila u sudaru, kao i češće korištenih alata kao što je prediktivno tipkanje.

- AI je doslovno posvuda na našim proizvodima. Također istražujemo i generativnu umjetnu inteligenciju, tako da se puno toga događa - rekao je.

Generativna umjetna inteligencija je umjetna inteligencija koja može stvarati odgovore na temelju tekstualnih upita te je i dalje cilj ulaganja velikih tvrtki unatoč široko rasprostranjenoj zabrinutosti zbog njezina utjecaja na autorska prava ili vlasništvo.

To je zato što softver ‘uči‘ analizirajući ogromnu količinu podataka koja se nalazi na mreži i ljudi su zabrinuti da se oslanja na njihov rad zaštićen autorskim pravima. Ta borba između kreatora i AI-ja traje već neko vrijeme a već je i dovela do velikih tužbi u SAD-u, autori George RR Martin i John Grisham tužili su OpenAI u rujnu zbog tvrdnji da su njihove knjige korištene za treniranje sustava.

Inače, beba od Open AI-ja, ChatGPT je od neki dan priključen na cijeli Internet. Do sada je imao podatke samo do 2021. godine, a sada može odgovarati i o aktualnim temama.